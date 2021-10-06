Да никак не готовим. Нет мяса просто.. Готовим подобие его, но это не бежбармак. Там же конина, долна быть с одной лошади, жир с шеи, жал называется, казы, карта, какое то подсушеное мясо, сырет, мясо с тазобедренной кости.. Мясо должно быть засоленным, после разделки.. Ну вот такие мелочи.. А с магазина брать, там с десяток лошадей, куски неравномерно варятся, уже вкуса нет..
может и от него тоже. Но я от нервов пила. Сначала тоже глицинчик предложили, но зная, что это туфта, сказала сразу врачу. Она мне начала предлагать - сиропчики, травки ... В конце концов, в ходе беседы список дошел до Магния.
maxsaf: Вот тут тоже руками что-то показывают. Ржака?
Да смешно обыграли Причем их актеры делают кучу ошибок в казахском языке, как и их "гид" делает ошибки и навязчивые искажения в его якобы акценте)) А так ничего- смешно Вот ещё вам поржать инфа новость вышла что теперь визуальная информация будет только на государственном и по необходимости на русском языке..... Куат вроде на Украине а дело его живёт и процветает Странно правда?)) Не ржите только громко,соседей перепугаете Цитата:
serg kost: А то большую тигрицу даже в алматинском зоопарке 2 года назад голодом уморили:
Бедная У нас голодом морят У вас травят Бедные животные Цитата:
serg kost: А на воле их тем более никто кормить не будет.
Серёга не знает что такое заповедник куда по необходимости завозят скот для хищников Ладно не будем переубеждать Цитата:
serg kost: Если Путин даст..
На водку и чебуреки будут брать Даст сразу)) Цитата:
Гога: Лучше промолчи ,
Ну как хочешь Твоя очередь на ответ подошла Но ты отказался Следующий...
Моральный? Радуешься гибели животных? Так над смертью медведей в Челябинске ржал наверно? И да ты статью свою читал хоть? Или сбросил не глядя как и Волоколамское шоссе не читая кроме первых 8 страниц))
Не покупайте в магазинах, , особенно мясной фарш, я видел с чего и как его делают. Увидите: не захочете кушать, лучше покупайте мясо цельное и желательно с наших сельских подворий. Сейчас много : бразильского мяса и российского мяса. Его выдают за местное.
Алиса: глицинчик предложили, но зная, что это туфта,
Точно! Глицин фигурирует в "Расстрельном списке препаратов" как бесполезный. Пишут:"Кроме заявлений производителя о его положительных эффектах неизвестно ничего. Точнее, его биологическое действие-то неоспоримо, но вот клинической значимости применения нет." Перед использованием прописанных лекарств рекомендую заглядывать в этот список
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