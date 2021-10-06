Re: В Казахстане собираются отменить требование указывать на...

Отправлено: - 17:12

иногда даже ненужно на русском языке , ведь есть очень много слов которые и так понятны, а вывески на 2х языках это всегда так много текста . Как следствие с точки зрения дизайна крайне не красиво)

Хотя тот спрос которым пользуются вывески (ярко, видно из далека чтобы продавалась) - вообще пофиг на эстетическое восприятие