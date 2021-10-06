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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3240
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.10.21 - 13:37
#10291
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Цитата:
Vit:
Беш. Покажи как готовите беш

Да никак не готовим.
Нет мяса просто..
Готовим подобие его, но это не бежбармак.
Там же конина, долна быть с одной лошади, жир с шеи, жал называется, казы, карта, какое то подсушеное мясо, сырет, мясо с тазобедренной кости..
Мясо должно быть засоленным, после разделки..
Ну вот такие мелочи..
А с магазина брать, там с десяток лошадей, куски неравномерно варятся, уже вкуса нет..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3240
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.10.21 - 13:39
#10292
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Цитата:
Алиса:
Магний В6. И

Я как то изредка его пью, там же витамины группы Б..
Вроде как от сердца думал.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4664
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.10.21 - 13:49
#10293
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Цитата:
111:

может и от него тоже. Но я от нервов пила. Сначала тоже глицинчик предложили, но зная, что это туфта, сказала сразу врачу. Она мне начала предлагать - сиропчики, травки ... В конце концов, в ходе беседы список дошел до Магния.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3240
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.10.21 - 13:51
#10294
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Нашел, Магнефар В6, еще голова когда кружилась, гинко билоба какое то пил пил, так и не понял, помогало или нет
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10407
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.10.21 - 14:07
#10295
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Цитата:
maxsaf:
Вот тут тоже руками что-то показывают. Ржака?

Да смешно обыграли
Причем их актеры делают кучу ошибок в казахском языке, как и их "гид" делает ошибки и навязчивые искажения в его якобы акценте))
А так ничего- смешно
Вот ещё вам поржать инфа
новость вышла что теперь визуальная информация будет только на государственном и по необходимости на русском языке.....
Куат вроде на Украине а дело его живёт и процветает
Странно правда?))
Не ржите только громко,соседей перепугаете
Цитата:
serg kost:
А то большую тигрицу даже в алматинском зоопарке 2 года назад голодом уморили:

Бедная
У нас голодом морят
У вас травят
Бедные животные
Цитата:
serg kost:
А на воле их тем более никто кормить не будет.

Серёга не знает что такое заповедник куда по необходимости завозят скот для хищников
Ладно не будем переубеждать
Цитата:
serg kost:
Если Путин даст..

На водку и чебуреки будут брать
Даст сразу))
Цитата:
Гога:
Лучше промолчи ,

Ну как хочешь
Твоя очередь на ответ подошла
Но ты отказался
Следующий...
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10407
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.10.21 - 14:09
#10296
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Цитата:
alex_60:
думаешь он оптовик, ведрами колеты скупает?

Да
У меня бургерная возле твоего дома
Специально открыл чтобы тебя котлетами от 111 почивать
Смотри котлеты если что фирменные
По драконовскому рецепту)
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
304
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.10.21 - 14:32
#10297
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Цитата:
abaika95:
что такое заповедник куда по необходимости завозят скот для хищников

Также, как и в зоопарк завезли :lol:
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