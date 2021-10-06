Отправлено: - 14:29

drakon:

У нас отопление - автономное. Когда хочу, тогда - включу,

Цитата:У нас плата с 21го пошла.Не отключишь, хотя в новых домах вроде отключается.И каждый месяц почти по 14 тысяч за 81 квадрат..Не знаю, надо смотреть как в этом году