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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22878
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.10.21 - 14:19
#6121
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Цитата:
111:
О, у нас по моему с 21го..

У нас отопление - автономное.
Когда хочу, тогда - включу,
или выключу... :lol: ;-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3240
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.10.21 - 14:29
#6122
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Цитата:
drakon:
У нас отопление - автономное. Когда хочу, тогда - включу,

У нас плата с 21го пошла.
Не отключишь, хотя в новых домах вроде отключается.
И каждый месяц почти по 14 тысяч за 81 квадрат..
Не знаю, надо смотреть как в этом году
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22878
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.10.21 - 15:00
#6123
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Цитата:
111:
Не отключишь, хотя в новых домах вроде отключается.

А счётчик, учёта тепла, стоит у тебя?... :lol: ;-)
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