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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 408 из 409«1...406407408409»
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Куратор темы: drakon
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22878
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.10.21 - 21:48
#6106
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Цитата:
alex_60:
его нет в природе.

Есть он, в природе.
Хороший парень... :lol: :oops:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13525
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.10.21 - 21:56
#6107
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Цитата:
drakon:
Есть он, в природе. Хороший парень

наверное нынешние его язык не поймут.
тут надо еще кое что.
для понимания.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22878
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.10.21 - 22:00
#6108
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После обеда, ездил а соседний посёлок. В магазин.
https://d.radikal.ru/d32/2110/50/2d2055e37820.jpg
Воды себе купил. Эту воду пью уже 22-год. С первого
дня здесь. Её продают только в магазине ALDI.
Наш магаз. закрыли, новый строят. Пробовал,
сменить сорт воды. Не нравится мне другая. Приходится
ездить за водой, 14 км. в одну сторону... :lol: :-o

[Исправлено: drakon, 01.10.2021 - 22:06]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2566
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.10.21 - 00:27
#6109
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Цитата:
drakon:
Пробовал, сменить сорт воды. Не нравится мне другая. Приходится ездить за водой, 14 км. в одну сторону...

Попробуй Сары-Агаш. Всем немцам у нас нравилось. По вкусу ничем не хуже ваших элитных вод. :oops:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3826
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.10.21 - 02:44
#6110
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Цитата:
Козлов я:
Попробуй Сары-Агаш.

,__Супер !!! С голубой этикеткой , с темносиней не такая - скважины разные. До сих пор помню вкус.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13525
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.10.21 - 06:53
#6111
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Цитата:
drakon:
Есть он, в природе. Хороший парень.

знаю.
он и некролог написал. ОК.
но его задвинули.
такие дела.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13525
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.10.21 - 07:02
#6112
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пишет что снега нет..
и вторая молодость пока не приходит..
еще..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13525
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.10.21 - 07:12
#6113
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07 им теперь не нужен.
язык у него не для их понимания.
острый сильно.
два клоуна на поводках.
сегодняшняя реалия.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22878
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.10.21 - 11:11
#6114
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7.10 час. На улице темно.
Воет сирена... :lol: :-o
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8108
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.10.21 - 11:26
#6115
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Цитата:
drakon:
7.10 час. На улице темно

Безобразие,хронорцид населения ,разве вы не знаете,что просыпаться в темноте очень вредно для здоровья.
Где ваши активисты,дайте им контакты Ведлер и Денисова,а то пропадёте там совсем и самое главное не забудьте написать ,что всё это ради детей, беспроигрышный вариант.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22878
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.10.21 - 11:47
#6116
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Цитата:
Добринцофф:
просыпаться в темноте очень вредно для здоровья.

Уже 21 год - просыпаюсь в темноте.
В ноябре переведём часыЮ назад,
на 1 час... :lol: :oops: ;-)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22878
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.10.21 - 14:03
#6117
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На улице 10.00 часов. Температура +12.
https://d.radikal.ru/d04/2110/0a/360b063cdff0.jpg
Вот, солнышко - светит... :lol: :oops: :-P

[Исправлено: drakon, 06.10.2021 - 14:06]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3240
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.10.21 - 14:05
#6118
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Цитата:
drakon:
Вот, солнышко - светит...

У нас тоже солнечно, хоть погода с вами совпала.
А дома духота, когда солнце, еще и хата греется
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22878
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.10.21 - 14:10
#6119
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Цитата:
111:
еще и хата греется

Я, отопление ещё не включал... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3240
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.10.21 - 14:15
#6120
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Цитата:
drakon:
отопление ещё не включал...

О, у нас по моему с 21го..
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