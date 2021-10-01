Отправлено: - 11:26

drakon:

7.10 час. На улице темно

Цитата:Безобразие,хронорцид населения ,разве вы не знаете,что просыпаться в темноте очень вредно для здоровья.Где ваши активисты,дайте им контакты Ведлер и Денисова,а то пропадёте там совсем и самое главное не забудьте написать ,что всё это ради детей, беспроигрышный вариант.