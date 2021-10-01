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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.10.21 - 21:48
Цитата:
Есть он, в природе.
Хороший парень...
alex_60:
его нет в природе.
его нет в природе.
Есть он, в природе.
Хороший парень...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.10.21 - 21:56
Цитата:
наверное нынешние его язык не поймут.
тут надо еще кое что.
для понимания.
drakon:
Есть он, в природе. Хороший парень
Есть он, в природе. Хороший парень
наверное нынешние его язык не поймут.
тут надо еще кое что.
для понимания.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.10.21 - 22:00
После обеда, ездил а соседний посёлок. В магазин.
https://d.radikal.ru/d32/2110/50/2d2055e37820.jpg
Воды себе купил. Эту воду пью уже 22-год. С первого
дня здесь. Её продают только в магазине ALDI.
Наш магаз. закрыли, новый строят. Пробовал,
сменить сорт воды. Не нравится мне другая. Приходится
ездить за водой, 14 км. в одну сторону...
[Исправлено: drakon, 01.10.2021 - 22:06]
https://d.radikal.ru/d32/2110/50/2d2055e37820.jpg
Воды себе купил. Эту воду пью уже 22-год. С первого
дня здесь. Её продают только в магазине ALDI.
Наш магаз. закрыли, новый строят. Пробовал,
сменить сорт воды. Не нравится мне другая. Приходится
ездить за водой, 14 км. в одну сторону...
[Исправлено: drakon, 01.10.2021 - 22:06]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2566
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.10.21 - 00:27
Цитата:
Попробуй Сары-Агаш. Всем немцам у нас нравилось. По вкусу ничем не хуже ваших элитных вод.
drakon:
Пробовал, сменить сорт воды. Не нравится мне другая. Приходится ездить за водой, 14 км. в одну сторону...
Пробовал, сменить сорт воды. Не нравится мне другая. Приходится ездить за водой, 14 км. в одну сторону...
Попробуй Сары-Агаш. Всем немцам у нас нравилось. По вкусу ничем не хуже ваших элитных вод.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 3826
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.10.21 - 02:44
Цитата:
,__Супер !!! С голубой этикеткой , с темносиней не такая - скважины разные. До сих пор помню вкус.
Козлов я:
Попробуй Сары-Агаш.
Попробуй Сары-Агаш.
,__Супер !!! С голубой этикеткой , с темносиней не такая - скважины разные. До сих пор помню вкус.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.10.21 - 06:53
Цитата:
знаю.
он и некролог написал. ОК.
но его задвинули.
такие дела.
drakon:
Есть он, в природе. Хороший парень.
Есть он, в природе. Хороший парень.
знаю.
он и некролог написал. ОК.
но его задвинули.
такие дела.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.10.21 - 07:02
пишет что снега нет..
и вторая молодость пока не приходит..
еще..
и вторая молодость пока не приходит..
еще..
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.10.21 - 07:12
07 им теперь не нужен.
язык у него не для их понимания.
острый сильно.
два клоуна на поводках.
сегодняшняя реалия.
язык у него не для их понимания.
острый сильно.
два клоуна на поводках.
сегодняшняя реалия.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.10.21 - 11:11
7.10 час. На улице темно.
Воет сирена...
Воет сирена...
(Уважаемые пользователи)
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- 16.05.11
- Сообщений:
- 8108
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.10.21 - 11:26
Цитата:
Безобразие,хронорцид населения ,разве вы не знаете,что просыпаться в темноте очень вредно для здоровья.
Где ваши активисты,дайте им контакты Ведлер и Денисова,а то пропадёте там совсем и самое главное не забудьте написать ,что всё это ради детей, беспроигрышный вариант.
drakon:
7.10 час. На улице темно
7.10 час. На улице темно
Безобразие,хронорцид населения ,разве вы не знаете,что просыпаться в темноте очень вредно для здоровья.
Где ваши активисты,дайте им контакты Ведлер и Денисова,а то пропадёте там совсем и самое главное не забудьте написать ,что всё это ради детей, беспроигрышный вариант.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.10.21 - 11:47
Цитата:
Уже 21 год - просыпаюсь в темноте.
В ноябре переведём часыЮ назад,
на 1 час...
Добринцофф:
просыпаться в темноте очень вредно для здоровья.
просыпаться в темноте очень вредно для здоровья.
Уже 21 год - просыпаюсь в темноте.
В ноябре переведём часыЮ назад,
на 1 час...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.10.21 - 14:03
На улице 10.00 часов. Температура +12.
https://d.radikal.ru/d04/2110/0a/360b063cdff0.jpg
Вот, солнышко - светит...
[Исправлено: drakon, 06.10.2021 - 14:06]
https://d.radikal.ru/d04/2110/0a/360b063cdff0.jpg
Вот, солнышко - светит...
[Исправлено: drakon, 06.10.2021 - 14:06]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 3240
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.10.21 - 14:05
Цитата:
У нас тоже солнечно, хоть погода с вами совпала.
А дома духота, когда солнце, еще и хата греется
drakon:
Вот, солнышко - светит...
Вот, солнышко - светит...
У нас тоже солнечно, хоть погода с вами совпала.
А дома духота, когда солнце, еще и хата греется
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.10.21 - 14:10
Цитата:
Я, отопление ещё не включал...
111:
еще и хата греется
еще и хата греется
Я, отопление ещё не включал...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 3240
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.10.21 - 14:15
Цитата:
О, у нас по моему с 21го..
drakon:
отопление ещё не включал...
отопление ещё не включал...
О, у нас по моему с 21го..
-
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