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≡ Мажилис принял в работу законопроект об ответственном обращении с животными
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42529
Мажилис принял в работу законопроект об ответственном обращении с животными
Отправлено: 06.10.21 - 11:26
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Законопроект предусматривает ужесточение ответственности за жестокое обращение с животными – как увеличение штрафов, так и ужесточение уголовного законодательства вплоть до лишения свободы.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2070
Re: Мажилис принял в работу законопроект об ответственном...
Отправлено: 06.10.21 - 11:26
#1
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Как раз в тему, на фоне удара моськи об асфальт в Рудном: самое главное: - что бы собачатники убирали га..о от своих собак с мест общего пользования, потом можно и о другом говорить.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7814
Re: Мажилис принял в работу законопроект об ответственном...
Отправлено: 06.10.21 - 11:46
#2
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Цитата:
законопроекты предусматривают ужесточение ответственности за жестокое обращение с животными,

Да, всё правильно, НО хотелось бы и ужесточение ответственности за тотальное несоблюдение владельцами животных установленных ПРАВИЛ содержания и выгула домашних питомцев.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3240
Re: Мажилис принял в работу законопроект об ответственном...
Отправлено: 06.10.21 - 14:14
#3
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Еще бы собачатников наказывали бы за то, что выкидывают кошек и собак на улицу, когда те им надоедят..
Да и вообще, нужно на этих их игрушек налог ввести, чтобы на эти деньги убирать за собачечниками ихнее гумно..
А чтоб не выкидывали своих собак и кошек, ввести так сказать паспорта на них, ошейники и прочее..
Нашел на помойке такую, привлек собачатника к ответственности..
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