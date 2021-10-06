Re: Мажилис принял в работу законопроект об ответственном...

Отправлено: - 14:14

Еще бы собачатников наказывали бы за то, что выкидывают кошек и собак на улицу, когда те им надоедят..

Да и вообще, нужно на этих их игрушек налог ввести, чтобы на эти деньги убирать за собачечниками ихнее гумно..

А чтоб не выкидывали своих собак и кошек, ввести так сказать паспорта на них, ошейники и прочее..

Нашел на помойке такую, привлек собачатника к ответственности..