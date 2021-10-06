Отправлено: - 14:07

maxsaf:

Вот тут тоже руками что-то показывают. Ржака?

serg kost:

А то большую тигрицу даже в алматинском зоопарке 2 года назад голодом уморили:

serg kost:

А на воле их тем более никто кормить не будет.

serg kost:

Если Путин даст..

Гога:

Лучше промолчи ,

Цитата:Да смешно обыгралиПричем их актеры делают кучу ошибок в казахском языке, как и их "гид" делает ошибки и навязчивые искажения в его якобы акценте))А так ничего- смешноВот ещё вам поржать инфановость вышла что теперь визуальная информация будет только на государственном и по необходимости на русском языке.....Куат вроде на Украине а дело его живёт и процветаетСтранно правда?))Не ржите только громко,соседей перепугаетеЦитата:БеднаяУ нас голодом морятУ вас травятБедные животныеЦитата:Серёга не знает что такое заповедник куда по необходимости завозят скот для хищниковЛадно не будем переубеждатьЦитата:На водку и чебуреки будут братьДаст сразу))Цитата:Ну как хочешьТвоя очередь на ответ подошлаНо ты отказалсяСледующий...