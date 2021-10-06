Цитата:
maxsaf:
Вот тут тоже руками что-то показывают. Ржака?
Да смешно обыграли
Причем их актеры делают кучу ошибок в казахском языке, как и их "гид" делает ошибки и навязчивые искажения в его якобы акценте))
А так ничего- смешно
Вот ещё вам поржать инфа
новость вышла что теперь визуальная информация будет только на государственном и по необходимости на русском языке.....
Куат вроде на Украине а дело его живёт и процветает
Странно правда?))
Не ржите только громко,соседей перепугаете
Цитата:
serg kost:
А то большую тигрицу даже в алматинском зоопарке 2 года назад голодом уморили:
Бедная
У нас голодом морят
У вас травят
Бедные животные
Цитата:
serg kost:
А на воле их тем более никто кормить не будет.
Серёга не знает что такое заповедник куда по необходимости завозят скот для хищников
Ладно не будем переубеждать
Цитата:
serg kost:
Если Путин даст..
На водку и чебуреки будут брать
Даст сразу))
Цитата:
Гога:
Лучше промолчи ,
Ну как хочешь
Твоя очередь на ответ подошла
Но ты отказался
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