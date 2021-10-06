Re: "Казахстанцы "играют в кальмара" уже...

Отправлено: - 11:54

Цитата://Наша финансовая система больна, она плодит недовольство, она создает социальную напряженность"//





Этот нью-коммунист или перекрасившийся коммунист, может сказать прямо:

"....КТО в этом виноват, он же там обитает, а околоакординской атмосфере, и должен знать что к чему...".

А сбор петиции и прочую безобидную ерунду, могут провести и малолетние сыкухи с улицы Карбышева.