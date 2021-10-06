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≡ "Казахстанцы "играют в кальмара" уже давно". НПК и Конфедерация труда запустили петицию
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42526
"Казахстанцы "играют в кальмара" уже давно". НПК и Конфедерация труда запустили петицию
Отправлено: 06.10.21 - 11:54
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В Казахстане объявили общенациональный сбор подписей в поддержку петиции "За достойную зарплату!". Как сообщили в партии, НПК подписала меморандум с Казахстанской конфедерацией труда о сотрудничестве по повышению благосостояния казахстанцев.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2068
Re: "Казахстанцы "играют в кальмара" уже...
Отправлено: 06.10.21 - 11:54
#1
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Цитата://Наша финансовая система больна, она плодит недовольство, она создает социальную напряженность"//


Этот нью-коммунист или перекрасившийся коммунист, может сказать прямо:
"....КТО в этом виноват, он же там обитает, а околоакординской атмосфере, и должен знать что к чему...".
А сбор петиции и прочую безобидную ерунду, могут провести и малолетние сыкухи с улицы Карбышева.
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