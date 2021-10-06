Re: Мажилис принял в работу законопроект об ответственном...

Отправлено: - 11:26

Как раз в тему, на фоне удара моськи об асфальт в Рудном: самое главное: - что бы собачатники убирали га..о от своих собак с мест общего пользования, потом можно и о другом говорить.