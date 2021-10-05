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≡ Более 107 млн тенге выделили на проведение переписи населения Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42526
Более 107 млн тенге выделили на проведение переписи населения Костанайской области
Отправлено: 05.10.21 - 19:00
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Всего на проведение переписи в нашей области, где проживает около 863 000 человек, выделили более 107 млн тенге. Но с учетом того, что 26,3% прошли перепись в онлайн-режиме, около 26-27 млн тенге уже удалось сэкономить.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
719
Re: Более 107 млн тенге выделили на проведение переписи...
Отправлено: 05.10.21 - 19:00
#1
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Цитата:
сколько служат в армии

А вот это уже интересно
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
445
Re: Более 107 млн тенге выделили на проведение переписи...
Отправлено: 05.10.21 - 19:27
#2
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Цитата:
- Те, кто прошел перепись онлайн, должны предъявить код уведомления контролеру, - объяснил Галымжанов. - Либо подойти в департамент статистики и передать его.

Источник:


Если я со своей семьёй прошла онлайн перепись,теперь должна ещё код уведомления приклеить к дверям своей квартиры что бы контролёры не ломились в двери? А не проще ли предоставить специально обученным контролерам и интервьюерам эту информацию что бы лишний раз не тревожили людей?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10404
Re: Более 107 млн тенге выделили на проведение переписи...
Отправлено: 05.10.21 - 19:52
#3
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Цитата:
Всего на проведение переписи в нашей области, где проживает около 863 000 человек, выделили более 107 млн тенге. Но с учетом того, что 26,3%  прошли перепись в онлайн-режиме, около 26-27 млн тенге уже удалось сэкономить

Население не видит этого. Не видит результата экономии
Население видит только цифры,выделено столько то сэкономили столько
И че спросит обыватель Женя из 9 мкр?
Че мне ваша экономия дала?
Вы экономите 25 млн а потом выходит новость что своровали за год 15 млн
Зачем такая экономия тогда? Зачем я буду онлайн мучится проходить перепись чтобы вам в карман деньги экономить?
Ходите по квартирам и опрашивайте на эти деньги
Назло бабуле уши отморожу, Но потрачу пол часа своего времени и будут отвечать переписчику в коридоре)
Вот если бы клич кинули
Ребята! Давайте перепись пройдем онлайн а с экономии из республиканского бюджета купим новые малые архитектурные формы на площади городов
Или лавочки везде обновим
Вот тогда обыватель Женя будет видеть
Да мы сэкономили все вместе и все вместе получается вклались в город
Это будет действенная пропоганда и совершено простая
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
941
Re: Более 107 млн тенге выделили на проведение переписи...
Отправлено: 05.10.21 - 21:11
#4
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Цитата:
"Перепись-2021" проводится, чтобы актуализировать данные, выяснить, сколько в области проживает мужчин, женщин, пенсионеров, сколько служат в армии и так далее.

Ага, ага... Знать из каких материалов ваш дом построен, сколько мертворожденных детей было и там еще кучка таких вопросов, на которые непонятно зачем отвечать... перепись населения ведь, а не сбор всей поднаготной проживающих :-(
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10574
Более 107 млн тенге выделили на проведение переписи населения Костанайской области
Отправлено: 05.10.21 - 21:22
#5
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А соседи если я не был дома, могли за меня ответить на всякие вопросы? Я в онлайне не был ,дома не был . Но паспорт есть. Я ваще есть?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3826
Re: Более 107 млн тенге выделили на проведение переписи...
Отправлено: 05.10.21 - 21:35
#6
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'Код:
'--- Ёлки - палки , в 90 ые никто не платил. Бесплатно ходил :-(


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1


§ 111







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
17.01.12
Сообщений: 
3228








  Re: Более 107 млн тенге выделили на проведение переписи...


Отправлено: 05.10.21 - 23:30


#7 




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Сегодня в Рудном ко мне приходила интер.., вюлер или как там..
Про послание и все такое..
Спросила про выборы пойдете нет, сказал нет..
Ну ей в принципе тоже по крен, просто запрягли добровольно принудительно за минималку от минималки, забрав все остальное себе, и послали..
Жалко их как то..
Их еще и проверяют, звонят выборочно, приходила такая то или нет..


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arman_kst


§ arman_kst







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
28.05.18
Сообщений: 
673








  Re: Более 107 млн тенге выделили на проведение переписи...


Отправлено: 06.10.21 - 09:14


#8 




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Сами идите в отдел статистики и берите уведомление или что хотите, все что надо прошли онлайн. Двери вам никто не откроет.


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A


§ ACROS







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
16.11.19
Сообщений: 
2068








  Re: Более 107 млн тенге выделили на проведение переписи...


Отправлено: 06.10.21 - 12:06


#9 




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Цитата:
electro:
это уже интересно


  Что тут интересного: тут КОРРУПЦИЕЙ пахнет.
  Затратить 107 000 000 тенге, что бы узнать сколько человек служат в армии??? Заинтересованный уполномоченный орган направляет запрос в облвоенкомат и через положенное время им ответят на фирменном бланке: сколько, где  и причём совершенно БЕСПЛАТНО, не считая затрат на конверт и на услуги  Казпочты!!!
   Когда говорят: что перепись - это для планирования чего то; на ум приходило: - а для чего существуют узкопрофильные ведомства: - ВСЕ и ВСЁ и ВСЯ данные у них?!?!


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