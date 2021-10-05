Более 107 млн тенге выделили на проведение переписи населения Костанайской области
Отправлено: 05.10.21 - 19:00
Всего на проведение переписи в нашей области, где проживает около 863 000 человек, выделили более 107 млн тенге. Но с учетом того, что 26,3% прошли перепись в онлайн-режиме, около 26-27 млн тенге уже удалось сэкономить. Читать новость
Если я со своей семьёй прошла онлайн перепись,теперь должна ещё код уведомления приклеить к дверям своей квартиры что бы контролёры не ломились в двери? А не проще ли предоставить специально обученным контролерам и интервьюерам эту информацию что бы лишний раз не тревожили людей?
Всего на проведение переписи в нашей области, где проживает около 863 000 человек, выделили более 107 млн тенге. Но с учетом того, что 26,3% прошли перепись в онлайн-режиме, около 26-27 млн тенге уже удалось сэкономить
Население не видит этого. Не видит результата экономии Население видит только цифры,выделено столько то сэкономили столько И че спросит обыватель Женя из 9 мкр? Че мне ваша экономия дала? Вы экономите 25 млн а потом выходит новость что своровали за год 15 млн Зачем такая экономия тогда? Зачем я буду онлайн мучится проходить перепись чтобы вам в карман деньги экономить? Ходите по квартирам и опрашивайте на эти деньги Назло бабуле уши отморожу, Но потрачу пол часа своего времени и будут отвечать переписчику в коридоре) Вот если бы клич кинули Ребята! Давайте перепись пройдем онлайн а с экономии из республиканского бюджета купим новые малые архитектурные формы на площади городов Или лавочки везде обновим Вот тогда обыватель Женя будет видеть Да мы сэкономили все вместе и все вместе получается вклались в город Это будет действенная пропоганда и совершено простая
"Перепись-2021" проводится, чтобы актуализировать данные, выяснить, сколько в области проживает мужчин, женщин, пенсионеров, сколько служат в армии и так далее.
Ага, ага... Знать из каких материалов ваш дом построен, сколько мертворожденных детей было и там еще кучка таких вопросов, на которые непонятно зачем отвечать... перепись населения ведь, а не сбор всей поднаготной проживающих
Сегодня в Рудном ко мне приходила интер.., вюлер или как там.. Про послание и все такое.. Спросила про выборы пойдете нет, сказал нет.. Ну ей в принципе тоже по крен, просто запрягли добровольно принудительно за минималку от минималки, забрав все остальное себе, и послали.. Жалко их как то.. Их еще и проверяют, звонят выборочно, приходила такая то или нет..
Что тут интересного: тут КОРРУПЦИЕЙ пахнет. Затратить 107 000 000 тенге, что бы узнать сколько человек служат в армии??? Заинтересованный уполномоченный орган направляет запрос в облвоенкомат и через положенное время им ответят на фирменном бланке: сколько, где и причём совершенно БЕСПЛАТНО, не считая затрат на конверт и на услуги Казпочты!!! Когда говорят: что перепись - это для планирования чего то; на ум приходило: - а для чего существуют узкопрофильные ведомства: - ВСЕ и ВСЁ и ВСЯ данные у них?!?!
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