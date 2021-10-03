21 сентября Токаев принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Серика Жумангарина и заслушал отчет о работе по стабилизации цен. Как всегда, президенту была нарисована радужная картина. Читать новость
Добринцофф: А что кого то не пускают в Кустанай с картошкой или морковкой,что за бред?
А Вы думаете, что захотел привезти картошку из Малого Египетска, бац и повез? А вдоль дороги все стоят в праздничных нарядах и в ладоши хлопают. А некоторые даже бросают в воздух чепчики и кричат: "Вах, какой, маладес, картошку везет!" И перед главным въездом в Костанай представители Терры в кокошниках с хлебом-солью хороводы водят, ждут не дождутся, спать не ложатся, пока Вы дешевую картошку из дальних стран не доставите. Так Вы себе это представляете, г-н Добринцофф?
Маркс: А Вы думаете, что захотел привезти картошку из Малого Египетска, бац и повез? А вдоль дороги все стоят в праздничных нарядах и в ладоши хлопают.
Маркс перестаньте нести чепуху,доставка-это проблемы перевозчиков. Отвечайте конкретно ,кто то запрещает в Кустанае торговать привозными овощами? На ОРТ съездите и посмотрите откуда фуры едут,дней 10 назад даже с Украины фура с яблоками была.
Добринцофф: А что кого то не пускают в Кустанай с картошкой или морковкой,что за бред?
Не пускают конечно Препоны и договоренности есть всегда на границе Цитата:
Добринцофф: Ранние овощи везут с юга
Ну это местные по факту Цитата:
Добринцофф: Узбекистана,Киргизии
Каковы процент их на нашем рынке? Цитата:
Добринцофф: Весной когда ценник взлетел ,картошку возили с Египта,а морковку с Китая и Израиля
Когда цены взлетают у государства выхода нет Местным они ниче сделать не могут Приходится увеличивать процент импорта потом же все возращается на круги своя Цитата:
Добринцофф: Сейчас на рынке полно отличной картошки из Павлодара по 150тнг,так кто кого не пускает?
Ну они наши,они местные в рамках Республики Я говорил о том что если сюда пустить российские продукты Китайские массово То наши загнутся быстро Как с мясом Наше дорогое но качественное мясо не сможет тягаться с дешёвым но с химозным мясом из России только потомучто народ всегда выбирает цену потом уже качество А если российские очень дешевле то местные производители сдуються быстро Поэтому российские мясо и не пускают сильно на наш рынок
Добринцофф: Маркс перестаньте нести чепуху,доставка-это проблемы перевозчиков. Отвечайте конкретно ,кто то запрещает в Кустанае торговать привозными овощами?
Ну Вы сами пишете, что у перевозчиков есть проблемы. Думаю, что эти проблемы лежат не в области запрещений, а в плоскости торговых разрешений на торговлю. Что впрочем является разницей только в философском смысле. Ведь если у Вашего магазина нет разрешения на торговлю водкой, то это же не значит, что Вам запрещено ей торговать? Не так ли?
abaika95: Ну они наши,они местные в рамках Республики Я говорил о том что если сюда пустить российские продукты
Ну так кушали же Российскую картошку с Краснодара и Астрахани,пока местная не пошла,потом перестали возить,потому что невыгодно наша дешевле стала.А так то никто не запрещал.Рынок сам отрегулировал. Цитата:
abaika95: Как с мясом Наше дорогое но качественное мясо не сможет тягаться с дешёвым но с химозным мясом из России
Цитата:
abaika95: Поэтому российские мясо и не пускают сильно на наш рынок
Кто его не пускает?Фурами сюда тащат,сейчас местное проблема купить,а Российского полно в любом супере.
Продажная оптовая цена 40 тенге за кг. Затраты 2 803 013 тенге. Чистый доход 336 097 тенге. И это за год! А сейчас сильно, местами кратно подорожало всё: горючее, техника, удобрения, семенной материал и т.д. Нынешней весной аграрии продавали на экспорт картофель себе в убыток по 34, 5 тенге. При этом Казахстан закупал импортный картофель (в том же Египте 3 урожая в год!) по 90 тенге.
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