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Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42524
Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
Отправлено: 03.10.21 - 10:18
21 сентября Токаев принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Серика Жумангарина и заслушал отчет о работе по стабилизации цен. Как всегда, президенту была нарисована радужная картина.
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Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
Отправлено: 05.10.21 - 17:58
Цитата:
А Вы думаете, что захотел привезти картошку из Малого Египетска, бац и повез? А вдоль дороги все стоят в праздничных нарядах и в ладоши хлопают. А некоторые даже бросают в воздух чепчики и кричат: "Вах, какой, маладес, картошку везет!" И перед главным въездом в Костанай представители Терры в кокошниках с хлебом-солью хороводы водят, ждут не дождутся, спать не ложатся, пока Вы дешевую картошку из дальних стран не доставите. Так Вы себе это представляете, г-н Добринцофф?
Добринцофф:
А что кого то не пускают в Кустанай с картошкой или морковкой,что за бред?
А что кого то не пускают в Кустанай с картошкой или морковкой,что за бред?
А Вы думаете, что захотел привезти картошку из Малого Египетска, бац и повез? А вдоль дороги все стоят в праздничных нарядах и в ладоши хлопают. А некоторые даже бросают в воздух чепчики и кричат: "Вах, какой, маладес, картошку везет!" И перед главным въездом в Костанай представители Терры в кокошниках с хлебом-солью хороводы водят, ждут не дождутся, спать не ложатся, пока Вы дешевую картошку из дальних стран не доставите. Так Вы себе это представляете, г-н Добринцофф?
Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
Отправлено: 05.10.21 - 18:33
Цитата:
Маркс перестаньте нести чепуху,доставка-это проблемы перевозчиков.
Отвечайте конкретно ,кто то запрещает в Кустанае торговать привозными овощами?
На ОРТ съездите и посмотрите откуда фуры едут,дней 10 назад даже с Украины фура с яблоками была.
Маркс:
А Вы думаете, что захотел привезти картошку из Малого Египетска, бац и повез? А вдоль дороги все стоят в праздничных нарядах и в ладоши хлопают.
А Вы думаете, что захотел привезти картошку из Малого Египетска, бац и повез? А вдоль дороги все стоят в праздничных нарядах и в ладоши хлопают.
Маркс перестаньте нести чепуху,доставка-это проблемы перевозчиков.
Отвечайте конкретно ,кто то запрещает в Кустанае торговать привозными овощами?
На ОРТ съездите и посмотрите откуда фуры едут,дней 10 назад даже с Украины фура с яблоками была.
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10404
Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
Отправлено: 05.10.21 - 20:17
Цитата:
Не пускают конечно
Препоны и договоренности есть всегда на границе
Цитата:
Ну это местные по факту
Цитата:
Каковы процент их на нашем рынке? Цитата:
Когда цены взлетают у государства выхода нет
Местным они ниче сделать не могут
Приходится увеличивать процент импорта потом же все возращается на круги своя
Цитата:
Ну они наши,они местные в рамках Республики
Я говорил о том что если сюда пустить российские продукты
Китайские массово
То наши загнутся быстро
Как с мясом
Наше дорогое но качественное мясо не сможет тягаться с дешёвым но с химозным мясом из России только потомучто народ всегда выбирает цену потом уже качество
А если российские очень дешевле то местные производители сдуються быстро
Поэтому российские мясо и не пускают сильно на наш рынок
Добринцофф:
А что кого то не пускают в Кустанай с картошкой или морковкой,что за бред?
А что кого то не пускают в Кустанай с картошкой или морковкой,что за бред?
Не пускают конечно
Препоны и договоренности есть всегда на границе
Цитата:
Добринцофф:
Ранние овощи везут с юга
Ранние овощи везут с юга
Ну это местные по факту
Цитата:
Добринцофф:
Узбекистана,Киргизии
Узбекистана,Киргизии
Каковы процент их на нашем рынке? Цитата:
Добринцофф:
Весной когда ценник взлетел ,картошку возили с Египта,а морковку с Китая и Израиля
Весной когда ценник взлетел ,картошку возили с Египта,а морковку с Китая и Израиля
Когда цены взлетают у государства выхода нет
Местным они ниче сделать не могут
Приходится увеличивать процент импорта потом же все возращается на круги своя
Цитата:
Добринцофф:
Сейчас на рынке полно отличной картошки из Павлодара по 150тнг,так кто кого не пускает?
Сейчас на рынке полно отличной картошки из Павлодара по 150тнг,так кто кого не пускает?
Ну они наши,они местные в рамках Республики
Я говорил о том что если сюда пустить российские продукты
Китайские массово
То наши загнутся быстро
Как с мясом
Наше дорогое но качественное мясо не сможет тягаться с дешёвым но с химозным мясом из России только потомучто народ всегда выбирает цену потом уже качество
А если российские очень дешевле то местные производители сдуються быстро
Поэтому российские мясо и не пускают сильно на наш рынок
Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
Отправлено: 05.10.21 - 20:20
Цитата:
Ну Вы сами пишете, что у перевозчиков есть проблемы. Думаю, что эти проблемы лежат не в области запрещений, а в плоскости торговых разрешений на торговлю. Что впрочем является разницей только в философском смысле. Ведь если у Вашего магазина нет разрешения на торговлю водкой, то это же не значит, что Вам запрещено ей торговать? Не так ли?
Добринцофф:
Маркс перестаньте нести чепуху,доставка-это проблемы перевозчиков. Отвечайте конкретно ,кто то запрещает в Кустанае торговать привозными овощами?
Маркс перестаньте нести чепуху,доставка-это проблемы перевозчиков. Отвечайте конкретно ,кто то запрещает в Кустанае торговать привозными овощами?
Ну Вы сами пишете, что у перевозчиков есть проблемы. Думаю, что эти проблемы лежат не в области запрещений, а в плоскости торговых разрешений на торговлю. Что впрочем является разницей только в философском смысле. Ведь если у Вашего магазина нет разрешения на торговлю водкой, то это же не значит, что Вам запрещено ей торговать? Не так ли?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 301
Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
Отправлено: 05.10.21 - 21:26
Цитата:
А может, ты делаешь прямые трансляции в Ютуб, как я?
Цитата:
И сколько Терра накинула на себестоимость?
Говори сразу 1000%, чего мелочиться...
abaika95: человек который не разбирается не в Ютюбе,не в литературе,не в историиПро "политрука" Момыш-улы твои слова?
А может, ты делаешь прямые трансляции в Ютуб, как я?
Цитата:
Если свое продает то можно и 100% накидывать и 200% и 300% свое же
И сколько Терра накинула на себестоимость?
Говори сразу 1000%, чего мелочиться...
Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
Отправлено: 06.10.21 - 00:53
Цитата:
Всё собрал в кучу.
Начал с овощей,приплёл суда водку с философским смыслом.
Маркс конкретно отвечайте на вопрос,кто запрещает привозить овощи в Кустанай?
Маркс:
Что впрочем является разницей только в философском смысле. Ведь если у Вашего магазина нет разрешения на торговлю водкой, то это же не значит, что Вам запрещено ей торговать? Не так ли?
Что впрочем является разницей только в философском смысле. Ведь если у Вашего магазина нет разрешения на торговлю водкой, то это же не значит, что Вам запрещено ей торговать? Не так ли?
Всё собрал в кучу.
Начал с овощей,приплёл суда водку с философским смыслом.
Маркс конкретно отвечайте на вопрос,кто запрещает привозить овощи в Кустанай?
Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
Отправлено: 06.10.21 - 01:08
Цитата:
Ну так кушали же Российскую картошку с Краснодара и Астрахани,пока местная не пошла,потом перестали возить,потому что невыгодно наша дешевле стала.А так то никто не запрещал.Рынок сам отрегулировал.
Цитата:
Цитата:
Кто его не пускает?Фурами сюда тащат,сейчас местное проблема купить,а Российского полно в любом супере.
abaika95:
Ну они наши,они местные в рамках Республики Я говорил о том что если сюда пустить российские продукты
Ну они наши,они местные в рамках Республики Я говорил о том что если сюда пустить российские продукты
Ну так кушали же Российскую картошку с Краснодара и Астрахани,пока местная не пошла,потом перестали возить,потому что невыгодно наша дешевле стала.А так то никто не запрещал.Рынок сам отрегулировал.
Цитата:
abaika95:
Как с мясом Наше дорогое но качественное мясо не сможет тягаться с дешёвым но с химозным мясом из России
Как с мясом Наше дорогое но качественное мясо не сможет тягаться с дешёвым но с химозным мясом из России
Цитата:
abaika95:
Поэтому российские мясо и не пускают сильно на наш рынок
Поэтому российские мясо и не пускают сильно на наш рынок
Кто его не пускает?Фурами сюда тащат,сейчас местное проблема купить,а Российского полно в любом супере.
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