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≡ "Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42524
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 03.10.21 - 14:34
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Сообщается, что собака породы мини той-терьер гуляла вместе с хозяйкой, к животному подошли дети, собака начала лаять и испугала ребенка. На шум выбежала мать ребенка с еще одной женщиной, неожиданно завязалась драка.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
205
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 06.10.21 - 00:12
#195
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"Тут еще сын заплакал от увиденного, он, конечно, испугался, потом спрашивал долго про погибшую собачку." Так у кого там психологическая травма?!
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