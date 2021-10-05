Отправлено: - 19:52

Всего на проведение переписи в нашей области, где проживает около 863 000 человек, выделили более 107 млн тенге. Но с учетом того, что 26,3% прошли перепись в онлайн-режиме, около 26-27 млн тенге уже удалось сэкономить

Цитата:Население не видит этого. Не видит результата экономииНаселение видит только цифры,выделено столько то сэкономили столькоИ че спросит обыватель Женя из 9 мкр?Че мне ваша экономия дала?Вы экономите 25 млн а потом выходит новость что своровали за год 15 млнЗачем такая экономия тогда? Зачем я буду онлайн мучится проходить перепись чтобы вам в карман деньги экономить?Ходите по квартирам и опрашивайте на эти деньгиНазло бабуле уши отморожу, Но потрачу пол часа своего времени и будут отвечать переписчику в коридоре)Вот если бы клич кинулиРебята! Давайте перепись пройдем онлайн а с экономии из республиканского бюджета купим новые малые архитектурные формы на площади городовИли лавочки везде обновимВот тогда обыватель Женя будет видетьДа мы сэкономили все вместе и все вместе получается вклались в городЭто будет действенная пропоганда и совершено простая