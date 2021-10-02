Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Вечный двигатель дорожного ремонта
Вечный двигатель дорожного ремонта
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42524
Вечный двигатель дорожного ремонта
Отправлено: 02.10.21 - 13:48
Вот данные из доклада акима области Архимеда Мухамбетова на отчетной встрече перед депутатами облмаслихата: на развитие транспортной инфраструктуры выделили 35,5 млрд тенге, чтобы восстановить 316 км дорог. Деньги немалые, если учесть, что похожие суммы выделяются ежегодно. Доля дорог в удовлетворительном состоянии в этом году должна достигнуть значительного уровня - 78%. Однако в этой самой доле, как убелились корреспонденты «НГ», очень скоро появляются изъяны.
Читать статью
Читать статью
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11686
Вечный двигатель дорожного ремонта
Отправлено: 02.10.21 - 13:48
В странах ближнего востока после просмотра бюджета и результатов возмездие пришло бы прямо на месте на этих самых заплатках.
Там очень быстро ворам руки отрубают с огромным удовольствием.
Причем этим было бы абсолютно правильно.
Потом ещё чинушек - жуликантропов очень быстро показали населению.
Для показательного укорочения.
Так что жулики могут молиться, незнаю кому они там молятся, господину Франклину, израильским банкам, или колесу, о том, что Казахстан светская страна и ничего никогда не рубят, и даже ни разу такого не было!
[Исправлено: Серый волк, 02.10.2021 - 10:54]
Там очень быстро ворам руки отрубают с огромным удовольствием.
Причем этим было бы абсолютно правильно.
Потом ещё чинушек - жуликантропов очень быстро показали населению.
Для показательного укорочения.
Так что жулики могут молиться, незнаю кому они там молятся, господину Франклину, израильским банкам, или колесу, о том, что Казахстан светская страна и ничего никогда не рубят, и даже ни разу такого не было!
[Исправлено: Серый волк, 02.10.2021 - 10:54]
Re: Вечный двигатель дорожного ремонта
Отправлено: 05.10.21 - 10:53
Цитата:
Начнем. Те кто в Челябинск и в Костанай гоняет те не платят Платон. То есть Сергей гоняет по хорошей дороге за счёт России и русских, которые плохие ).
Второе. Нас счёт ровных дорог? Спросите у любого российского дальнобойщика. Он вам скажет что все дороги в России кривые, косые, и волнами и все деньги разворовал Путин .
- Я езжу только здесь из Челябинска в Костанай, - сообщил Сергей КОЗЫРЕВ. - В России асфальт укладывают, он ровный, а у нас он кривой. Асфальт продавливается, вон новый уже продавили. Потому что, на мой взгляд, некачественно делают
Начнем. Те кто в Челябинск и в Костанай гоняет те не платят Платон. То есть Сергей гоняет по хорошей дороге за счёт России и русских, которые плохие ).
Второе. Нас счёт ровных дорог? Спросите у любого российского дальнобойщика. Он вам скажет что все дороги в России кривые, косые, и волнами и все деньги разворовал Путин .
Вечный двигатель дорожного ремонта
Отправлено: 05.10.21 - 21:59
Цитата:
Я не дальнобойщик, но отвечу. Этим летом намотал около 5000 км по России. Маршрут Костанай-Магнитогорск-Уфа-Самара-Саратов-Белгород-Старый Оскол-Тамбов-Пенза-Сызрань ну и там мелкие или какие пропустил города ещё, уже думаю не суть, ну и ладно конечно не вся это Россия Так вот дороги там в разы лучше наших, примерно как наша хорошая это их плохая И ездил я не только там по м5 или другим федеральным трассам. Там в некоторых деревнях асфальт лучше чем у нас по Назарбаева( та что бывшая Гагарина) . Видео с регистратора имеется - могу поделиться с редакцией. Там вот можно перефразировать " Асфальт у них там есть , где волки ... бояться"
[Исправлено: Odin_iz_Teh, 05.10.2021 - 22:01]
Vit:
Я не дальнобойщик, но отвечу. Этим летом намотал около 5000 км по России. Маршрут Костанай-Магнитогорск-Уфа-Самара-Саратов-Белгород-Старый Оскол-Тамбов-Пенза-Сызрань ну и там мелкие или какие пропустил города ещё, уже думаю не суть, ну и ладно конечно не вся это Россия Так вот дороги там в разы лучше наших, примерно как наша хорошая это их плохая И ездил я не только там по м5 или другим федеральным трассам. Там в некоторых деревнях асфальт лучше чем у нас по Назарбаева( та что бывшая Гагарина) . Видео с регистратора имеется - могу поделиться с редакцией. Там вот можно перефразировать " Асфальт у них там есть , где волки ... бояться"
[Исправлено: Odin_iz_Teh, 05.10.2021 - 22:01]
Вечный двигатель дорожного ремонта
Отправлено: 05.10.21 - 22:15
Могу вообще всякое рассказать с так называемого путешествия по России в коронобесный период, так сказать для сравнения, которое тоже не в нашу пользу будет. Так что тут должен появиться Абайка
Вечный двигатель дорожного ремонта
Отправлено: 05.10.21 - 22:19
Цитата:
Odin_iz_Teh:Расказывай
Re: Вечный двигатель дорожного ремонта
Отправлено: 05.10.21 - 22:49
Фашиков нет, намордники только в ТЦ, кафе работали для меня в обычном режиме(ну это я ж не "ихний" не местный, ну местных спрашивал такого гемора как у нас не было)… В Уфе есть такие места Гостиный Двор, Арт квадрат-это , ну это я даже сравнить не знаю с чем таких мест в Алмате то нет… не то что у нас, места где собирается молодежь по интересам. На Гостинке что то вроде местных Dj музыку гоняют по вечерам, до 23.00 , некое подобие этого в парке нашем наблюдал конечно, на Артквадрате также , ну там не знаю как это описать, на Ютубе хорошие видео есть про него для понимания можете посмотреть. Просто все это работало, все что там находится работало без ограничений. У родственников свой продуктовый магазинчик, спросил про мониторинговые группы поржали над нами...
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 59, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 58
|Зарегистрированные пользователи: Уже не ваш земляк
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать