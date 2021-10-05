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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
301
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 15:58
#10246
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Я тебе больше скажу.
Туранский тигр жил не только на Балхаше, но и на Арале.
Но раз ты не читал мою ссылку, и не видел там карту с заказником в Алматинской области на южном берегу Балхаша, то дальнейший разговор на эту тему не имеет смысла.
А вообще я видел Балхаш сверху. Он не только на карте разным цветом пресный и соленый. Он и в жизни западная часть более светлая, и граница четко видна в самом узком месте.

[Исправлено: serg kost, 05.10.2021 - 15:59]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12550
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 19:48
#10247
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Цитата:
serg kost:
то дальнейший разговор на эту тему не имеет смысла.

Типа раньше был смысл?)) Перечитайте ваш нелепый спор с самого начала :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12550
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 19:52
#10248
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Цитата:
111:
Мне зачем этот с Канады, который по русски то плохо говорит уже?

Ты казахский то учишь?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7868
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 19:56
#10249
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Цитата:
maxsaf:
Ты казахский то учишь?

А зачем ему? Молоток же есть. :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10404
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 20:10
#10250
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Цитата:
serg kost:
Туранский тигр жил не только на Балхаше, но и на Арале.

И?
Он там жил когда там озеро было а не пустыня
Зачем нового тигра завозить в пустыню? Цитата:
serg kost:
Но раз ты не читал мою ссылку, и не видел там карту с заказником в Алматинской области на южном берегу Балхаша, то дальнейший разговор на эту тему не имеет смысла.

Да потомучто тигра будут разводить в Алматинской области и это было сразу известно
Цитата:
serg kost:
А вообще я видел Балхаш сверху. Он не только на карте разным цветом пресный и соленый. Он и в жизни западная часть более светлая, и граница четко видна в самом узком месте.

Важная инфа
Цитата:
maxsaf:
Типа раньше был смысл?)) Перечитайте ваш нелепый спор с самого начала

Это у него тактика такая
Спорить по мелочам но не по сути
У вас такая же тактика была когда вы не знали чем ещё аргументировать)
Но потом быстро сдулись и в этом)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12550
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 20:39
#10251
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Цитата:
abaika95:
Но потом быстро сдулись и в этом)

Главное вы не сдувайтесь. Постарайтесь удержать пузырьки в себе как можно дольше. А когда начнется в очередной раз - постарайтесь растянуть удовольствие, булькайте потихоньку.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
301
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 20:42
#10252
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Цитата:
abaika95: тигра будут разводить

Больших или маленьких?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7868
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 21:20
#10253
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Цитата:
serg kost:
Больших или маленьких?

А Вы лучше руками покажите, тогда кому то смешнее будет. :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3826
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 21:46
#10254
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Цитата:
abaika95:

---- Ну а про футбол жду ответа. Особенно про Кайрат " Алма - Ата" ??
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10404
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 21:52
#10255
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Цитата:
maxsaf:
Главное вы не сдувайтесь. Постарайтесь удержать пузырьки в себе как можно дольше. А когда начнется в очередной раз - постарайтесь растянуть удовольствие, булькайте потихоньку

Да спасибо за совет
Я уже видел как смешно смотрится человек который что-то пыжился и быстро сдулся в итоге
Форму надо держать
А не надуваться)
Цитата:
serg kost:
Больших или маленьких?

Так
Напишу больших он занудно месяц будет доказывать что маленьких
Напишу маленьких он ещё зануднее 3 месяца будет доказывать что больших
Торопится некуда
Поэтому маленьких
Вот таких
Пыня показывай!!
(Показывает)
Цитата:
elektron:
А Вы лучше руками покажите, тогда кому то смешнее будет.

Неее
Как Путин показывает ни у кого не получится
Оборжаться))
Цитата:
Гога:
- Ну а про футбол жду ответа. Особенно про Кайрат " Алма - Ата" ??

Жди
Ты 7 в очереди на ответ
Приму завтра после обеда
Талончик чтобы с собой был
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12550
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 21:57
#10256
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Цитата:
elektron:
А Вы лучше руками покажите, тогда кому то смешнее будет.

Не, руками не надо - порвет бедолагу от смеха. Смирительные рубашки для таких и придумали - чтоб сами себя не смешили :lol:

[Исправлено: maxsaf, 05.10.2021 - 22:00]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12550
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 22:02
#10257
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Цитата:
abaika95:
Оборжаться))

Вот тут тоже руками что-то показывают. Ржака?

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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
301
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 22:34
#10258
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Цитата:
abaika95:

Цитата:
Торопится некуда Поэтому маленьких

Правильно! Их прокормить легче.
А то большую тигрицу даже в алматинском зоопарке 2 года назад голодом уморили:
А на воле их тем более никто кормить не будет.
Вот если выживут, можно попробовать и больших. Если Путин даст...
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3826
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 22:42
#10259
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Цитата:
abaika95:
Ты 7 в очереди на ответ

-_-+-+- Лучше промолчи , все равно ничего умного и толкового не скажешь. :oops: :-P
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3222
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 23:02
#10260
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Ну а сейчас, сварим немного домашней лапшички, с шужука..

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