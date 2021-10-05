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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 15:58
Я тебе больше скажу.
Туранский тигр жил не только на Балхаше, но и на Арале.
Но раз ты не читал мою ссылку, и не видел там карту с заказником в Алматинской области на южном берегу Балхаша, то дальнейший разговор на эту тему не имеет смысла.
А вообще я видел Балхаш сверху. Он не только на карте разным цветом пресный и соленый. Он и в жизни западная часть более светлая, и граница четко видна в самом узком месте.
[Исправлено: serg kost, 05.10.2021 - 15:59]
Туранский тигр жил не только на Балхаше, но и на Арале.
Но раз ты не читал мою ссылку, и не видел там карту с заказником в Алматинской области на южном берегу Балхаша, то дальнейший разговор на эту тему не имеет смысла.
А вообще я видел Балхаш сверху. Он не только на карте разным цветом пресный и соленый. Он и в жизни западная часть более светлая, и граница четко видна в самом узком месте.
[Исправлено: serg kost, 05.10.2021 - 15:59]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 19:48
Цитата:
Типа раньше был смысл?)) Перечитайте ваш нелепый спор с самого начала
serg kost:
то дальнейший разговор на эту тему не имеет смысла.
то дальнейший разговор на эту тему не имеет смысла.
Типа раньше был смысл?)) Перечитайте ваш нелепый спор с самого начала
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 19:52
Цитата:
Ты казахский то учишь?
111:
Мне зачем этот с Канады, который по русски то плохо говорит уже?
Мне зачем этот с Канады, который по русски то плохо говорит уже?
Ты казахский то учишь?
(Полноправные пользователи)
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Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 19:56
Цитата:
А зачем ему? Молоток же есть.
maxsaf:
Ты казахский то учишь?
Ты казахский то учишь?
А зачем ему? Молоток же есть.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 20:10
Цитата:
И?
Он там жил когда там озеро было а не пустыня
Зачем нового тигра завозить в пустыню? Цитата:
Да потомучто тигра будут разводить в Алматинской области и это было сразу известно
Цитата:
Важная инфа
Цитата:
Это у него тактика такая
Спорить по мелочам но не по сути
У вас такая же тактика была когда вы не знали чем ещё аргументировать)
Но потом быстро сдулись и в этом)
serg kost:
Туранский тигр жил не только на Балхаше, но и на Арале.
Туранский тигр жил не только на Балхаше, но и на Арале.
И?
Он там жил когда там озеро было а не пустыня
Зачем нового тигра завозить в пустыню? Цитата:
serg kost:
Но раз ты не читал мою ссылку, и не видел там карту с заказником в Алматинской области на южном берегу Балхаша, то дальнейший разговор на эту тему не имеет смысла.
Но раз ты не читал мою ссылку, и не видел там карту с заказником в Алматинской области на южном берегу Балхаша, то дальнейший разговор на эту тему не имеет смысла.
Да потомучто тигра будут разводить в Алматинской области и это было сразу известно
Цитата:
serg kost:
А вообще я видел Балхаш сверху. Он не только на карте разным цветом пресный и соленый. Он и в жизни западная часть более светлая, и граница четко видна в самом узком месте.
А вообще я видел Балхаш сверху. Он не только на карте разным цветом пресный и соленый. Он и в жизни западная часть более светлая, и граница четко видна в самом узком месте.
Важная инфа
Цитата:
maxsaf:
Типа раньше был смысл?)) Перечитайте ваш нелепый спор с самого начала
Типа раньше был смысл?)) Перечитайте ваш нелепый спор с самого начала
Это у него тактика такая
Спорить по мелочам но не по сути
У вас такая же тактика была когда вы не знали чем ещё аргументировать)
Но потом быстро сдулись и в этом)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 20:39
Цитата:
Главное вы не сдувайтесь. Постарайтесь удержать пузырьки в себе как можно дольше. А когда начнется в очередной раз - постарайтесь растянуть удовольствие, булькайте потихоньку.
abaika95:
Но потом быстро сдулись и в этом)
Но потом быстро сдулись и в этом)
Главное вы не сдувайтесь. Постарайтесь удержать пузырьки в себе как можно дольше. А когда начнется в очередной раз - постарайтесь растянуть удовольствие, булькайте потихоньку.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 20:42
Цитата:
Больших или маленьких?
abaika95: тигра будут разводить
Больших или маленьких?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
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- 10.10.17
- Сообщений:
- 7868
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 21:20
Цитата:
А Вы лучше руками покажите, тогда кому то смешнее будет.
serg kost:
Больших или маленьких?
Больших или маленьких?
А Вы лучше руками покажите, тогда кому то смешнее будет.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 21:46
Цитата:
---- Ну а про футбол жду ответа. Особенно про Кайрат " Алма - Ата" ??
abaika95:
---- Ну а про футбол жду ответа. Особенно про Кайрат " Алма - Ата" ??
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 21:52
Цитата:
Да спасибо за совет
Я уже видел как смешно смотрится человек который что-то пыжился и быстро сдулся в итоге
Форму надо держать
А не надуваться)
Цитата:
Так
Напишу больших он занудно месяц будет доказывать что маленьких
Напишу маленьких он ещё зануднее 3 месяца будет доказывать что больших
Торопится некуда
Поэтому маленьких
Вот таких
Пыня показывай!!
(Показывает)
Цитата:
Неее
Как Путин показывает ни у кого не получится
Оборжаться))
Цитата:
Жди
Ты 7 в очереди на ответ
Приму завтра после обеда
Талончик чтобы с собой был
maxsaf:
Главное вы не сдувайтесь. Постарайтесь удержать пузырьки в себе как можно дольше. А когда начнется в очередной раз - постарайтесь растянуть удовольствие, булькайте потихоньку
Главное вы не сдувайтесь. Постарайтесь удержать пузырьки в себе как можно дольше. А когда начнется в очередной раз - постарайтесь растянуть удовольствие, булькайте потихоньку
Да спасибо за совет
Я уже видел как смешно смотрится человек который что-то пыжился и быстро сдулся в итоге
Форму надо держать
А не надуваться)
Цитата:
serg kost:
Больших или маленьких?
Больших или маленьких?
Так
Напишу больших он занудно месяц будет доказывать что маленьких
Напишу маленьких он ещё зануднее 3 месяца будет доказывать что больших
Торопится некуда
Поэтому маленьких
Вот таких
Пыня показывай!!
(Показывает)
Цитата:
elektron:
А Вы лучше руками покажите, тогда кому то смешнее будет.
А Вы лучше руками покажите, тогда кому то смешнее будет.
Неее
Как Путин показывает ни у кого не получится
Оборжаться))
Цитата:
Гога:
- Ну а про футбол жду ответа. Особенно про Кайрат " Алма - Ата" ??
- Ну а про футбол жду ответа. Особенно про Кайрат " Алма - Ата" ??
Жди
Ты 7 в очереди на ответ
Приму завтра после обеда
Талончик чтобы с собой был
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 21:57
Цитата:
Не, руками не надо - порвет бедолагу от смеха. Смирительные рубашки для таких и придумали - чтоб сами себя не смешили
[Исправлено: maxsaf, 05.10.2021 - 22:00]
elektron:
А Вы лучше руками покажите, тогда кому то смешнее будет.
А Вы лучше руками покажите, тогда кому то смешнее будет.
Не, руками не надо - порвет бедолагу от смеха. Смирительные рубашки для таких и придумали - чтоб сами себя не смешили
[Исправлено: maxsaf, 05.10.2021 - 22:00]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 22:02
Цитата:
Вот тут тоже руками что-то показывают. Ржака?
abaika95:
Оборжаться))
Оборжаться))
Вот тут тоже руками что-то показывают. Ржака?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 22:34
Цитата:
Цитата:
Правильно! Их прокормить легче.
А то большую тигрицу даже в алматинском зоопарке 2 года назад голодом уморили:
А на воле их тем более никто кормить не будет.
Вот если выживут, можно попробовать и больших. Если Путин даст...
abaika95:
Цитата:
Торопится некуда Поэтому маленьких
Правильно! Их прокормить легче.
А то большую тигрицу даже в алматинском зоопарке 2 года назад голодом уморили:
А на воле их тем более никто кормить не будет.
Вот если выживут, можно попробовать и больших. Если Путин даст...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 22:42
Цитата:
-_-+-+- Лучше промолчи , все равно ничего умного и толкового не скажешь.
abaika95:
Ты 7 в очереди на ответ
Ты 7 в очереди на ответ
-_-+-+- Лучше промолчи , все равно ничего умного и толкового не скажешь.
1
(Полноправные пользователи)
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Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 23:02
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