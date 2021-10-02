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- Я езжу только здесь из Челябинска в Костанай, - сообщил Сергей КОЗЫРЕВ. - В России асфальт укладывают, он ровный, а у нас он кривой. Асфальт продавливается, вон новый уже продавили. Потому что, на мой взгляд, некачественно делают

Цитата:Начнем. Те кто в Челябинск и в Костанай гоняет те не платят Платон. То есть Сергей гоняет по хорошей дороге за счёт России и русских, которые плохие ).Второе. Нас счёт ровных дорог? Спросите у любого российского дальнобойщика. Он вам скажет что все дороги в России кривые, косые, и волнами и все деньги разворовал Путин .