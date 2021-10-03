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"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 42524
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 03.10.21 - 14:34
Сообщается, что собака породы мини той-терьер гуляла вместе с хозяйкой, к животному подошли дети, собака начала лаять и испугала ребенка. На шум выбежала мать ребенка с еще одной женщиной, неожиданно завязалась драка.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
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- 10.10.17
- Сообщений:
- 7868
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 20:39
Цитата:
Кстати тёзка, тоже был случай, даже два, за пару месяцев до отъезда в Германию.
Один у кента дома, держал там "монстра" - ведьмедь почти. Щенком ещо видел, всё нормально, но раз на гулянке, что то нашло, решил подразнить. Лучше бы я этого не делал. Он мне в левую руку так на всю пасть вцепился, если бы сила челюстей по его размеру была как у бультерьера (кстати у другого товарища был, я с ним как с кошкой обходился) то перекусил бы кость возможно. Но всё обошлось, больничка-швы, шрамы на память так сказать. Потом они его корейцам отдали, на своих кидаться начал, почуяв кровь. Другой случай примерно как у тебя с овчаркой, пошли с отцом к его товарищу "прощальную" так сказать выпить. Я с камерой снимаю, заходим во двор, там псина сидит приличная, но на цепи. Батя просит заснять, двор, как они в дом заходят. стоят уже на крыльце и тут это пёс срывается с цепи. Я даже испугаться не успел, не видел его, крыльцо снимал. Только страх в глазах отца и хозяина дома увидел в глазок камеры. Пока то да сё, камеру убираю, а пёс меня просто обнюхивает и идёт в будку.
[Исправлено: elektron, 05.10.2021 - 15:43]
Vit:
Кстати тёзка, тоже был случай, даже два, за пару месяцев до отъезда в Германию.
Один у кента дома, держал там "монстра" - ведьмедь почти. Щенком ещо видел, всё нормально, но раз на гулянке, что то нашло, решил подразнить. Лучше бы я этого не делал. Он мне в левую руку так на всю пасть вцепился, если бы сила челюстей по его размеру была как у бультерьера (кстати у другого товарища был, я с ним как с кошкой обходился) то перекусил бы кость возможно. Но всё обошлось, больничка-швы, шрамы на память так сказать. Потом они его корейцам отдали, на своих кидаться начал, почуяв кровь. Другой случай примерно как у тебя с овчаркой, пошли с отцом к его товарищу "прощальную" так сказать выпить. Я с камерой снимаю, заходим во двор, там псина сидит приличная, но на цепи. Батя просит заснять, двор, как они в дом заходят. стоят уже на крыльце и тут это пёс срывается с цепи. Я даже испугаться не успел, не видел его, крыльцо снимал. Только страх в глазах отца и хозяина дома увидел в глазок камеры. Пока то да сё, камеру убираю, а пёс меня просто обнюхивает и идёт в будку.
[Исправлено: elektron, 05.10.2021 - 15:43]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7868
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 20:59
Цитата:
да ладно Вам утрировать, ещё не известно, что дитятку больше напугало, эта карликовая и безобидная собачуха или её удар от руки мамани об асфальт. Можно же было проблему, которая и выеденного яйца, как некоторые пишут, не стоит, обсолютно в ином русле решить. Без жертв и убитых.
[Исправлено: elektron, 05.10.2021 - 16:00]
Маркс:
Шрам на сердце от испуга это уже не считается шрамом? Инфаркт микарда. Вот такой рубец! Вскрытие показало.
Шрам на сердце от испуга это уже не считается шрамом? Инфаркт микарда. Вот такой рубец! Вскрытие показало.
да ладно Вам утрировать, ещё не известно, что дитятку больше напугало, эта карликовая и безобидная собачуха или её удар от руки мамани об асфальт. Можно же было проблему, которая и выеденного яйца, как некоторые пишут, не стоит, обсолютно в ином русле решить. Без жертв и убитых.
[Исправлено: elektron, 05.10.2021 - 16:00]
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 21:42
Цитата:
Думаю зоозащитникам и психологам стоило бы присмотреться к тебе, пока не поздно. Откуда столько жестокости? Детская травма? Собачка напугала до коричневых пятен на штанах? Или укусила?
Так меня тоже в детстве собаки кусали, шрамы и на руках и на ногах до сих пор. Когда был маленьким, совсем балбесом был, шугал собак и кошек за хвост тягал. Теперь ужасно стыдно за своё поведение, понимаю что сам виноват, дразнил, а они лишь пытались дать мне отпор. И нет никакой ненависти к ним, наоборот очень люблю животных.
Vit:
Я пойду убивать собаку
Я пойду убивать собаку
Думаю зоозащитникам и психологам стоило бы присмотреться к тебе, пока не поздно. Откуда столько жестокости? Детская травма? Собачка напугала до коричневых пятен на штанах? Или укусила?
Так меня тоже в детстве собаки кусали, шрамы и на руках и на ногах до сих пор. Когда был маленьким, совсем балбесом был, шугал собак и кошек за хвост тягал. Теперь ужасно стыдно за своё поведение, понимаю что сам виноват, дразнил, а они лишь пытались дать мне отпор. И нет никакой ненависти к ним, наоборот очень люблю животных.
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 21:44
Цитата:
Я думаю очевидно что. Даже взрослого человека шокирует такая картина, что уж говорить про ребёнка. И не только ребёнка этой зверюги, но и других детей, на глазах которых она так поступила.
elektron:
ещё не известно, что дитятку больше напугало
ещё не известно, что дитятку больше напугало
Я думаю очевидно что. Даже взрослого человека шокирует такая картина, что уж говорить про ребёнка. И не только ребёнка этой зверюги, но и других детей, на глазах которых она так поступила.
(Пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 10.08.16
- Сообщений:
- 81
Re: "Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного...
Отправлено: 05.10.21 - 21:47
Цитата:
Конечно пойду и объясню, я же адекватен и психически здоров. У тебя не получится объяснить, для этого надо знать и отличать добро от зла. Твоя писанина - типично догхантеровская.
Vit:
А твой организм пойдет расказывать бабушке что такое зло и добро? неё. Я лучше отберу орудие убийство у неё чем она будет еще лет десять терроризировать весь двор.
А твой организм пойдет расказывать бабушке что такое зло и добро? неё. Я лучше отберу орудие убийство у неё чем она будет еще лет десять терроризировать весь двор.
Конечно пойду и объясню, я же адекватен и психически здоров. У тебя не получится объяснить, для этого надо знать и отличать добро от зла. Твоя писанина - типично догхантеровская.
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 21:52
Цитата:
У меня кстати в детстве тоже был аналогичный случай. К нам во двор через низенький забор ротвейлер соседский залез. А я один в это время гулял и соседей как назло на улице не было. И вот идёт эта махина прямо на меня. Думал всё, щас загрызёт! В голове мысли пролетают, чо делать!? Бежать? У него рефлекс сработает, сто процентов кинется. Крикнуть соседям чтоб забрали его, но как я уже сказал их не было поблизости. И вот стою на месте, не шевелюсь, делаю вид что спокоен и стараюсь в глаза ему не смотреть. И вот подошёл он ко мне на расстояние примерно двух метров, посмотрел, развернулся и дальше пошёл по своим делам. Я по-тихоньку, не привлекая его внимания, находясь в состоянии шока, пошёл к калитке
elektron:
случай примерно как у тебя с овчаркой
случай примерно как у тебя с овчаркой
У меня кстати в детстве тоже был аналогичный случай. К нам во двор через низенький забор ротвейлер соседский залез. А я один в это время гулял и соседей как назло на улице не было. И вот идёт эта махина прямо на меня. Думал всё, щас загрызёт! В голове мысли пролетают, чо делать!? Бежать? У него рефлекс сработает, сто процентов кинется. Крикнуть соседям чтоб забрали его, но как я уже сказал их не было поблизости. И вот стою на месте, не шевелюсь, делаю вид что спокоен и стараюсь в глаза ему не смотреть. И вот подошёл он ко мне на расстояние примерно двух метров, посмотрел, развернулся и дальше пошёл по своим делам. Я по-тихоньку, не привлекая его внимания, находясь в состоянии шока, пошёл к калитке
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2065
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 21:57
Цитата:
В начале Независимости , когда был обмен тенге в 1993 году, в прапорции 1:500, моя зарплата главного инженера в совхозе была: - 150 тенге.
[Исправлено: ACROS, 05.10.2021 - 22:03]
Vit:
нежалко было за 400 продавать на мясо? И почему так дешево?
нежалко было за 400 продавать на мясо? И почему так дешево?
В начале Независимости , когда был обмен тенге в 1993 году, в прапорции 1:500, моя зарплата главного инженера в совхозе была: - 150 тенге.
[Исправлено: ACROS, 05.10.2021 - 22:03]
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 22:00
Цитата:
Ух ты, собака гавкнула и инфаркт. Как же люди живут в деревнях или просто в частном секторе, где за каждым забором живёт охранник, а то и два. И тявкают на каждого проходящего. Но странно, не валяются под каждым забором умершие от инфаркта. Удивительно прям, правда? Как-то живут люди и дети вдоль заборов в догонялки играют. Поэтому подобный ответ тоже отнесём к категории бреда.
Маркс:
Шрам на сердце от испуга это уже не считается шрамом
Шрам на сердце от испуга это уже не считается шрамом
Ух ты, собака гавкнула и инфаркт. Как же люди живут в деревнях или просто в частном секторе, где за каждым забором живёт охранник, а то и два. И тявкают на каждого проходящего. Но странно, не валяются под каждым забором умершие от инфаркта. Удивительно прям, правда? Как-то живут люди и дети вдоль заборов в догонялки играют. Поэтому подобный ответ тоже отнесём к категории бреда.
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 22:01
Цитата:
Николаич I:Да вся моя жизнь это сплошная травма. Че ещё там вы с кучей психологов решили ещё найти?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2065
Re: "Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного...
Отправлено: 05.10.21 - 22:02
Цитата:
Не преждевременный вывод?? Это может решить только суд или психиатрическая комиссия.
Елена Пикельная:
которую женщиной назвать нельзя, эту... неадекватную личность
которую женщиной назвать нельзя, эту... неадекватную личность
Не преждевременный вывод?? Это может решить только суд или психиатрическая комиссия.
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 22:11
Цитата:
Похвально что признаёшь это, не отнекиваешься что здоров и все вокруг больные. Но зачем же свои проблемы и травмы вымещать на других, кого-то ненавидеть и желать убить?
Vit:
Да вся моя жизнь это сплошная травм
Да вся моя жизнь это сплошная травм
Похвально что признаёшь это, не отнекиваешься что здоров и все вокруг больные. Но зачем же свои проблемы и травмы вымещать на других, кого-то ненавидеть и желать убить?
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 22:16
Цитата:
Николаич I:Ну и че что Я признался что болен? Все равно собак не люблю. И буду не любить )
Re: "Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного...
Отправлено: 05.10.21 - 22:20
Цитата:
Да и не нужно любить. Но и желать им смерти и вести себя как та неадекватная тоже не нужно.
Vit:
Ну и че что Я признался что болен? Все равно собак не люблю. И буду не любить )
Ну и че что Я признался что болен? Все равно собак не люблю. И буду не любить )
Да и не нужно любить. Но и желать им смерти и вести себя как та неадекватная тоже не нужно.
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