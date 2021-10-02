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≡ Вечный двигатель дорожного ремонта
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42524
Вечный двигатель дорожного ремонта
Отправлено: 02.10.21 - 13:48
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Вот данные из доклада акима области Архимеда Мухамбетова на отчетной встрече перед депутатами облмаслихата: на развитие транспортной инфраструктуры выделили 35,5 млрд тенге, чтобы восстановить 316 км дорог. Деньги немалые, если учесть, что похожие суммы выделяются ежегодно. Доля дорог в удовлетворительном состоянии в этом году должна достигнуть значительного уровня - 78%. Однако в этой самой доле, как убелились корреспонденты «НГ», очень скоро появляются изъяны.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11686
Вечный двигатель дорожного ремонта
Отправлено: 02.10.21 - 13:48
#1
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В странах ближнего востока после просмотра бюджета и результатов возмездие пришло бы прямо на месте на этих самых заплатках.
Там очень быстро ворам руки отрубают с огромным удовольствием.

Причем этим было бы абсолютно правильно.

Потом ещё чинушек - жуликантропов очень быстро показали населению.
Для показательного укорочения.
:lol:

Так что жулики могут молиться, незнаю кому они там молятся, господину Франклину, израильским банкам, или колесу, о том, что Казахстан светская страна и ничего никогда не рубят, и даже ни разу такого не было! :lol:



[Исправлено: Серый волк, 02.10.2021 - 10:54]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10572
Re: Вечный двигатель дорожного ремонта
Отправлено: 05.10.21 - 10:53
#2
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Цитата:
- Я езжу только здесь из Челябинска в Костанай, - сообщил Сергей КОЗЫРЕВ. - В России асфальт укладывают, он ровный, а у нас он кривой. Асфальт продавливается, вон новый уже продавили. Потому что, на мой взгляд, некачественно делают

Начнем. Те кто в Челябинск и в Костанай гоняет те не платят Платон. То есть Сергей гоняет по хорошей дороге за счёт России и русских, которые плохие ).
Второе. Нас счёт ровных дорог? Спросите у любого российского дальнобойщика. Он вам скажет что все дороги в России кривые, косые, и волнами и все деньги разворовал Путин .
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Odin_iz_Teh
* Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
54
Вечный двигатель дорожного ремонта
Отправлено: 05.10.21 - 21:59
#3
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Цитата:
Vit:

Я не дальнобойщик, но отвечу. Этим летом намотал около 5000 км по России. Маршрут Костанай-Магнитогорск-Уфа-Самара-Саратов-Белгород-Старый Оскол-Тамбов-Пенза-Сызрань ну и там мелкие или какие пропустил города ещё, уже думаю не суть, ну и ладно конечно не вся это Россия :lol: Так вот дороги там в разы лучше наших, примерно как наша хорошая это их плохая :lol: И ездил я не только там по м5 или другим федеральным трассам. Там в некоторых деревнях асфальт лучше чем у нас по Назарбаева( та что бывшая Гагарина) . :lol: Видео с регистратора имеется - могу поделиться с редакцией. Там вот можно перефразировать " Асфальт у них там есть , где волки ... бояться" :lol:

[Исправлено: Odin_iz_Teh, 05.10.2021 - 22:01]
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Odin_iz_Teh
* Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
54
Вечный двигатель дорожного ремонта
Отправлено: 05.10.21 - 22:15
#4
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Могу вообще всякое рассказать с так называемого путешествия по России в коронобесный период, так сказать для сравнения, которое тоже не в нашу пользу будет. Так что тут должен появиться Абайка :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10572
Вечный двигатель дорожного ремонта
Отправлено: 05.10.21 - 22:19
#5
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Цитата:
Odin_iz_Teh:
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