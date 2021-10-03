Отправлено: - 20:39

Vit:



[Исправлено: elektron, 05.10.2021 - 15:43]

Цитата:Кстати тёзка, тоже был случай, даже два, за пару месяцев до отъезда в Германию.Один у кента дома, держал там "монстра" - ведьмедь почти. Щенком ещо видел, всё нормально, но раз на гулянке, что то нашло, решил подразнить. Лучше бы я этого не делал. Он мне в левую руку так на всю пасть вцепился, если бы сила челюстей по его размеру была как у бультерьера (кстати у другого товарища был, я с ним как с кошкой обходился) то перекусил бы кость возможно. Но всё обошлось, больничка-швы, шрамы на память так сказать. Потом они его корейцам отдали, на своих кидаться начал, почуяв кровь. Другой случай примерно как у тебя с овчаркой, пошли с отцом к его товарищу "прощальную" так сказать выпить. Я с камерой снимаю, заходим во двор, там псина сидит приличная, но на цепи. Батя просит заснять, двор, как они в дом заходят. стоят уже на крыльце и тут это пёс срывается с цепи. Я даже испугаться не успел, не видел его, крыльцо снимал. Только страх в глазах отца и хозяина дома увидел в глазок камеры. Пока то да сё, камеру убираю, а пёс меня просто обнюхивает и идёт в будку.