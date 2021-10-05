Отправлено: - 20:10

serg kost:

Туранский тигр жил не только на Балхаше, но и на Арале.

serg kost:

Но раз ты не читал мою ссылку, и не видел там карту с заказником в Алматинской области на южном берегу Балхаша, то дальнейший разговор на эту тему не имеет смысла.

serg kost:

А вообще я видел Балхаш сверху. Он не только на карте разным цветом пресный и соленый. Он и в жизни западная часть более светлая, и граница четко видна в самом узком месте.

maxsaf:

Типа раньше был смысл?)) Перечитайте ваш нелепый спор с самого начала

Цитата:И?Он там жил когда там озеро было а не пустыняЗачем нового тигра завозить в пустыню? Цитата:Да потомучто тигра будут разводить в Алматинской области и это было сразу известноЦитата:Важная инфаЦитата:Это у него тактика такаяСпорить по мелочам но не по сутиУ вас такая же тактика была когда вы не знали чем ещё аргументировать)Но потом быстро сдулись и в этом)