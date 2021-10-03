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≡ "Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42523
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 03.10.21 - 14:34
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Сообщается, что собака породы мини той-терьер гуляла вместе с хозяйкой, к животному подошли дети, собака начала лаять и испугала ребенка. На шум выбежала мать ребенка с еще одной женщиной, неожиданно завязалась драка.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7865
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 20:39
#180
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Цитата:
Vit:

Кстати тёзка, тоже был случай, даже два, за пару месяцев до отъезда в Германию.
Один у кента дома, держал там "монстра" - ведьмедь почти. Щенком ещо видел, всё нормально, но раз на гулянке, что то нашло, решил подразнить. Лучше бы я этого не делал. Он мне в левую руку так на всю пасть вцепился, если бы сила челюстей по его размеру была как у бультерьера (кстати у другого товарища был, я с ним как с кошкой обходился) то перекусил бы кость возможно. Но всё обошлось, больничка-швы, шрамы на память так сказать. Потом они его корейцам отдали, на своих кидаться начал, почуяв кровь. Другой случай примерно как у тебя с овчаркой, пошли с отцом к его товарищу "прощальную" так сказать выпить. Я с камерой снимаю, заходим во двор, там псина сидит приличная, но на цепи. Батя просит заснять, двор, как они в дом заходят. стоят уже на крыльце и тут это пёс срывается с цепи. Я даже испугаться не успел, не видел его, крыльцо снимал. Только страх в глазах отца и хозяина дома увидел в глазок камеры. Пока то да сё, камеру убираю, а пёс меня просто обнюхивает и идёт в будку. :lol:

[Исправлено: elektron, 05.10.2021 - 15:43]
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