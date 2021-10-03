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≡ "Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42523
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 03.10.21 - 14:34
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Сообщается, что собака породы мини той-терьер гуляла вместе с хозяйкой, к животному подошли дети, собака начала лаять и испугала ребенка. На шум выбежала мать ребенка с еще одной женщиной, неожиданно завязалась драка.
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
181
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 16:34
#165
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Цитата:
serg kost:
Моя тойтерьерша не лаяла, когда ей люди не нравились. Могла зарычать и зубы оскалить. Ну и к ноге прижималась, чтобы ее защитили

Так я о чём и говорю, это декоративные зверушки, по сравнению с ними даже кошки опаснее, могут глаза выцарапать, а эти даже цапнуть нормально не способны
Профайл
Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
181
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 16:45
#166
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Цитата:
Vit:
Ребенку шрам сделать.

Да что с вами, уважаемый человек? Мы не про алабая говорим, какой шрам, даже если(!) цапнет эта зверушка, в случае если ей пальцем в пасть ткнуть, никакого шрама от этого укуса не будет. Чтобы остался шрам, нужно серьёзно повредить кожный покров. Мы за всю жизнь загоняли кучу заноз под кожу, получали ссадины, порезы и тд. Но я что-то не видел чтоб все люди ходили с изуродованными от этих мелких царапин лицами и руками. Не хочу вас обидеть, но складывается впечатление что вы или просто не анализируете информацию, которую вам дали или просто в момент написания комментариев ваш мозг немного затуманен. Шрамы, уколы, сами готовы собаку задушить если гавкнет в сторону вашего ребёнка 🤦🏻‍♂️
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
299
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 16:50
#167
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Цитата:
Vit:
Убил бы ты собаку за своего ребенка, легко. А знаешь почему? Потому-что ты своих детей любишь, а иначе не покупал бы квартиру в Обнинске живя в кз!

Обвиняешь меня в садизме и отсутствии мозгов только на основании обнинской квартиры?
Я был о тебе лучшего мнения.
Мои собаки не лаяли на людей потому, что я люблю и людей и животных. И не хотел конфликтов между ними.
И если я написал, что хозяйка собаки виновата в плохом воспитании животного, это не значит, что собака виновата.
Виновны в конфликте все взрослые, но не ребенок и не собака.

[Исправлено: serg kost, 05.10.2021 - 16:51]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10567
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 16:54
#168
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Цитата:
Николаич I:
Николаеч ты меня не переубедишь. Про шрам Я не фантазирую. У друга детства была беда с его дочей. Так что маленький котопес вреда много может наделать.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10567
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 17:02
#169
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Цитата:
serg kost:
Виновны в конфликте все взрослые, но не ребенок и не собака

Да. Согласен, кого пойдешь убивать? Я пойду убивать собаку, решив прямую угрозу моему ребенку. А ты? Бабушку в белой куртке? Или будешь ей расказывать какая наша планета красивая и все друг друга должны любить?
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1573
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 17:31
#170
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Цитата:
Николаич I:
Так я о чём и говорю, это декоративные зверушки, по сравнению с ними даже кошки опаснее, могут глаза выцарапать, а эти даже цапнуть нормально не способны

Если эта декоративная зверушка будет каждый день неожиданно выскакивать с лаем из-за угла, особенно когда этого не ожидаешь, то даже самый спокойный и выдержанный человек не сможет сдержать положительных эмоций на ее похоронах.
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ElleR
* ElleR
(Пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
10.08.16
Сообщений:
80
Re: "Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного...
Отправлено: 05.10.21 - 18:27
#171
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Цитата:
Николаич I:
Я удивлён что нашлись люди, вставшие на её сторону. Ясно как божий день что повод был ничтожный и никакого физического вреда ребёнку нанесено не было и ни что ему не угрожало

Именно так. Им не дитятку жалко, они просто ненавидят собак и собачников, прикрываясь ребенком
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ElleR
* ElleR
(Пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
10.08.16
Сообщений:
80
Re: "Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного...
Отправлено: 05.10.21 - 18:50
#172
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Цитата:
Vit:
Цитата: serg kost: Виновны в конфликте все взрослые, но не ребенок и не собака
Да. Согласен, кого пойдешь убивать? Я пойду убивать собаку, решив прямую угрозу моему ребенку.

Согласен, что собака не виновна, но пойдет убивать. Вот оно, истинное лицо этого организма
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
299
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 18:50
#173
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Цитата:
Vit:

Ну мой сын зверей не боялся.
Обнимался с медвежонком, играл с обезьянкой, дома жили две собаки по очереди.
К нам в квартиру приносили живого львёнка Дашу, размером побольше мейнкуна. С Дашей я даже в школе фотографировал детишек.
В 10 лет мы всей семьёй фотографировались рядом с лежащим тигром.
А вот чего твои дети боятся, что ты злой на всех собак вокруг, и даже готов их убивать?
Ты не только на собак злой, но и на людей, похоже. Ничего не знаешь о моей семье, и уже обвинил во всех грехах...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10567
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 19:04
#174
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Цитата:
serg kost:
Да не чем Я тебя не обвинял. Откуда мне знать что у тебя дома, Медведи, тигры, львы, Ты о себе не когда неговорил. Вот щас только когда собака появилась. )
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10567
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 19:11
#175
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Цитата:
ElleR:
А твой организм пойдет расказывать бабушке что такое зло и добро? неё. Я лучше отберу орудие убийство у неё чем она будет еще лет десять терроризировать весь двор.
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
299
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 19:12
#176
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Цитата:
Ты о себе не когда неговорил

Выше писал в теме, что дрессировал и помогал дрессировать.
И много ты орудий убийств отобрал?

[Исправлено: serg kost, 05.10.2021 - 19:15]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10567
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 19:50
#177
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Цитата:
serg kost:
Несколько. Пока не было таких случаев. Будет? Я не буду разговаривать с неадекватной бабушкой.
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
299
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 20:20
#178
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Цитата:
Vit:
Несколько

Несколько или ни сколько?
Тойтерьер это не орудие убийства. А Стаффорда или буля ты и палкой не убьёшь, если не знаешь как.
Лучше учи детей не бояться собак. Собаки это чуют.
А хозяев гавкающих собак я бы штрафовал за каждый гавк, чтобы думали прежде, чем заводить псину.
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1573
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 20:33
#179
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Цитата:
Николаич I:
Да что с вами, уважаемый человек? Мы не про алабая говорим, какой шрам

Шрам на сердце от испуга это уже не считается шрамом? Инфаркт микарда. Вот такой рубец! Вскрытие показало.
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