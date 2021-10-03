Отправлено: - 20:17

Добринцофф:

А что кого то не пускают в Кустанай с картошкой или морковкой,что за бред?

Добринцофф:

Ранние овощи везут с юга

Добринцофф:

Узбекистана,Киргизии

Добринцофф:

Весной когда ценник взлетел ,картошку возили с Египта,а морковку с Китая и Израиля

Добринцофф:

Сейчас на рынке полно отличной картошки из Павлодара по 150тнг,так кто кого не пускает?

Цитата:Не пускают конечноПрепоны и договоренности есть всегда на границеЦитата:Ну это местные по фактуЦитата:Каковы процент их на нашем рынке? Цитата:Когда цены взлетают у государства выхода нетМестным они ниче сделать не могутПриходится увеличивать процент импорта потом же все возращается на круги свояЦитата:Ну они наши,они местные в рамках РеспубликиЯ говорил о том что если сюда пустить российские продуктыКитайские массовоТо наши загнутся быстроКак с мясомНаше дорогое но качественное мясо не сможет тягаться с дешёвым но с химозным мясом из России только потомучто народ всегда выбирает цену потом уже качествоА если российские очень дешевле то местные производители сдуються быстроПоэтому российские мясо и не пускают сильно на наш рынок