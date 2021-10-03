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≡ Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42523
Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
Отправлено: 03.10.21 - 10:18
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21 сентября Токаев принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Серика Жумангарина и заслушал отчет о работе по стабилизации цен. Как всегда, президенту была нарисована радужная картина.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1573
Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
Отправлено: 05.10.21 - 17:58
#30
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Цитата:
Добринцофф:
А что кого то не пускают в Кустанай с картошкой или морковкой,что за бред?

А Вы думаете, что захотел привезти картошку из Малого Египетска, бац и повез? А вдоль дороги все стоят в праздничных нарядах и в ладоши хлопают. А некоторые даже бросают в воздух чепчики и кричат: "Вах, какой, маладес, картошку везет!" И перед главным въездом в Костанай представители Терры в кокошниках с хлебом-солью хороводы водят, ждут не дождутся, спать не ложатся, пока Вы дешевую картошку из дальних стран не доставите. Так Вы себе это представляете, г-н Добринцофф?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8106
Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
Отправлено: 05.10.21 - 18:33
#31
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Цитата:
Маркс:
А Вы думаете, что захотел привезти картошку из Малого Египетска, бац и повез? А вдоль дороги все стоят в праздничных нарядах и в ладоши хлопают.

Маркс перестаньте нести чепуху,доставка-это проблемы перевозчиков.
Отвечайте конкретно ,кто то запрещает в Кустанае торговать привозными овощами?
На ОРТ съездите и посмотрите откуда фуры едут,дней 10 назад даже с Украины фура с яблоками была.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10403
Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
Отправлено: 05.10.21 - 20:17
#32
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Цитата:
Добринцофф:
А что кого то не пускают в Кустанай с картошкой или морковкой,что за бред?

Не пускают конечно
Препоны и договоренности есть всегда на границе
Цитата:
Добринцофф:
Ранние овощи везут с юга

Ну это местные по факту
Цитата:
Добринцофф:
Узбекистана,Киргизии

Каковы процент их на нашем рынке? Цитата:
Добринцофф:
Весной когда ценник взлетел ,картошку возили с Египта,а морковку с Китая и Израиля

Когда цены взлетают у государства выхода нет
Местным они ниче сделать не могут
Приходится увеличивать процент импорта потом же все возращается на круги своя
Цитата:
Добринцофф:
Сейчас на рынке полно отличной картошки из Павлодара по 150тнг,так кто кого не пускает?

Ну они наши,они местные в рамках Республики
Я говорил о том что если сюда пустить российские продукты
Китайские массово
То наши загнутся быстро
Как с мясом
Наше дорогое но качественное мясо не сможет тягаться с дешёвым но с химозным мясом из России только потомучто народ всегда выбирает цену потом уже качество
А если российские очень дешевле то местные производители сдуються быстро
Поэтому российские мясо и не пускают сильно на наш рынок
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1573
Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
Отправлено: 05.10.21 - 20:20
#33
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Цитата:
Добринцофф:
Маркс перестаньте нести чепуху,доставка-это проблемы перевозчиков. Отвечайте конкретно ,кто то запрещает в Кустанае торговать привозными овощами?

Ну Вы сами пишете, что у перевозчиков есть проблемы. Думаю, что эти проблемы лежат не в области запрещений, а в плоскости торговых разрешений на торговлю. Что впрочем является разницей только в философском смысле. Ведь если у Вашего магазина нет разрешения на торговлю водкой, то это же не значит, что Вам запрещено ей торговать? Не так ли?
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