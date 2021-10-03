Цитата:
Добринцофф:
А что кого то не пускают в Кустанай с картошкой или морковкой,что за бред?
Не пускают конечно
Препоны и договоренности есть всегда на границе
Цитата:
Добринцофф:
Ранние овощи везут с юга
Ну это местные по факту
Цитата:
Добринцофф:
Узбекистана,Киргизии
Каковы процент их на нашем рынке? Цитата:
Добринцофф:
Весной когда ценник взлетел ,картошку возили с Египта,а морковку с Китая и Израиля
Когда цены взлетают у государства выхода нет
Местным они ниче сделать не могут
Приходится увеличивать процент импорта потом же все возращается на круги своя
Цитата:
Добринцофф:
Сейчас на рынке полно отличной картошки из Павлодара по 150тнг,так кто кого не пускает?
Ну они наши,они местные в рамках Республики
Я говорил о том что если сюда пустить российские продукты
Китайские массово
То наши загнутся быстро
Как с мясом
Наше дорогое но качественное мясо не сможет тягаться с дешёвым но с химозным мясом из России только потомучто народ всегда выбирает цену потом уже качество
А если российские очень дешевле то местные производители сдуються быстро
Поэтому российские мясо и не пускают сильно на наш рынок