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Убийство собаки в Рудном - что говорят очевидцы и завершится ли инцидент примирением?
Убийство собаки в Рудном - что говорят очевидцы и завершится ли инцидент примирением?
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 42523
Убийство собаки в Рудном - что говорят очевидцы и завершится ли инцидент примирением?
Отправлено: 05.10.21 - 15:19
4 октября состоялась встреча с одной из сторон конфликта, а именно с хозяйкой убитого мини той-терьера Лизы – 42-летней Светланой Цуркан. Женщина утверждает, что многих деталей происходящего не видела, потому что пыталась отбиться от нападавшей и забрать собаку.
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Убийство собаки в Рудном - что говорят очевидцы и завершится ли инцидент примирением?
Отправлено: 05.10.21 - 16:35
Цитата:
yudjin:Нет не так. Какие собаки дома? Это как с охотниками. Покажите сейф, а то наберут собак дома а самим кушать нечего и не до воспитания собак своих Потом и проблемы во дворе, слезы детей, вырваные волосы на голове на разборке, фото журналистов .
(Полноправные пользователи)
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- 1573
Убийство собаки в Рудном - что говорят очевидцы и завершится ли инцидент примирением?
Отправлено: 05.10.21 - 17:20
Цитата:
Следовательно, Светлана Цуркан не имела права даже появляться на детской площадке с собакой, а не то что выводить ее без поводка и намордника. Помню, как проходил мимо собаки с пакетом полиэтиленовым в руках, та просто мотнула головой и отрезала половину пакета как самурайским мечом. А если бы по ноге попала? Только тогда и понял как волки режут овец.
Особенно страшно, когда навстречу идет огромная собака и ведет на поводке ребенка или некую субтильную особь. Удержит эта особь собаку, если та кинется, не порвется ли поводок? Сколько нервов тратится пока мозг просчитывает ситуацию? Почему кто-то должен портить себе нервы, пока хозяин собаки гордо вышагивает по улице с радостной улыбкой на лице?
Рассуждения по поводу площадок и мест выгула сродни рассуждениям автовладельцев о нехватке парковочных мест возле дома в спальном районе. Перед тем как купить собаку и машину подумай о том, сможешь ли ты ее содержать, где ты будешь ее ставить и выгуливать. Спланируй все заранее и откажись от приобретения если не сможешь обеспечить приемлемые условия. Либо меняй условия проживания под свое приобретение.
НГ:
Не допускается осуществлять выгул собак, кошек во дворах жилых многоквартирных домов, на детских площадках, и в других местах детских игр, на территориях учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта». Следовательно, Светлана Цуркан могла не надевать на Лизу намордник, а вот поводок был нужен, и он помог бы избежать конфликта.
Не допускается осуществлять выгул собак, кошек во дворах жилых многоквартирных домов, на детских площадках, и в других местах детских игр, на территориях учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта». Следовательно, Светлана Цуркан могла не надевать на Лизу намордник, а вот поводок был нужен, и он помог бы избежать конфликта.
Следовательно, Светлана Цуркан не имела права даже появляться на детской площадке с собакой, а не то что выводить ее без поводка и намордника. Помню, как проходил мимо собаки с пакетом полиэтиленовым в руках, та просто мотнула головой и отрезала половину пакета как самурайским мечом. А если бы по ноге попала? Только тогда и понял как волки режут овец.
Особенно страшно, когда навстречу идет огромная собака и ведет на поводке ребенка или некую субтильную особь. Удержит эта особь собаку, если та кинется, не порвется ли поводок? Сколько нервов тратится пока мозг просчитывает ситуацию? Почему кто-то должен портить себе нервы, пока хозяин собаки гордо вышагивает по улице с радостной улыбкой на лице?
Рассуждения по поводу площадок и мест выгула сродни рассуждениям автовладельцев о нехватке парковочных мест возле дома в спальном районе. Перед тем как купить собаку и машину подумай о том, сможешь ли ты ее содержать, где ты будешь ее ставить и выгуливать. Спланируй все заранее и откажись от приобретения если не сможешь обеспечить приемлемые условия. Либо меняй условия проживания под свое приобретение.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 445
Убийство собаки в Рудном - что говорят очевидцы и завершится ли инцидент примирением?
Отправлено: 05.10.21 - 19:10
Последствия испуга у ребёнка могут быть непредсказуемыми. К ним относят энурез, сильное заикание, постоянное состояние тревоги, нервные тики, постоянные кошмары и бессонницы, а также сердечно-сосудистые заболевания. Агрессию матери можно понять,она защищала своего ребёнка! А бабуле в её то возрасте должно знать что выгуливать собаку без поводка нельзя и тем более на детской площадке! Да и выкинуть погибшую любимую собачку в мусорный контейнер это уже клиника. А зооволонтёры пусть выведут своих детей во двор где собаки без поводков и намордников разгуливают. А юристу должно быть знакомо...нету тела нет и дела! Всё остальное клевета!
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 05.10.2021 - 19:15]
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 05.10.2021 - 19:15]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
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- 10.10.17
- Сообщений:
- 7865
Убийство собаки в Рудном - что говорят очевидцы и завершится ли инцидент примирением?
Отправлено: 05.10.21 - 19:55
Цитата:
Ой хосподи, моська тявкнула и энурез. За испуг саечка.
А последствия того, что на глазах ребёнка зверски убили и никто не будь, а родная Яжмать, безобидную зверюшку- последствий не будет? Завтра дитятко подрастёт и пойдёт на лево и на право свои права показывать, там зверушка, там чей то ребёнок, а вырастет ого го, мало ни кому не покажется.
ПолиграфЪ Боярышников:
Последствия испуга у ребёнка могут быть непредсказуемыми.
Последствия испуга у ребёнка могут быть непредсказуемыми.
Ой хосподи, моська тявкнула и энурез. За испуг саечка.
А последствия того, что на глазах ребёнка зверски убили и никто не будь, а родная Яжмать, безобидную зверюшку- последствий не будет? Завтра дитятко подрастёт и пойдёт на лево и на право свои права показывать, там зверушка, там чей то ребёнок, а вырастет ого го, мало ни кому не покажется.
Re: Убийство собаки в Рудном - что говорят очевидцы и завершится...
Отправлено: 05.10.21 - 20:17
Цитата:
Ну а другая сторона медали на ребенка лают, а мама смотрит с стороны. Ребенок видя что защиты нет от мамы, Как думаешь че вырастит?
elektron:
Ну а другая сторона медали на ребенка лают, а мама смотрит с стороны. Ребенок видя что защиты нет от мамы, Как думаешь че вырастит?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7865
Убийство собаки в Рудном - что говорят очевидцы и завершится ли инцидент примирением?
Отправлено: 05.10.21 - 20:25
Цитата:
сколько можно? Собака не лаяла, ребёнок сам полез к собаке, хотя какая это собака, так тявкалка. Взрослые должны были смотреть. Одна не гулять, пусть и с собачухой меньше кошки на территории детской площадке, другая лучше за дитятком бы смотрела. И ничего бы и не было. Но рвать волосы и бросать на глазах ребёнка собачуху об асфальт, это перебор. Если бы алабай гавкнул, то да, тут понимаю, хотя тут бы эта Яжмать тоже бы бежала прочь.
Vit:
сколько можно? Собака не лаяла, ребёнок сам полез к собаке, хотя какая это собака, так тявкалка. Взрослые должны были смотреть. Одна не гулять, пусть и с собачухой меньше кошки на территории детской площадке, другая лучше за дитятком бы смотрела. И ничего бы и не было. Но рвать волосы и бросать на глазах ребёнка собачуху об асфальт, это перебор. Если бы алабай гавкнул, то да, тут понимаю, хотя тут бы эта Яжмать тоже бы бежала прочь.
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