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"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42523
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 03.10.21 - 14:34
Сообщается, что собака породы мини той-терьер гуляла вместе с хозяйкой, к животному подошли дети, собака начала лаять и испугала ребенка. На шум выбежала мать ребенка с еще одной женщиной, неожиданно завязалась драка.
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Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.11.19
- Сообщений:
- 181
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 16:34
Цитата:
Так я о чём и говорю, это декоративные зверушки, по сравнению с ними даже кошки опаснее, могут глаза выцарапать, а эти даже цапнуть нормально не способны
serg kost:
Моя тойтерьерша не лаяла, когда ей люди не нравились. Могла зарычать и зубы оскалить. Ну и к ноге прижималась, чтобы ее защитили
Моя тойтерьерша не лаяла, когда ей люди не нравились. Могла зарычать и зубы оскалить. Ну и к ноге прижималась, чтобы ее защитили
Так я о чём и говорю, это декоративные зверушки, по сравнению с ними даже кошки опаснее, могут глаза выцарапать, а эти даже цапнуть нормально не способны
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.11.19
- Сообщений:
- 181
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 16:45
Цитата:
Да что с вами, уважаемый человек? Мы не про алабая говорим, какой шрам, даже если(!) цапнет эта зверушка, в случае если ей пальцем в пасть ткнуть, никакого шрама от этого укуса не будет. Чтобы остался шрам, нужно серьёзно повредить кожный покров. Мы за всю жизнь загоняли кучу заноз под кожу, получали ссадины, порезы и тд. Но я что-то не видел чтоб все люди ходили с изуродованными от этих мелких царапин лицами и руками. Не хочу вас обидеть, но складывается впечатление что вы или просто не анализируете информацию, которую вам дали или просто в момент написания комментариев ваш мозг немного затуманен. Шрамы, уколы, сами готовы собаку задушить если гавкнет в сторону вашего ребёнка 🤦🏻♂️
Vit:
Ребенку шрам сделать.
Ребенку шрам сделать.
Да что с вами, уважаемый человек? Мы не про алабая говорим, какой шрам, даже если(!) цапнет эта зверушка, в случае если ей пальцем в пасть ткнуть, никакого шрама от этого укуса не будет. Чтобы остался шрам, нужно серьёзно повредить кожный покров. Мы за всю жизнь загоняли кучу заноз под кожу, получали ссадины, порезы и тд. Но я что-то не видел чтоб все люди ходили с изуродованными от этих мелких царапин лицами и руками. Не хочу вас обидеть, но складывается впечатление что вы или просто не анализируете информацию, которую вам дали или просто в момент написания комментариев ваш мозг немного затуманен. Шрамы, уколы, сами готовы собаку задушить если гавкнет в сторону вашего ребёнка 🤦🏻♂️
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 296
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 16:50
Цитата:
Обвиняешь меня в садизме и отсутствии мозгов только на основании обнинской квартиры?
Я был о тебе лучшего мнения.
Мои собаки не лаяли на людей потому, что я люблю и людей и животных. И не хотел конфликтов между ними.
И если я написал, что хозяйка собаки виновата в плохом воспитании животного, это не значит, что собака виновата.
Виновны в конфликте все взрослые, но не ребенок и не собака.
[Исправлено: serg kost, 05.10.2021 - 16:51]
Vit:
Убил бы ты собаку за своего ребенка, легко. А знаешь почему? Потому-что ты своих детей любишь, а иначе не покупал бы квартиру в Обнинске живя в кз!
Убил бы ты собаку за своего ребенка, легко. А знаешь почему? Потому-что ты своих детей любишь, а иначе не покупал бы квартиру в Обнинске живя в кз!
Обвиняешь меня в садизме и отсутствии мозгов только на основании обнинской квартиры?
Я был о тебе лучшего мнения.
Мои собаки не лаяли на людей потому, что я люблю и людей и животных. И не хотел конфликтов между ними.
И если я написал, что хозяйка собаки виновата в плохом воспитании животного, это не значит, что собака виновата.
Виновны в конфликте все взрослые, но не ребенок и не собака.
[Исправлено: serg kost, 05.10.2021 - 16:51]
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 16:54
Цитата:
Николаич I:Николаеч ты меня не переубедишь. Про шрам Я не фантазирую. У друга детства была беда с его дочей. Так что маленький котопес вреда много может наделать.
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 17:02
Цитата:
Да. Согласен, кого пойдешь убивать? Я пойду убивать собаку, решив прямую угрозу моему ребенку. А ты? Бабушку в белой куртке? Или будешь ей расказывать какая наша планета красивая и все друг друга должны любить?
serg kost:
Виновны в конфликте все взрослые, но не ребенок и не собака
Виновны в конфликте все взрослые, но не ребенок и не собака
Да. Согласен, кого пойдешь убивать? Я пойду убивать собаку, решив прямую угрозу моему ребенку. А ты? Бабушку в белой куртке? Или будешь ей расказывать какая наша планета красивая и все друг друга должны любить?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1571
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 17:31
Цитата:
Если эта декоративная зверушка будет каждый день неожиданно выскакивать с лаем из-за угла, особенно когда этого не ожидаешь, то даже самый спокойный и выдержанный человек не сможет сдержать положительных эмоций на ее похоронах.
Николаич I:
Так я о чём и говорю, это декоративные зверушки, по сравнению с ними даже кошки опаснее, могут глаза выцарапать, а эти даже цапнуть нормально не способны
Так я о чём и говорю, это декоративные зверушки, по сравнению с ними даже кошки опаснее, могут глаза выцарапать, а эти даже цапнуть нормально не способны
Если эта декоративная зверушка будет каждый день неожиданно выскакивать с лаем из-за угла, особенно когда этого не ожидаешь, то даже самый спокойный и выдержанный человек не сможет сдержать положительных эмоций на ее похоронах.
Re: "Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного...
Отправлено: 05.10.21 - 18:27
Цитата:
Именно так. Им не дитятку жалко, они просто ненавидят собак и собачников, прикрываясь ребенком
Николаич I:
Я удивлён что нашлись люди, вставшие на её сторону. Ясно как божий день что повод был ничтожный и никакого физического вреда ребёнку нанесено не было и ни что ему не угрожало
Я удивлён что нашлись люди, вставшие на её сторону. Ясно как божий день что повод был ничтожный и никакого физического вреда ребёнку нанесено не было и ни что ему не угрожало
Именно так. Им не дитятку жалко, они просто ненавидят собак и собачников, прикрываясь ребенком
Re: "Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного...
Отправлено: 05.10.21 - 18:50
Цитата:
Согласен, что собака не виновна, но пойдет убивать. Вот оно, истинное лицо этого организма
Vit:
Цитата: serg kost: Виновны в конфликте все взрослые, но не ребенок и не собака
Да. Согласен, кого пойдешь убивать? Я пойду убивать собаку, решив прямую угрозу моему ребенку.
Цитата: serg kost: Виновны в конфликте все взрослые, но не ребенок и не собака
Да. Согласен, кого пойдешь убивать? Я пойду убивать собаку, решив прямую угрозу моему ребенку.
Согласен, что собака не виновна, но пойдет убивать. Вот оно, истинное лицо этого организма
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 296
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 18:50
Цитата:
Ну мой сын зверей не боялся.
Обнимался с медвежонком, играл с обезьянкой, дома жили две собаки по очереди.
К нам в квартиру приносили живого львёнка Дашу, размером побольше мейнкуна. С Дашей я даже в школе фотографировал детишек.
В 10 лет мы всей семьёй фотографировались рядом с лежащим тигром.
А вот чего твои дети боятся, что ты злой на всех собак вокруг, и даже готов их убивать?
Ты не только на собак злой, но и на людей, похоже. Ничего не знаешь о моей семье, и уже обвинил во всех грехах...
Vit:
Ну мой сын зверей не боялся.
Обнимался с медвежонком, играл с обезьянкой, дома жили две собаки по очереди.
К нам в квартиру приносили живого львёнка Дашу, размером побольше мейнкуна. С Дашей я даже в школе фотографировал детишек.
В 10 лет мы всей семьёй фотографировались рядом с лежащим тигром.
А вот чего твои дети боятся, что ты злой на всех собак вокруг, и даже готов их убивать?
Ты не только на собак злой, но и на людей, похоже. Ничего не знаешь о моей семье, и уже обвинил во всех грехах...
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 19:04
Цитата:
serg kost:Да не чем Я тебя не обвинял. Откуда мне знать что у тебя дома, Медведи, тигры, львы, Ты о себе не когда неговорил. Вот щас только когда собака появилась. )
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