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≡ Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42523
Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
Отправлено: 03.10.21 - 10:18
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21 сентября Токаев принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Серика Жумангарина и заслушал отчет о работе по стабилизации цен. Как всегда, президенту была нарисована радужная картина.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1571
Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
Отправлено: 05.10.21 - 17:58
#30
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Цитата:
Добринцофф:
А что кого то не пускают в Кустанай с картошкой или морковкой,что за бред?

А Вы думаете, что захотел привезти картошку из Малого Египетска, бац и повез? А вдоль дороги все стоят в праздничных нарядах и в ладоши хлопают. А некоторые даже бросают в воздух чепчики и кричат: "Вах, какой, маладес, картошку везет!" И перед главным въездом в Костанай представители Терры в кокошниках с хлебом-солью хороводы водят, ждут не дождутся, спать не ложатся, пока Вы дешевую картошку из дальних стран не доставите. Так Вы себе это представляете, г-н Добринцофф?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8106
Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
Отправлено: 05.10.21 - 18:33
#31
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Цитата:
Маркс:
А Вы думаете, что захотел привезти картошку из Малого Египетска, бац и повез? А вдоль дороги все стоят в праздничных нарядах и в ладоши хлопают.

Маркс перестаньте нести чепуху,доставка-это проблемы перевозчиков.
Отвечайте конкретно ,кто то запрещает в Кустанае торговать привозными овощами?
На ОРТ съездите и посмотрите откуда фуры едут,дней 10 назад даже с Украины фура с яблоками была.
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