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≡ "Пытался избавиться от тела" - Подозреваемого в убийстве арестовала полиция в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42523
"Пытался избавиться от тела" - Подозреваемого в убийстве арестовала полиция в Костанайской области
Отправлено: 05.10.21 - 18:33
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О том, что 45-летний мужчина ушел с дачи, где проживал вместе с семьей, и не вернулся, 1 октября в полицию сообщила его 66-летняя мать. Тело погибшего было найдено на берегу реки Тобол.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
443
Re: "Пытался избавиться от тела" - Подозреваемого в...
Отправлено: 05.10.21 - 18:33
#1
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Ну никогда такого не было и вот опять...
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