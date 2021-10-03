Отправлено: - 17:58

Добринцофф:

А что кого то не пускают в Кустанай с картошкой или морковкой,что за бред?



Цитата:А Вы думаете, что захотел привезти картошку из Малого Египетска, бац и повез? А вдоль дороги все стоят в праздничных нарядах и в ладоши хлопают. А некоторые даже бросают в воздух чепчики и кричат: "Вах, какой, маладес, картошку везет!" И перед главным въездом в Костанай представители Терры в кокошниках с хлебом-солью хороводы водят, ждут не дождутся, спать не ложатся, пока Вы дешевую картошку из дальних стран не доставите. Так Вы себе это представляете, г-н Добринцофф?