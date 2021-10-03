Отправлено: - 16:34

serg kost:

Моя тойтерьерша не лаяла, когда ей люди не нравились. Могла зарычать и зубы оскалить. Ну и к ноге прижималась, чтобы ее защитили

Цитата:Так я о чём и говорю, это декоративные зверушки, по сравнению с ними даже кошки опаснее, могут глаза выцарапать, а эти даже цапнуть нормально не способны