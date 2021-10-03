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≡ "Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42521
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 03.10.21 - 14:34
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Сообщается, что собака породы мини той-терьер гуляла вместе с хозяйкой, к животному подошли дети, собака начала лаять и испугала ребенка. На шум выбежала мать ребенка с еще одной женщиной, неожиданно завязалась драка.
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
181
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 16:34
#165
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Цитата:
serg kost:
Моя тойтерьерша не лаяла, когда ей люди не нравились. Могла зарычать и зубы оскалить. Ну и к ноге прижималась, чтобы ее защитили

Так я о чём и говорю, это декоративные зверушки, по сравнению с ними даже кошки опаснее, могут глаза выцарапать, а эти даже цапнуть нормально не способны
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
181
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 16:45
#166
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Цитата:
Vit:
Ребенку шрам сделать.

Да что с вами, уважаемый человек? Мы не про алабая говорим, какой шрам, даже если(!) цапнет эта зверушка, в случае если ей пальцем в пасть ткнуть, никакого шрама от этого укуса не будет. Чтобы остался шрам, нужно серьёзно повредить кожный покров. Мы за всю жизнь загоняли кучу заноз под кожу, получали ссадины, порезы и тд. Но я что-то не видел чтоб все люди ходили с изуродованными от этих мелких царапин лицами и руками. Не хочу вас обидеть, но складывается впечатление что вы или просто не анализируете информацию, которую вам дали или просто в момент написания комментариев ваш мозг немного затуманен. Шрамы, уколы, сами готовы собаку задушить если гавкнет в сторону вашего ребёнка 🤦🏻‍♂️
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
295
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 16:50
#167
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Цитата:
Vit:
Убил бы ты собаку за своего ребенка, легко. А знаешь почему? Потому-что ты своих детей любишь, а иначе не покупал бы квартиру в Обнинске живя в кз!

Обвиняешь меня в садизме и отсутствии мозгов только на основании обнинской квартиры?
Я был о тебе лучшего мнения.
Мои собаки не лаяли на людей потому, что я люблю и людей и животных. И не хотел конфликтов между ними.
И если я написал, что хозяйка собаки виновата в плохом воспитании животного, это не значит, что собака виновата.
Виновны в конфликте все взрослые, но не ребенок и не собака.

[Исправлено: serg kost, 05.10.2021 - 16:51]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10563
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 16:54
#168
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Цитата:
Николаич I:
Николаеч ты меня не переубедишь. Про шрам Я не фантазирую. У друга детства была беда с его дочей. Так что маленький котопес вреда много может наделать.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10563
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 17:02
#169
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Цитата:
serg kost:
Виновны в конфликте все взрослые, но не ребенок и не собака

Да. Согласен, кого пойдешь убивать? Я пойду убивать собаку, решив прямую угрозу моему ребенку. А ты? Бабушку в белой куртке? Или будешь ей расказывать какая наша планета красивая и все друг друга должны любить?
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Страница 12 из 12«1...101112
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