Отправлено: - 17:20

НГ:

Не допускается осуществлять выгул собак, кошек во дворах жилых многоквартирных домов, на детских площадках, и в других местах детских игр, на территориях учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта». Следовательно, Светлана Цуркан могла не надевать на Лизу намордник, а вот поводок был нужен, и он помог бы избежать конфликта.



Цитата:Следовательно, Светлана Цуркан не имела права даже появляться на детской площадке с собакой, а не то что выводить ее без поводка и намордника. Помню, как проходил мимо собаки с пакетом полиэтиленовым в руках, та просто мотнула головой и отрезала половину пакета как самурайским мечом. А если бы по ноге попала? Только тогда и понял как волки режут овец.Особенно страшно, когда навстречу идет огромная собака и ведет на поводке ребенка или некую субтильную особь. Удержит эта особь собаку, если та кинется, не порвется ли поводок? Сколько нервов тратится пока мозг просчитывает ситуацию? Почему кто-то должен портить себе нервы, пока хозяин собаки гордо вышагивает по улице с радостной улыбкой на лице?Рассуждения по поводу площадок и мест выгула сродни рассуждениям автовладельцев о нехватке парковочных мест возле дома в спальном районе. Перед тем как купить собаку и машину подумай о том, сможешь ли ты ее содержать, где ты будешь ее ставить и выгуливать. Спланируй все заранее и откажись от приобретения если не сможешь обеспечить приемлемые условия. Либо меняй условия проживания под свое приобретение.