Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Казахстан может сохранить международный код +7: планируются переговоры с Россией
Казахстан может сохранить международный код +7: планируются переговоры с Россией
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42521
Казахстан может сохранить международный код +7: планируются переговоры с Россией
Отправлено: 04.10.21 - 14:10
Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Асхат Оразбек рассказал о том, по какой причине ведомство решило перейти на новый телефонный код +997.
Читать новость
Читать новость
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7812
Re: Казахстан может сохранить международный код +7: планируются...
Отправлено: 04.10.21 - 14:10
Цитата:
А что есть к этому предпосылки? Россия как-то намекала, давала понять что расторгнет? Или просто определенные люди в руководстве решали бежать впереди паровоза и на волне мейнстрима голосить как на базаре?
И статья 11 этого документа гласит о том, что настоящее соглашение может быть расторгнуто по заявлению одной из сторон в течение шести месяцев после уведомления о расторжении.
А что есть к этому предпосылки? Россия как-то намекала, давала понять что расторгнет? Или просто определенные люди в руководстве решали бежать впереди паровоза и на волне мейнстрима голосить как на базаре?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 672
Re: Казахстан может сохранить международный код +7: планируются...
Отправлено: 04.10.21 - 14:24
Ни в коем случае нельзя сдавать позиции и менять код телефона.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 718
Re: Казахстан может сохранить международный код +7: планируются...
Отправлено: 04.10.21 - 14:54
Очередная ИБД
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 3216
Казахстан может сохранить международный код +7: планируются переговоры с Россией
Отправлено: 04.10.21 - 14:59
Мне кажется Казахстан богатая страна, как на бабло,так на понты.
Примерно как с автономерами, кто хочет, пусть выбирает сам себе код с красивыми цифрвыми и буквенными наборами..
Примерно как с автономерами, кто хочет, пусть выбирает сам себе код с красивыми цифрвыми и буквенными наборами..
Re: Казахстан может сохранить международный код +7: планируются...
Отправлено: 04.10.21 - 15:25
Цитата:
Для аналитиков
Новость с номером
И новость про запрет соц сетей
Является обычным инфовбросом для обсуждения
Люди месяц сейчас погалдят
А потом номер оставят,и соц сети запрещать не будут
Ещё каким нибудь активистам припишут победу
Вот мол гражданское общество в Казахстане опять взяло вверх
А ты сиди и гордись каким-нибудь популистом типы Айны Бакеевой или Бокаева котрые повестку отрабатывают))
yudjin:
А что есть к этому предпосылки? Россия как-то намекала, давала понять что расторгнет? Или просто определенные люди в руководстве решали бежать впереди паровоза и на волне мейнстрима голосить как на базаре?
А что есть к этому предпосылки? Россия как-то намекала, давала понять что расторгнет? Или просто определенные люди в руководстве решали бежать впереди паровоза и на волне мейнстрима голосить как на базаре?
Для аналитиков
Новость с номером
И новость про запрет соц сетей
Является обычным инфовбросом для обсуждения
Люди месяц сейчас погалдят
А потом номер оставят,и соц сети запрещать не будут
Ещё каким нибудь активистам припишут победу
Вот мол гражданское общество в Казахстане опять взяло вверх
А ты сиди и гордись каким-нибудь популистом типы Айны Бакеевой или Бокаева котрые повестку отрабатывают))
а
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.05.17
- Сообщений:
- 182
Re: Казахстан может сохранить международный код +7: планируются...
Отправлено: 05.10.21 - 00:21
Казахстан пусть свой код вводит.хватит России тянуть на себе полунадежного соседа.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 200
Re: Казахстан может сохранить международный код +7: планируются...
Отправлено: 05.10.21 - 00:46
Началось кириллицей, продолжилось переводом телефонного кода(причём с "сильных позиций!). А что дальше?!
Казахстан может сохранить международный код +7: планируются переговоры с Россией
Отправлено: 05.10.21 - 11:38
Цитата:
Да хватит России помогать всем вокруг
Пусть уже себе поможет
А то Воронеж с 42 года разбобленый стоит до сих пор
Цитата:
Началось все с высказывания Путина
Продолжилось истерикой соловья и никонова
Потом Царьгад подключился и все все все
А дальше? А дальше будет зима
И Россия искусственно создаст себе очередного врага чтобы свое население в узде держать
Кольцо врагов же вокруг нее
Ну а врагам что делать?
Придется соответствовать раз уже назвали))
андрей 117:
хватит России тянуть на себе полунадежного соседа.
хватит России тянуть на себе полунадежного соседа.
Да хватит России помогать всем вокруг
Пусть уже себе поможет
А то Воронеж с 42 года разбобленый стоит до сих пор
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Началось кириллицей, продолжилось переводом телефонного кода(причём с "сильных позиций!). А что дальше?!
Началось кириллицей, продолжилось переводом телефонного кода(причём с "сильных позиций!). А что дальше?!
Началось все с высказывания Путина
Продолжилось истерикой соловья и никонова
Потом Царьгад подключился и все все все
А дальше? А дальше будет зима
И Россия искусственно создаст себе очередного врага чтобы свое население в узде держать
Кольцо врагов же вокруг нее
Ну а врагам что делать?
Придется соответствовать раз уже назвали))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1374
Re: Казахстан может сохранить международный код +7: планируются...
Отправлено: 05.10.21 - 16:33
Очередная буря в стакане. У России +79, у Казахстана +77. Где проблема?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 67, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 66
|Зарегистрированные пользователи: Маркс
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать