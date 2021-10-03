Отправлено: - 11:48

serg kost:

Не занимайся демагогией. Терра не спекулирует, а продает собственно выращенное.

serg kost:

Вообще странно читать от человека, не вырастившего ни одной картофелины, рассуждения о ценообразовании картофеля.

Добринцофф:

По моему это справедливо,по крайней мере деньги получит производитель который вырастил картофель,а не спекулянт который перекупил её.

Цитата:А ну это другое делоЕсли свое продает то можно и 100% накидывать и 200% и 300% свое жеСпрос есть значит делай что хочешь)Цитата:Вообще странно что человек который не разбирается не в Ютюбе,не в литературе,не в истории постояно лезет спорить об этом с задранным носомЦитата:Это ничем не отличается от спекуляции на спросеКак с теми масками былоСрочно хватились а где они копеечные?А производитель уже повысил цену потомучто спросСправедливо же?И государство ничего сделать не можетПотомучто в свое время дали вольную всем подрядБизнес поставили в особые условия,вы же наши! местные, главное развивайтесь,конкуренции сильной не будет,мы на рынок не будем пускать левых особо,а вы налоги платите исправноМешать не будем)А на деле теперь производитель морковки бьёт себя пяткой в грудь что он тут базис государства и все на нем на малом держится а когда это государство просит снизить цены то этот базис отвечает,а что? Конкуренция есть у вас мне? Нету! Так что терпите что я цены взвинчу)) я же свой,местный)Монополия в чистом виде