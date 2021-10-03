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Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
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Я робот(Пользователи)
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- 42521
Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
Отправлено: 03.10.21 - 10:18
21 сентября Токаев принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Серика Жумангарина и заслушал отчет о работе по стабилизации цен. Как всегда, президенту была нарисована радужная картина.
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Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
Отправлено: 03.10.21 - 19:14
Цитата:
Ну вот куплю я оптом у бабульки дачницы огурчики ,помидорчики и продам их у себя в магазине,тогда они будут такие же вкусные как и у Вас,или всё таки вкусными они становятся когда сам пройдёшь весь процесс?
serg kost:
вкуснее магазинных овощи, фрукты и ягоды.
вкуснее магазинных овощи, фрукты и ягоды.
Ну вот куплю я оптом у бабульки дачницы огурчики ,помидорчики и продам их у себя в магазине,тогда они будут такие же вкусные как и у Вас,или всё таки вкусными они становятся когда сам пройдёшь весь процесс?
Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
Отправлено: 03.10.21 - 19:18
Цитата:
Тепличный товар то же разный бывает.
Если огурцы и помидоры с юга,то да они по вкусовым качествам уступают местным,а вот тепличные огурчики от Теры очень вкусные,при этом имеют отличный товарный вид.
serg kost:
Про разницу во вкусе между тепличными и дачным
Про разницу во вкусе между тепличными и дачным
Тепличный товар то же разный бывает.
Если огурцы и помидоры с юга,то да они по вкусовым качествам уступают местным,а вот тепличные огурчики от Теры очень вкусные,при этом имеют отличный товарный вид.
Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
Отправлено: 03.10.21 - 19:19
Цитата:
Ну понятное дело щас сам стал стариком
Хобби нет
Работа удовольствия как раньше не приносит
Бухать вредно
Нюхать поздно
Вот дача и выход))
Огород и дача сублимация для стариков которым заняться больше нечем
serg kost:
Арбузы и дыни, к примеру, мы уже давно не покупаем: в основном трава травой. Но с прошлого года начали садить на даче, вкус бесподобный! Кстати, из всех знакомых дачников мало кто заболел ковидом. А те, кто заболели, почти все перенесли в лёгкой форме. Я раньше тоже дачу не любил, но помогал родителям. Втянулся только несколько лет назад.
Арбузы и дыни, к примеру, мы уже давно не покупаем: в основном трава травой. Но с прошлого года начали садить на даче, вкус бесподобный! Кстати, из всех знакомых дачников мало кто заболел ковидом. А те, кто заболели, почти все перенесли в лёгкой форме. Я раньше тоже дачу не любил, но помогал родителям. Втянулся только несколько лет назад.
Ну понятное дело щас сам стал стариком
Хобби нет
Работа удовольствия как раньше не приносит
Бухать вредно
Нюхать поздно
Вот дача и выход))
Огород и дача сублимация для стариков которым заняться больше нечем
Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
Отправлено: 03.10.21 - 19:21
Цитата:
Откуда вы может знать,что арбузы трава травой если вы их не покупаете?
serg kost:
Арбузы и дыни, к примеру, мы уже давно не покупаем: в основном трава травой.
Арбузы и дыни, к примеру, мы уже давно не покупаем: в основном трава травой.
Откуда вы может знать,что арбузы трава травой если вы их не покупаете?
Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
Отправлено: 03.10.21 - 19:22
Цитата:
Процесс всегда важнее результата
Иначе не объяснить почему люди платят за дачу,платят за воду,на бензин тратятся
Время свое тратят
Чтобы поесть картошки которая выходит дороже И не намного вкуснее чем купить ее в магазине или у той же бабки))
Добринцофф:
Вас,или всё таки вкусными они становятся когда сам пройдёшь весь процесс?
Вас,или всё таки вкусными они становятся когда сам пройдёшь весь процесс?
Процесс всегда важнее результата
Иначе не объяснить почему люди платят за дачу,платят за воду,на бензин тратятся
Время свое тратят
Чтобы поесть картошки которая выходит дороже И не намного вкуснее чем купить ее в магазине или у той же бабки))
Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
Отправлено: 03.10.21 - 19:27
Цитата:
Почему они спекулянты?Терра-это производитель и если даже они сделают жест доброй воли и решат продать картофель по 95,то тогда придут спекулянты, скупят весь картофель и поставят его по 170,а почему бы и нет ведь есть спрос.
abaika95:
Ну так по твоей теории и получается что по гамбургскому счету картошка и стоит 90-95 тнг Но т.к. спрос на нее огромный сейчас то спекулянты типо К/Х Терра и накручивают цену под 100%
Ну так по твоей теории и получается что по гамбургскому счету картошка и стоит 90-95 тнг Но т.к. спрос на нее огромный сейчас то спекулянты типо К/Х Терра и накручивают цену под 100%
Почему они спекулянты?Терра-это производитель и если даже они сделают жест доброй воли и решат продать картофель по 95,то тогда придут спекулянты, скупят весь картофель и поставят его по 170,а почему бы и нет ведь есть спрос.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 295
Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
Отправлено: 03.10.21 - 19:55
Цитата:
Покупали все реже. С прошлого года не покупаем.
Дача становится любимой, когда сам там всё вырастишь своими руками. До этого она обычно обуза.
В общем, как ребенок. Бездетным не понять.
Добринцофф: Откуда вы может знать,что арбузы трава травой если вы их не покупаете?
Покупали все реже. С прошлого года не покупаем.
Дача становится любимой, когда сам там всё вырастишь своими руками. До этого она обычно обуза.
В общем, как ребенок. Бездетным не понять.
Re: Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
Отправлено: 04.10.21 - 15:35
Цитата:
Поэтому Терра не дожидаясь спекулянтов решив что раз есть спрос то сами повысят свою продукцию на 100%?)) А те кто у них купит ещё накинет процент))
Этот есть спекуляция с ценами на рынке
Добринцофф:
Почему они спекулянты?Терра-это производитель и если даже они сделают жест доброй воли и решат продать картофель по 95,то тогда придут спекулянты, скупят весь картофель и поставят его по 170,а почему бы и нет ведь есть спрос.
Почему они спекулянты?Терра-это производитель и если даже они сделают жест доброй воли и решат продать картофель по 95,то тогда придут спекулянты, скупят весь картофель и поставят его по 170,а почему бы и нет ведь есть спрос.
Поэтому Терра не дожидаясь спекулянтов решив что раз есть спрос то сами повысят свою продукцию на 100%?)) А те кто у них купит ещё накинет процент))
Этот есть спекуляция с ценами на рынке
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1569
Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
Отправлено: 04.10.21 - 17:40
Вот все вокруг возмущается, что растут цены на жилье и продовольствие, но при этом восторгаются заработками тиктокеров, блогеров и прочих представителей шоу-бизнеса. Одни пашут круглый год в жару и холод и не могут свести концы с концами, а другие лето красное поют, гуляют, веселятся а потом зимой еще отдыхать на курорты уезжают. Потом одним из правительства говорят, чтобы не думали гнуть цены, потому что их продукция социально-значимая, а другим в это время раздают звания и почести в телевизоре.
Потом те, кто впахивают как папа Карло, смотрят на бездельников, летающих на личных самолетах и справляющих дни рождения по 100 миллионов рублей и недоумевают, что за странная справедливость, когда одним разрешается все, а другим - ничего. Значит надо бросать работать и идти петь и веселиться. А чем больше будет поющих и веселящихся, тем труднее будет обеспечивать оставшимся работягам их содержание, следовательно и цены будут расти.
Потом те, кто впахивают как папа Карло, смотрят на бездельников, летающих на личных самолетах и справляющих дни рождения по 100 миллионов рублей и недоумевают, что за странная справедливость, когда одним разрешается все, а другим - ничего. Значит надо бросать работать и идти петь и веселиться. А чем больше будет поющих и веселящихся, тем труднее будет обеспечивать оставшимся работягам их содержание, следовательно и цены будут расти.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 295
Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
Отправлено: 04.10.21 - 19:31
Цитата:
Не занимайся демагогией.
Терра не спекулирует, а продает собственно выращенное.
Вообще странно читать от человека, не вырастившего ни одной картофелины, рассуждения о ценообразовании картофеля.
Уже дорожают и горючее, и техника, и удобрения. Сколько они будут стоить весной, неизвестно. Может и на посевную не хватит...
abaika95:
Терра не дожидаясь спекулянтов решив что раз есть спрос то сами повысят свою продукцию на 100%?....... Этот есть спекуляция с ценами на рынке
Терра не дожидаясь спекулянтов решив что раз есть спрос то сами повысят свою продукцию на 100%?....... Этот есть спекуляция с ценами на рынке
Не занимайся демагогией.
Терра не спекулирует, а продает собственно выращенное.
Вообще странно читать от человека, не вырастившего ни одной картофелины, рассуждения о ценообразовании картофеля.
Уже дорожают и горючее, и техника, и удобрения. Сколько они будут стоить весной, неизвестно. Может и на посевную не хватит...
Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
Отправлено: 04.10.21 - 20:02
Цитата:
По моему это справедливо,по крайней мере деньги получит производитель который вырастил картофель,а не спекулянт который перекупил её.
abaika95:
Поэтому Терра не дожидаясь спекулянтов решив что раз есть спрос то сами повысят свою продукцию на 100%?)
Поэтому Терра не дожидаясь спекулянтов решив что раз есть спрос то сами повысят свою продукцию на 100%?)
По моему это справедливо,по крайней мере деньги получит производитель который вырастил картофель,а не спекулянт который перекупил её.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10563
Re: Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
Отправлено: 04.10.21 - 20:14
А че, ещё кто то переживает или шокируется повышением цен на все? Уже целое поколение выросло на этом за 30 лет. Другого уже не кто не знает,и не помнит.только "старики" . Молодое поколение знает только одно- если сегодня не кого не обманешь на ровном месте, то завтра будешь работать от зп до зп в долгах))
Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
Отправлено: 05.10.21 - 11:48
Цитата:
А ну это другое дело
Если свое продает то можно и 100% накидывать и 200% и 300% свое же
Спрос есть значит делай что хочешь)
Цитата:
Вообще странно что человек который не разбирается не в Ютюбе,не в литературе,не в истории постояно лезет спорить об этом с задранным носом
Цитата:
Это ничем не отличается от спекуляции на спросе
Как с теми масками было
Срочно хватились а где они копеечные?
А производитель уже повысил цену потомучто спрос
Справедливо же?
И государство ничего сделать не может
Потомучто в свое время дали вольную всем подряд
Бизнес поставили в особые условия,вы же наши! местные, главное развивайтесь,конкуренции сильной не будет,мы на рынок не будем пускать левых особо,а вы налоги платите исправно
Мешать не будем)
А на деле теперь производитель морковки бьёт себя пяткой в грудь что он тут базис государства и все на нем на малом держится а когда это государство просит снизить цены то этот базис отвечает,а что? Конкуренция есть у вас мне? Нету! Так что терпите что я цены взвинчу)) я же свой,местный)
Монополия в чистом виде
serg kost:
Не занимайся демагогией. Терра не спекулирует, а продает собственно выращенное.
Не занимайся демагогией. Терра не спекулирует, а продает собственно выращенное.
А ну это другое дело
Если свое продает то можно и 100% накидывать и 200% и 300% свое же
Спрос есть значит делай что хочешь)
Цитата:
serg kost:
Вообще странно читать от человека, не вырастившего ни одной картофелины, рассуждения о ценообразовании картофеля.
Вообще странно читать от человека, не вырастившего ни одной картофелины, рассуждения о ценообразовании картофеля.
Вообще странно что человек который не разбирается не в Ютюбе,не в литературе,не в истории постояно лезет спорить об этом с задранным носом
Цитата:
Добринцофф:
По моему это справедливо,по крайней мере деньги получит производитель который вырастил картофель,а не спекулянт который перекупил её.
По моему это справедливо,по крайней мере деньги получит производитель который вырастил картофель,а не спекулянт который перекупил её.
Это ничем не отличается от спекуляции на спросе
Как с теми масками было
Срочно хватились а где они копеечные?
А производитель уже повысил цену потомучто спрос
Справедливо же?
И государство ничего сделать не может
Потомучто в свое время дали вольную всем подряд
Бизнес поставили в особые условия,вы же наши! местные, главное развивайтесь,конкуренции сильной не будет,мы на рынок не будем пускать левых особо,а вы налоги платите исправно
Мешать не будем)
А на деле теперь производитель морковки бьёт себя пяткой в грудь что он тут базис государства и все на нем на малом держится а когда это государство просит снизить цены то этот базис отвечает,а что? Конкуренция есть у вас мне? Нету! Так что терпите что я цены взвинчу)) я же свой,местный)
Монополия в чистом виде
Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
Отправлено: 05.10.21 - 11:54
Цитата:
Я с такой идеологемой в России столкнулся
У нас это только зарождается
Всё-таки у нас попроще ещё дела ведутся
Как-то по провинциальному
А там это прям чуть ли не на каждом шагу
Знакомый разказывал как строительный бизнес в Москве ведётся
Это что-то с чем-то
Схемы и стратегию по обходу всех законов и всех наездов от государства хоть сейчас в учебники по ведению экономики в экстремальных условиях
Vit:
знает только одно- если сегодня не кого не обманешь на ровном месте, то завтра будешь работать от зп до зп в долгах))
знает только одно- если сегодня не кого не обманешь на ровном месте, то завтра будешь работать от зп до зп в долгах))
Я с такой идеологемой в России столкнулся
У нас это только зарождается
Всё-таки у нас попроще ещё дела ведутся
Как-то по провинциальному
А там это прям чуть ли не на каждом шагу
Знакомый разказывал как строительный бизнес в Москве ведётся
Это что-то с чем-то
Схемы и стратегию по обходу всех законов и всех наездов от государства хоть сейчас в учебники по ведению экономики в экстремальных условиях
Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
Отправлено: 05.10.21 - 16:33
Цитата:
Цитата:
А что кого то не пускают в Кустанай с картошкой или морковкой,что за бред?
Ранние овощи везут с юга Казахстана,Узбекистана,Киргизии.
Весной когда ценник взлетел ,картошку возили с Египта,а морковку с Китая и Израиля.
Сейчас на рынке полно отличной картошки из Павлодара по 150тнг,так кто кого не пускает?
abaika95:
Бизнес поставили в особые условия,вы же наши! местные, главное развивайтесь,конкуренции сильной не будет,мы на рынок не будем пускать левых особо,а вы налоги платите исправно Мешать не будем)
Бизнес поставили в особые условия,вы же наши! местные, главное развивайтесь,конкуренции сильной не будет,мы на рынок не будем пускать левых особо,а вы налоги платите исправно Мешать не будем)
Цитата:
abaika95:
Конкуренция есть у вас мне? Нету!
Конкуренция есть у вас мне? Нету!
А что кого то не пускают в Кустанай с картошкой или морковкой,что за бред?
Ранние овощи везут с юга Казахстана,Узбекистана,Киргизии.
Весной когда ценник взлетел ,картошку возили с Египта,а морковку с Китая и Израиля.
Сейчас на рынке полно отличной картошки из Павлодара по 150тнг,так кто кого не пускает?
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