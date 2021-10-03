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"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42521
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 03.10.21 - 14:34
Сообщается, что собака породы мини той-терьер гуляла вместе с хозяйкой, к животному подошли дети, собака начала лаять и испугала ребенка. На шум выбежала мать ребенка с еще одной женщиной, неожиданно завязалась драка.
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"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 12:57
Тут просто пример, разреши сегодня всяким небольшим собакам без намордника ходить и пугать детей, завтра повсеместно без намордников выйдут владельцы стафов и других терьеров..
Уж те то и намордники могут снимать мама не горюй..
И через намордник прокусывать..
Уж те то и намордники могут снимать мама не горюй..
И через намордник прокусывать..
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 13:10
Цитата:
В смысле? Подробней можно?
Vit:
Да. И ты так же бы поступил.
Да. И ты так же бы поступил.
В смысле? Подробней можно?
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 13:12
Цитата:
Помогал ежедневно несколько месяцев.
111:
Бойцовых дрессировал?
Бойцовых дрессировал?
Помогал ежедневно несколько месяцев.
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 13:17
Цитата:
Моя тойтерьерша не лаяла, когда ей люди не нравились. Могла зарычать и зубы оскалить. Ну и к ноге прижималась, чтобы ее защитили.
Николаич I:
физически они никому не могут дать отпор, поэтому и отпугивают лаем
физически они никому не могут дать отпор, поэтому и отпугивают лаем
Моя тойтерьерша не лаяла, когда ей люди не нравились. Могла зарычать и зубы оскалить. Ну и к ноге прижималась, чтобы ее защитили.
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 13:18
Цитата:
У нас хозяева скупали собачек по 400 тенге и кошек по 200.
Раз два в неделю питы и стафы должны убивать их были.
А то крыша едет потом у них, на детей кидаются..
Вообще жесть была..
Вольеры трехметровые, и то кошаки туда успевали допрыгивать..
serg kost:
Помогал ежедневно несколько месяцев.
Помогал ежедневно несколько месяцев.
У нас хозяева скупали собачек по 400 тенге и кошек по 200.
Раз два в неделю питы и стафы должны убивать их были.
А то крыша едет потом у них, на детей кидаются..
Вообще жесть была..
Вольеры трехметровые, и то кошаки туда успевали допрыгивать..
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 13:23
Цитата:
Капец тебе от Елены и змеии подколодной. Лучше начинай сразу документы мутить левые . А то найдут.
111: У нас хозяева скупали собачек по 400 тенге и кошек по 200. Раз два в неделю питы и стафы должны убивать их были. А то крыша едет потом у них, на детей кидаются.. Вообще жесть была
Капец тебе от Елены и змеии подколодной. Лучше начинай сразу документы мутить левые . А то найдут.
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 13:27
Цитата:
Это время становления независимости Казахстана..
Ее начало так сказать..
Начало лихих 90х..
Тогда за любую работу брались..
Тогда не до жалости к другим было.
Самим бы не сгинуть..
[Исправлено: 111, 05.10.2021 - 13:28]
Vit:
Капец тебе от Елены
Капец тебе от Елены
Это время становления независимости Казахстана..
Ее начало так сказать..
Начало лихих 90х..
Тогда за любую работу брались..
Тогда не до жалости к другим было.
Самим бы не сгинуть..
[Исправлено: 111, 05.10.2021 - 13:28]
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 13:36
Цитата:
Становление независимости Казахстана может продолжатся ещё лет 200. Собачек то нежалко было за 400 продавать на мясо? И почему так дешево?
111:
Становление независимости Казахстана может продолжатся ещё лет 200. Собачек то нежалко было за 400 продавать на мясо? И почему так дешево?
(Пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 10.08.16
- Сообщений:
- 78
Re: "Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного...
Отправлено: 05.10.21 - 14:19
Какая самооборона, эта упоротая догнала хозяйку и силой забрала песеля.
Реально
Цитата:
Реально
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Перепись живодёров.
Перепись живодёров.
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 14:52
Цитата:
Не, покупали. Один раз была ученая собака, ротвейлер, старый такой, и 11 медалей впридачу, чемпион СССР..
Его убивать жалко было, на растерзание питаи. Тем более он одного за зад как укусил, тот аж убежал от боли, тоже чемпион, с Югославии его привезли..
Обычно питы не чувствуют боли то..
Так смешно было..
Vit: продавать на мясо?
Не, покупали. Один раз была ученая собака, ротвейлер, старый такой, и 11 медалей впридачу, чемпион СССР..
Его убивать жалко было, на растерзание питаи. Тем более он одного за зад как укусил, тот аж убежал от боли, тоже чемпион, с Югославии его привезли..
Обычно питы не чувствуют боли то..
Так смешно было..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2631
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 15:59
Люблю собак!
Когда мне было года 1,5, гуляла под присмотром старшего брата (та ещё нянька!). Упала, споткнувшись, лицом в глубокую весеннюю лужу, одежда моментально намокла, голова в воде... так бы и захлебнулась, если бы не наша овчарка
Бросилась с лаем ко мне, вытащила на "берег"... Вот ведь, почувствовала опасность!
Собака -это действительно ДРУГ, если к нему ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ относиться!
Когда мне было года 1,5, гуляла под присмотром старшего брата (та ещё нянька!). Упала, споткнувшись, лицом в глубокую весеннюю лужу, одежда моментально намокла, голова в воде... так бы и захлебнулась, если бы не наша овчарка
Бросилась с лаем ко мне, вытащила на "берег"... Вот ведь, почувствовала опасность!
Собака -это действительно ДРУГ, если к нему ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ относиться!
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 16:10
Цитата:
таноми52:Много лет назад вышел из подъезда. На плече рюкзак, а там хлеб, сапоги, пирожки от мамы, в руках удочка. Утро 5 часов где то, мне надо было пройти 500 метров до соседского двора. И тут пес! Немецкая овчарка. Увидев меня, оскал показала и давай на меня бежать . У меня за 1 секунду в голове пробежали все мысли. Ноги дрожат, кровь закипела Я понял за секунду что бой незбежен если я в сторону дернусь. Я с ватными ногами решил идти вперёд понимая какая разница где бой принимать. Так она на последней секунде мимо около ноги пробежала, чет там хрюкнула и на разворот ушла. Я понял что выиграл битву.
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 16:16
Цитата:
Можно узнать, что кроется за этой фразой в отношении меня?
[Исправлено: serg kost, 05.10.2021 - 16:17]
Vit:
Да. И ты так же бы поступил
Да. И ты так же бы поступил
Можно узнать, что кроется за этой фразой в отношении меня?
[Исправлено: serg kost, 05.10.2021 - 16:17]
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 16:23
Цитата:
serg kost:Я че не ответил? Убил бы ты собаку за своего ребенка, легко. А знаешь почему? Потому-что ты своих детей любишь, а иначе не покупал бы квартиру в Обнинске живя в кз!
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.11.19
- Сообщений:
- 181
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 16:32
Цитата:
Просто некоторые люди, которые защищают эту дикую, не особо вменяемы, не осознают информацию, которая поступает им в мозг и несут своё.
Сравнивают этих карманных с алабаями, доказывают что тётка защищала ребёнка от психологической травмы, в то время как своими действиями нанесла ему психологическую травму куда более серьёзную и ясно что ей плевать на него. Она просто проявила агрессию, нашла повод, накинулась, догнала, отобрала, судя по статье ей ещё в этом помогала другая женщина, они вдвоём накинулись на хозяйку и собачку. Я удивлён что нашлись люди, вставшие на её сторону. Ясно как божий день что повод был ничтожный и никакого физического вреда ребёнку нанесено не было и ни что ему не угрожало, но тем не менее эта баба ухватилась за этот повод и выплеснула всю свою агрессию на свою жертву.
ElleR:
Какая самооборона, эта упоротая догнала хозяйку и силой забрала песеля
Какая самооборона, эта упоротая догнала хозяйку и силой забрала песеля
Просто некоторые люди, которые защищают эту дикую, не особо вменяемы, не осознают информацию, которая поступает им в мозг и несут своё.
Сравнивают этих карманных с алабаями, доказывают что тётка защищала ребёнка от психологической травмы, в то время как своими действиями нанесла ему психологическую травму куда более серьёзную и ясно что ей плевать на него. Она просто проявила агрессию, нашла повод, накинулась, догнала, отобрала, судя по статье ей ещё в этом помогала другая женщина, они вдвоём накинулись на хозяйку и собачку. Я удивлён что нашлись люди, вставшие на её сторону. Ясно как божий день что повод был ничтожный и никакого физического вреда ребёнку нанесено не было и ни что ему не угрожало, но тем не менее эта баба ухватилась за этот повод и выплеснула всю свою агрессию на свою жертву.
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