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≡ Убийство собаки в Рудном - что говорят очевидцы и завершится ли инцидент примирением?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42521
Убийство собаки в Рудном - что говорят очевидцы и завершится ли инцидент примирением?
Отправлено: 05.10.21 - 15:19
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4 октября состоялась встреча с одной из сторон конфликта, а именно с хозяйкой убитого мини той-терьера Лизы – 42-летней Светланой Цуркан. Женщина утверждает, что многих деталей происходящего не видела, потому что пыталась отбиться от нападавшей и забрать собаку.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10563
Убийство собаки в Рудном - что говорят очевидцы и завершится ли инцидент примирением?
Отправлено: 05.10.21 - 15:19
#1
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Сейчас, чтобы доказать факт убийства собаки, волонтерам предстоит отыскать труп Лизы. Ее хозяева совершили оплошность, просто выбросив труп, даже не сделав фото и видео. Если труп собаки не удастся найти

[Исправлено: Vit, 05.10.2021 - 14:20]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10563
Убийство собаки в Рудном - что говорят очевидцы и завершится ли инцидент примирением?
Отправлено: 05.10.21 - 15:25
#2
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Шах и мат вам "любителям" домашних животных . У моей мамы умерла кошка которая прожила с ними 15 лет. с ними! . Отец взял и похоронил нормально в лесу . Спустя много лет спросите где могилка? , покажет около какой берёзы.

[Исправлено: Vit, 05.10.2021 - 14:41]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7812
Re: Убийство собаки в Рудном - что говорят очевидцы и завершится...
Отправлено: 05.10.21 - 15:27
#3
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Очередное ОДНОБОКОЕ повествование этой истории.
Если Цуркан пойдет дальше, то считаю на неё также надо в полной мере наложить штраф за выгул на детской площадке и отсутствие поводка. Как и противоположную сторону за нанесение побоев.

Цитата:
Согласно Правил содержания и выгула собак и кошек на территории населенных пунктов Костанайской области

ВСЕ, абсолютно ВСЕ... владельцы, чиновники, полиция, зоозащитники ПОЛОЖИЛИ большой и толстый слой собачьего г...на на эти правила. НИКТО их не соблюдает. Поэтому и вина в таких случаях общая. И не фиг сейчас голосить и призывать наказать за жестокое обращение... да, провинность, которая совпала с другой систематической и безнаказанной провинностью.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3216
Убийство собаки в Рудном - что говорят очевидцы и завершится ли инцидент примирением?
Отправлено: 05.10.21 - 15:35
#4
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Выкинули любимую Лизу в мусорный контейнер?
Ну ну..
И даже палец не сломался?
Ну ну..
Видно что деньжат хотят..
И что за наговоры, что та покупает справки ребенку?
Почему тут показана только одна сторона ?
Для провокации осуждения и ненависти к другой стороне?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10400
Re: Убийство собаки в Рудном - что говорят очевидцы и завершится...
Отправлено: 05.10.21 - 15:40
#5
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Хотела хозяйка собаки примерения?
Значит не так важна была собачка
Мамаша заботится о психическом здоровье своей дочери?
Так за каким х...собаку об асфальт швырнула на глазах у дочери? (не важно была она там или выглядывала с балкона)
Зоозащитникам вообще нечего лезть в эту историю
в рамках медиации
Мамаша должна выплатить компенсацию за собаку и моральный вред хозяйке
состояние дочери надо проверить у психолога
Если ее состояние ухудшилось из за того что за ней собачка погналась то поднимать вопрос о компенсации со стороны владелицы собаки
Если психолог выяснит что девочка страдает из-за того что ее мамаша собаку у нее на глазах прибила
То решать вопрос о постановке на учёт мамки как неуровновешаной
И дело с концом
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10400
Re: Убийство собаки в Рудном - что говорят очевидцы и завершится...
Отправлено: 05.10.21 - 15:46
#6
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Цитата:
Среди многочисленных комментариев резонансного конфликта в соцсетях, указывают и на то, что собака была без намордника и поводка, да еще «гоняла ребенка по детской площадке». 


А это как называется в современной журналистике?
Анонимный источник информации?
Что это за мода новая пошла у журналистов ориентироваться на комментарии людей,да ладно бы на реальных а то на анонимов которые отчётливо поддерживают определенную сторону в конфликте
Есть что сказать о ситуации? Так Иди по делу как свидетель
А то и высказаться хочется (соседку обелить а другую обо...)и при этом светится неохото
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10563
Убийство собаки в Рудном - что говорят очевидцы и завершится ли инцидент примирением?
Отправлено: 05.10.21 - 15:51
#7
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Плохо давят журналисты на бабулю в белой куртке и красном платке. . Уверен что она знает сколько Марик сдает квартир в этом доме и кто убил Кенеди.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3216
Re: Убийство собаки в Рудном - что говорят очевидцы и завершится...
Отправлено: 05.10.21 - 15:54
#8
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Цитата:
Vit:
журналисты на бабулю в белой куртке и красном платке. .

Как я понял это хозяйка Лизы..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3216
Убийство собаки в Рудном - что говорят очевидцы и завершится ли инцидент примирением?
Отправлено: 05.10.21 - 16:00
#9
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Хм..
Читаю..
А была ли вообще Лиза?
У них там наверно война идет давно, тут кто то сказал об этом, а образ Лизы лишь предлог и на самом деле ее не существует..
Сейчас найдут по видимому люббой труп и начнут обследование..
Там же у них все ветеринары свои..
Собачье лобби сильное в Рудном, они выбивают из бюджета огромные деньги на собак, это все таки бизнес..
Не каждый с ними справится..

[Исправлено: 111, 05.10.2021 - 16:03]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2063
Re: Убийство собаки в Рудном - что говорят очевидцы и завершится...
Отправлено: 05.10.21 - 16:01
#10
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Цитата:
yudjin:
случаях общая


И Соловьевы и Ахметовы и зооволонтёры - просто напросто ХОТЯТ пропиарится на этом инцинденте. Они простые наблюдатели, для них это интересно, удовлетворение животного зрительского интереса, и не более.
Вы правы: и та и другая сторона - обе ВИНОВАТЫ, вопрос в степени вины, так что дёргаться ей не надо: - пусть противная сторона купит ей собачку, ждёт сына и нормально, согласно этим правилам, содержит свою очередную моську.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2063
Re: Убийство собаки в Рудном - что говорят очевидцы и завершится...
Отправлено: 05.10.21 - 16:03
#11
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Цитата:
abaika95:
каким х...собаку об асфальт швырнула


Мамы в гневе, и в особенности: если что то угрожает жизни их детей, то: в горящую избу войдут, коня на скаку остановят.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3216
Re: Убийство собаки в Рудном - что говорят очевидцы и завершится...
Отправлено: 05.10.21 - 16:17
#12
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"проехали на место ее работы, но там никого уже не застали."

А это уже прямые угрозы от толпы собачатников..
А журналисты исполняют роль провокаторов..
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2631
Re: Убийство собаки в Рудном - что говорят очевидцы и завершится...
Отправлено: 05.10.21 - 16:18
#13
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Цитата:
yudjin:
ВСЕ, абсолютно ВСЕ... владельцы, чиновники, полиция, зоозащитники ПОЛОЖИЛИ большой и толстый слой собачьего г...на на эти правила. НИКТО их не соблюдает.


Поэтому надо чаще освещать подобные случаи в местных СМИ, особенно юридические последствия для участников
Чтобы знали, как нужно себя вести в таких ситуациях и чем может закончиться игнорирование ПРАВИЛ!
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7812
Убийство собаки в Рудном - что говорят очевидцы и завершится ли инцидент примирением?
Отправлено: 05.10.21 - 16:28
#14
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Цитата:
таноми52:
Чтобы знали, как нужно себя вести в таких ситуациях

неее, не много не так.
НАДО освещать САМИ правила и наказания за их нарушение. А также всеми ответственными лицами выполнять свои обязанности. И участковый не должен проходить мимо выгуливающих на детской площадке, и отдел жкх акимата с депутатами определить места для выгула, установив таблички, чтобы ненавистные дети "не тянули свои ручонки", а обходили такие засран...ые места выгула стороной, и собачники вооружатся пакетами для каках.
Нужен системный подход ко всему. Но с нашим менталитетом, работой власти и нищетой, идея утопичная.

[Исправлено: yudjin, 05.10.2021 - 16:31]
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