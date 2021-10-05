Отправлено: - 15:46

Среди многочисленных комментариев резонансного конфликта в соцсетях, указывают и на то, что собака была без намордника и поводка, да еще «гоняла ребенка по детской площадке».

Цитата:А это как называется в современной журналистике?Анонимный источник информации?Что это за мода новая пошла у журналистов ориентироваться на комментарии людей,да ладно бы на реальных а то на анонимов которые отчётливо поддерживают определенную сторону в конфликтеЕсть что сказать о ситуации? Так Иди по делу как свидетельА то и высказаться хочется (соседку обелить а другую обо...)и при этом светится неохото