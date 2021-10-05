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≡ Убийство собаки в Рудном - что говорят очевидцы и завершится ли инцидент примирением?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42520
Убийство собаки в Рудном - что говорят очевидцы и завершится ли инцидент примирением?
Отправлено: 05.10.21 - 15:19
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4 октября состоялась встреча с одной из сторон конфликта, а именно с хозяйкой убитого мини той-терьера Лизы – 42-летней Светланой Цуркан. Женщина утверждает, что многих деталей происходящего не видела, потому что пыталась отбиться от нападавшей и забрать собаку.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10557
Убийство собаки в Рудном - что говорят очевидцы и завершится ли инцидент примирением?
Отправлено: 05.10.21 - 15:19
#1
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Сейчас, чтобы доказать факт убийства собаки, волонтерам предстоит отыскать труп Лизы. Ее хозяева совершили оплошность, просто выбросив труп, даже не сделав фото и видео. Если труп собаки не удастся найти

[Исправлено: Vit, 05.10.2021 - 14:20]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10557
Убийство собаки в Рудном - что говорят очевидцы и завершится ли инцидент примирением?
Отправлено: 05.10.21 - 15:25
#2
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Шах и мат вам любителям домашних животных . У моей мамы умерла кошка которая прожила с ними 15 лет. с ними! . Отец взял и похоронил нормально в лесу . Спустя много лет спросите где могилка? , покажет около какой берёзы.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7811
Re: Убийство собаки в Рудном - что говорят очевидцы и завершится...
Отправлено: 05.10.21 - 15:27
#3
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Очередное ОДНОБОКОЕ повествование этой истории.
Если Цуркан пойдет дальше, то считаю на неё также надо в полной мере наложить штраф за выгул на детской площадке и отсутствие поводка. Как и противоположную сторону за нанесение побоев.

Цитата:
Согласно Правил содержания и выгула собак и кошек на территории населенных пунктов Костанайской области

ВСЕ, абсолютно ВСЕ... владельцы, чиновники, полиция, зоозащитники ПОЛОЖИЛИ большой и толстый слой собачьего г...на на эти правила. НИКТО их не соблюдает. Поэтому и вина в таких случаях общая. И не фиг сейчас голосить и призывать наказать за жестокое обращение... да, провинность, которая совпала с другой систематической и безнаказанной провинностью.
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