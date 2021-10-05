Отправлено: - 15:27

Согласно Правил содержания и выгула собак и кошек на территории населенных пунктов Костанайской области

Очередное ОДНОБОКОЕ повествование этой истории.Если Цуркан пойдет дальше, то считаю на неё также надо в полной мере наложить штраф за выгул на детской площадке и отсутствие поводка. Как и противоположную сторону за нанесение побоев.Цитата:ВСЕ, абсолютно ВСЕ... владельцы, чиновники, полиция, зоозащитники ПОЛОЖИЛИ большой и толстый слой собачьего г...на на эти правила. НИКТО их не соблюдает. Поэтому и вина в таких случаях общая. И не фиг сейчас голосить и призывать наказать за жестокое обращение... да, провинность, которая совпала с другой систематической и безнаказанной провинностью.