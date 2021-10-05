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Отбор на конкурс "Караван добра" стартовал в Костанайской области. Как стать участником?
Отбор на конкурс "Караван добра" стартовал в Костанайской области. Как стать участником?
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