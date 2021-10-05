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≡ Отбор на конкурс "Караван добра" стартовал в Костанайской области. Как стать участником?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42520
Отбор на конкурс "Караван добра" стартовал в Костанайской области. Как стать участником?
Отправлено: 05.10.21 - 13:31
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Конкурс "Караван добра" - республиканский, его проводят в 4-й раз. Организаторы хотят выявить и наградить казахстанцев, которые "совершают благородные поступки, проявляют инициативу и укрепляют нравственные ценности".
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10557
Re: Отбор на конкурс "Караван добра" стартовал в...
Отправлено: 05.10.21 - 13:31
#1
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Цитата:
Как и в прошлом году, обладателям 1-го места в качестве приза выдадут путевку в санаторий "Окжетпес"

Серьезно?
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