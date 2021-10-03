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≡ "Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
 
 
Страница 11 из 11«1...91011
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42519
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 03.10.21 - 14:34
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Сообщается, что собака породы мини той-терьер гуляла вместе с хозяйкой, к животному подошли дети, собака начала лаять и испугала ребенка. На шум выбежала мать ребенка с еще одной женщиной, неожиданно завязалась драка.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3211
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 12:57
#150
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Тут просто пример, разреши сегодня всяким небольшим собакам без намордника ходить и пугать детей, завтра повсеместно без намордников выйдут владельцы стафов и других терьеров..
Уж те то и намордники могут снимать мама не горюй..
И через намордник прокусывать..
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
292
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 13:10
#151
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Цитата:
Vit:
Да. И ты так же бы поступил.

В смысле? Подробней можно?
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
292
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 13:12
#152
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Цитата:
111:
Бойцовых дрессировал?

Помогал ежедневно несколько месяцев.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
292
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 13:17
#153
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Цитата:
Николаич I:
физически они никому не могут дать отпор, поэтому и отпугивают лаем

Моя тойтерьерша не лаяла, когда ей люди не нравились. Могла зарычать и зубы оскалить. Ну и к ноге прижималась, чтобы ее защитили.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3211
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 13:18
#154
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Цитата:
serg kost:
Помогал ежедневно несколько месяцев.

У нас хозяева скупали собачек по 400 тенге и кошек по 200.
Раз два в неделю питы и стафы должны убивать их были.
А то крыша едет потом у них, на детей кидаются..
Вообще жесть была..
Вольеры трехметровые, и то кошаки туда успевали допрыгивать..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10555
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 13:23
#155
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Цитата:
111: У нас хозяева скупали собачек по 400 тенге и кошек по 200. Раз два в неделю питы и стафы должны убивать их были. А то крыша едет потом у них, на детей кидаются.. Вообще жесть была

Капец тебе от Елены и змеии подколодной. Лучше начинай сразу документы мутить левые . А то найдут.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3211
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 13:27
#156
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Цитата:
Vit:
Капец тебе от Елены

Это время становления независимости Казахстана..
Ее начало так сказать..
Начало лихих 90х..
Тогда за любую работу брались..
Тогда не до жалости к другим было.
Самим бы не сгинуть..

[Исправлено: 111, 05.10.2021 - 13:28]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10555
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 13:36
#157
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Цитата:
111:

Становление независимости Казахстана может продолжатся ещё лет 200. Собачек то нежалко было за 400 продавать на мясо? И почему так дешево?
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Страница 11 из 11«1...91011
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