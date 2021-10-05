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≡ Погода в Костанайской области: по ночам уже морозы, но днём ещё выше нуля
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42519
Погода в Костанайской области: по ночам уже морозы, но днём ещё выше нуля
Отправлено: 05.10.21 - 13:15
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По прогнозам синоптиков, во вторник, 5 октября, ночью на юго-востоке области ожидается дождь и снег. По северу области возможен туман. В среду на всей территории области будет переменная облачность без осадков.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
672
Re: Погода в Костанайской области: по ночам уже морозы, но днём...
Отправлено: 05.10.21 - 13:15
#1
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Домой приеду, буду мерзнуть :(
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