Отправлено: - 13:23

111: У нас хозяева скупали собачек по 400 тенге и кошек по 200. Раз два в неделю питы и стафы должны убивать их были. А то крыша едет потом у них, на детей кидаются.. Вообще жесть была

Цитата:Капец тебе от Елены и змеии подколодной. Лучше начинай сразу документы мутить левые . А то найдут.