Отправлено: - 12:02

serg kost:

Ну с памятью у меня пока нормально.

serg kost:

Сначала все стекались над тигром и тобой.

serg kost:

Потом я нашел ссылку конкретно про Балхаш. Ты начал спорить, что не на Балхаше а в Алматинской области.

serg kost:

И тут всем стало смешно от твоей географии.

Цитата:Слово хохол можно использовать в Ютюбе?Цитата:Все это кто?Макс,электрон,и почта которые пытались Пыню отмазывать после его очередной неудачи ?)Цитата:Потомучто это конкретнееБалхаш так-то в 3 областяхНет тебя понесло от чем-то споритьГеографию хоть бы подучилЖелательно за 6 классПригодится Цитата:Очень не умная тактика себя выставлять в мнимом большинствеОна явно показывает что у тебя комплекс и чтобы твой аргумент выглядил повнушительнее ты призываешь ещё каких-то неведомых на свою сторонуМы,все,всем,мы с ними,я и они)))На деле я тебя в лужу посадилОпятьЯ один без помощи каких-то там)