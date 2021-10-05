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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 683 из 683«1...681682683
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10396
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 10:54
#10231
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Цитата:
serg kost:
Ты писал, что Балхаш это не Алматинская область.

Я писал что тигров будут разводить в Алматинской области
А ты пытался спорить что нет! Их будут разводить на Балхаше))
Ты сам себя запутал
Чтобы спорить ради спора
Повнимательнее будь уже
Какой раз в луже оказываешься
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13522
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 10:57
#10232
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чудный теперь флуд на нг.
для двоих.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13522
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 11:04
#10233
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да, кушай хочется это понятно
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13522
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 11:07
#10234
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111 , поясни форуму,зачем ты..
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10396
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 11:34
#10235
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Цитата:
alex_60:
чудный теперь флуд на нг. для двоих.

А когда то был на одного
Монолог одного тигра так сказать в флуде был
Вот теперь подвинули
Обидно наверно?
Цитата:
alex_60:
111 , поясни форуму,зачем ты..

А что где-то до этого уже каждый отметился для чего он форуму?
Ты то понятно
Ты "тигр" местный
А вот зачем здесь был гражданин СССР? И куда он делся? А погремуха где? А ноунейм? И почему вернулись не земляк и монгольская почта?
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
292
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 11:51
#10236
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Ну с памятью у меня пока нормально.
Сначала все стекались над тигром и тобой. Потом я нашел ссылку конкретно про Балхаш. Ты начал спорить, что не на Балхаше а в Алматинской области.
И тут всем стало смешно от твоей географии.
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10396
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 12:02
#10237
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Цитата:
serg kost:
Ну с памятью у меня пока нормально.

Слово хохол можно использовать в Ютюбе?
Цитата:
serg kost:
Сначала все стекались над тигром и тобой.

Все это кто?
Макс,электрон,и почта которые пытались Пыню отмазывать после его очередной неудачи ?)
Цитата:
serg kost:
Потом я нашел ссылку конкретно про Балхаш. Ты начал спорить, что не на Балхаше а в Алматинской области.

Потомучто это конкретнее
Балхаш так-то в 3 областях
Нет тебя понесло от чем-то спорить
Географию хоть бы подучил
Желательно за 6 класс
Пригодится Цитата:
serg kost:
И тут всем стало смешно от твоей географии.

Очень не умная тактика себя выставлять в мнимом большинстве
Она явно показывает что у тебя комплекс и чтобы твой аргумент выглядил повнушительнее ты призываешь ещё каких-то неведомых на свою сторону
Мы,все,всем,мы с ними,я и они)))
На деле я тебя в лужу посадил
Опять
Я один без помощи каких-то там)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3211
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 12:09
#10238
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Цитата:
Козлов я:
кастрюлю завтра съедим

Да уж..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3211
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 12:10
#10239
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Цитата:
alex_60:
поясни форуму,

Канадскому?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3211
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 12:38
#10240
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Хорошо еще что я про завтраки и обеды не пишу..
Кстати манты моя на пару разогревает.
В микроволновке сухие будут..
Я то думал в микроволновке .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3211
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 12:41
#10241
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Цитата:
alex_60:
111 , поясни форуму,зачем ты.

А, положенцу форума Михасю Канадскому...
Так будет правильней.
Который по ночам за мной блюдит, коверкая русский язык по феньке..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3211
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 12:48
#10242
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Цитата:
alex_60:
теперь флуд на нг.

Хех..
У тебя там это как то написано что ли?
Алекс, што за зависить?
Какая то нехорошая.
Я долго жду, когда ты про свой футбол или хоккей будешь писать один, но ты же пишешь, только когда тебя на модерацию отправляют.
А больше тебе неинтересно об этом писать..
Ну пиши о погоде..
Я в основном пишу, когда один тут, мне никого не надо особо..
Мне зачем этот с Канады, который по русски то плохо говорит уже?
Ну если хочешь, то пусть говорит, я не против..
Я вообще против иностранца имел что то?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3211
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 12:54
#10243
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Да, соглашусь, канадцев обидеть проще простого, достаточно рыкнуть на них..
С Афгана вон как побежали за своими хозяевами..
Теперь вот ты их защищаешь..
Они же нежные какие то, согласен с тобой.
Но и он пусть под ногами лишний раз не болтается, пусть идет учить русский, а не говорит тут через алфавитные исправители..
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
292
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 13:04
#10244
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Цитата:
abaika95:
Балхаш так-то в 3 областях Нет тебя понесло от чем-то спорить Географию хоть бы подучил Желательно за 6 класс

Ну это ты спорил, что не на Балхаше, а в Алматинской области.
Географию во всех классах я знал настолько, что учитель меня не спрашивала. А просто через урок выставляла пятерки. Я даже на память мог назвать практически все города СССР с населением от 50 тыс и выше.
Обвинять меня в незнании географии, это как сказать на тебя, что ты не слушаешь Эхо Москвы и не любишь Навального.
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