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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 10:54
Цитата:
Я писал что тигров будут разводить в Алматинской области
А ты пытался спорить что нет! Их будут разводить на Балхаше))
Ты сам себя запутал
Чтобы спорить ради спора
Повнимательнее будь уже
Какой раз в луже оказываешься
serg kost:
Ты писал, что Балхаш это не Алматинская область.
Ты писал, что Балхаш это не Алматинская область.
Я писал что тигров будут разводить в Алматинской области
А ты пытался спорить что нет! Их будут разводить на Балхаше))
Ты сам себя запутал
Чтобы спорить ради спора
Повнимательнее будь уже
Какой раз в луже оказываешься
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 10:57
чудный теперь флуд на нг.
для двоих.
для двоих.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 11:04
да, кушай хочется это понятно
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 11:07
111 , поясни форуму,зачем ты..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 11:34
Цитата:
А когда то был на одного
Монолог одного тигра так сказать в флуде был
Вот теперь подвинули
Обидно наверно?
Цитата:
А что где-то до этого уже каждый отметился для чего он форуму?
Ты то понятно
Ты "тигр" местный
А вот зачем здесь был гражданин СССР? И куда он делся? А погремуха где? А ноунейм? И почему вернулись не земляк и монгольская почта?
alex_60:
чудный теперь флуд на нг. для двоих.
чудный теперь флуд на нг. для двоих.
А когда то был на одного
Монолог одного тигра так сказать в флуде был
Вот теперь подвинули
Обидно наверно?
Цитата:
alex_60:
111 , поясни форуму,зачем ты..
111 , поясни форуму,зачем ты..
А что где-то до этого уже каждый отметился для чего он форуму?
Ты то понятно
Ты "тигр" местный
А вот зачем здесь был гражданин СССР? И куда он делся? А погремуха где? А ноунейм? И почему вернулись не земляк и монгольская почта?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 292
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 11:51
Ну с памятью у меня пока нормально.
Сначала все стекались над тигром и тобой. Потом я нашел ссылку конкретно про Балхаш. Ты начал спорить, что не на Балхаше а в Алматинской области.
И тут всем стало смешно от твоей географии.
Сначала все стекались над тигром и тобой. Потом я нашел ссылку конкретно про Балхаш. Ты начал спорить, что не на Балхаше а в Алматинской области.
И тут всем стало смешно от твоей географии.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 12:02
Цитата:
Слово хохол можно использовать в Ютюбе?
Цитата:
Все это кто?
Макс,электрон,и почта которые пытались Пыню отмазывать после его очередной неудачи ?)
Цитата:
Потомучто это конкретнее
Балхаш так-то в 3 областях
Нет тебя понесло от чем-то спорить
Географию хоть бы подучил
Желательно за 6 класс
Пригодится Цитата:
Очень не умная тактика себя выставлять в мнимом большинстве
Она явно показывает что у тебя комплекс и чтобы твой аргумент выглядил повнушительнее ты призываешь ещё каких-то неведомых на свою сторону
Мы,все,всем,мы с ними,я и они)))
На деле я тебя в лужу посадил
Опять
Я один без помощи каких-то там)
serg kost:
Ну с памятью у меня пока нормально.
Ну с памятью у меня пока нормально.
Слово хохол можно использовать в Ютюбе?
Цитата:
serg kost:
Сначала все стекались над тигром и тобой.
Сначала все стекались над тигром и тобой.
Все это кто?
Макс,электрон,и почта которые пытались Пыню отмазывать после его очередной неудачи ?)
Цитата:
serg kost:
Потом я нашел ссылку конкретно про Балхаш. Ты начал спорить, что не на Балхаше а в Алматинской области.
Потом я нашел ссылку конкретно про Балхаш. Ты начал спорить, что не на Балхаше а в Алматинской области.
Потомучто это конкретнее
Балхаш так-то в 3 областях
Нет тебя понесло от чем-то спорить
Географию хоть бы подучил
Желательно за 6 класс
Пригодится Цитата:
serg kost:
И тут всем стало смешно от твоей географии.
И тут всем стало смешно от твоей географии.
Очень не умная тактика себя выставлять в мнимом большинстве
Она явно показывает что у тебя комплекс и чтобы твой аргумент выглядил повнушительнее ты призываешь ещё каких-то неведомых на свою сторону
Мы,все,всем,мы с ними,я и они)))
На деле я тебя в лужу посадил
Опять
Я один без помощи каких-то там)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 12:09
Цитата:
Да уж..
Козлов я:
кастрюлю завтра съедим
кастрюлю завтра съедим
Да уж..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 12:10
Цитата:
Канадскому?
alex_60:
поясни форуму,
поясни форуму,
Канадскому?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 12:38
Хорошо еще что я про завтраки и обеды не пишу..
Кстати манты моя на пару разогревает.
В микроволновке сухие будут..
Я то думал в микроволновке .
Кстати манты моя на пару разогревает.
В микроволновке сухие будут..
Я то думал в микроволновке .
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 12:41
Цитата:
А, положенцу форума Михасю Канадскому...
Так будет правильней.
Который по ночам за мной блюдит, коверкая русский язык по феньке..
alex_60:
111 , поясни форуму,зачем ты.
111 , поясни форуму,зачем ты.
А, положенцу форума Михасю Канадскому...
Так будет правильней.
Который по ночам за мной блюдит, коверкая русский язык по феньке..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 12:48
Цитата:
Хех..
У тебя там это как то написано что ли?
Алекс, што за зависить?
Какая то нехорошая.
Я долго жду, когда ты про свой футбол или хоккей будешь писать один, но ты же пишешь, только когда тебя на модерацию отправляют.
А больше тебе неинтересно об этом писать..
Ну пиши о погоде..
Я в основном пишу, когда один тут, мне никого не надо особо..
Мне зачем этот с Канады, который по русски то плохо говорит уже?
Ну если хочешь, то пусть говорит, я не против..
Я вообще против иностранца имел что то?
alex_60:
теперь флуд на нг.
теперь флуд на нг.
Хех..
У тебя там это как то написано что ли?
Алекс, што за зависить?
Какая то нехорошая.
Я долго жду, когда ты про свой футбол или хоккей будешь писать один, но ты же пишешь, только когда тебя на модерацию отправляют.
А больше тебе неинтересно об этом писать..
Ну пиши о погоде..
Я в основном пишу, когда один тут, мне никого не надо особо..
Мне зачем этот с Канады, который по русски то плохо говорит уже?
Ну если хочешь, то пусть говорит, я не против..
Я вообще против иностранца имел что то?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 12:54
Да, соглашусь, канадцев обидеть проще простого, достаточно рыкнуть на них..
С Афгана вон как побежали за своими хозяевами..
Теперь вот ты их защищаешь..
Они же нежные какие то, согласен с тобой.
Но и он пусть под ногами лишний раз не болтается, пусть идет учить русский, а не говорит тут через алфавитные исправители..
С Афгана вон как побежали за своими хозяевами..
Теперь вот ты их защищаешь..
Они же нежные какие то, согласен с тобой.
Но и он пусть под ногами лишний раз не болтается, пусть идет учить русский, а не говорит тут через алфавитные исправители..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 292
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.10.21 - 13:04
Цитата:
Ну это ты спорил, что не на Балхаше, а в Алматинской области.
Географию во всех классах я знал настолько, что учитель меня не спрашивала. А просто через урок выставляла пятерки. Я даже на память мог назвать практически все города СССР с населением от 50 тыс и выше.
Обвинять меня в незнании географии, это как сказать на тебя, что ты не слушаешь Эхо Москвы и не любишь Навального.
abaika95:
Балхаш так-то в 3 областях Нет тебя понесло от чем-то спорить Географию хоть бы подучил Желательно за 6 класс
Балхаш так-то в 3 областях Нет тебя понесло от чем-то спорить Географию хоть бы подучил Желательно за 6 класс
Ну это ты спорил, что не на Балхаше, а в Алматинской области.
Географию во всех классах я знал настолько, что учитель меня не спрашивала. А просто через урок выставляла пятерки. Я даже на память мог назвать практически все города СССР с населением от 50 тыс и выше.
Обвинять меня в незнании географии, это как сказать на тебя, что ты не слушаешь Эхо Москвы и не любишь Навального.
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