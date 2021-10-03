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≡ "Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
 
 
Страница 10 из 11«1...891011»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42519
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 03.10.21 - 14:34
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Сообщается, что собака породы мини той-терьер гуляла вместе с хозяйкой, к животному подошли дети, собака начала лаять и испугала ребенка. На шум выбежала мать ребенка с еще одной женщиной, неожиданно завязалась драка.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
292
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 11:45
#135
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Цитата:
Vit:
самообороны). Это и было мера самообороны.

А что тогда превышение?! Убить хозяйку собаки?
Обучить терпению и спокойствию можно любую собаку. Для этого должны быть терпеливые и спокойные сами хозяева.
Я разных животных дрессировал, вплоть до макаки. Все были спокойные, и к людям хорошо относились.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
200
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 11:50
#136
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Вы знаете, собаки всё же как-то чувствуют злых и недобрых людей.Не хвалюсь, но могу подойти почти к каждой собаке.Так что никогда не было проблем. Хотя собака один раз кусала, но это сам виноват - полез поддатый к соседскому псу.БУДЬТЕ ДОБРЕЕ! А злобу Юджина легко понять - обсыкают его палисадничек две шавки с мочой в башке.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10555
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 11:51
#137
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
А ты не живодер? Куда дел рыбок, попугаев когда из трёх квартирной хаты переезжал в Россию?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22866
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 11:52
#138
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Цитата:
serg kost:
Все были спокойные, и к людям хорошо относились.

Значит, абайка95, не - макака... :lol: ;-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10555
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 12:00
#139
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Цитата:
serg kost:

Да. И ты так же бы поступил.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1568
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 12:09
#140
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Вы знаете, собаки всё же как-то чувствуют злых и недобрых людей.

Когда встречаешь подранных собаками и кошками хозяев, то понимаешь, что все их предыдущие заверения в адекватности своих питомцев писаны по воде вилами.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1568
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 12:12
#141
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Цитата:
drakon:
Значит, абайка95, не - макака...

Дальний родственник. (с) Ч. Дарвин
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3211
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 12:14
#142
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Цитата:
serg kost:
разных животных дрессировал

Бойцовых дрессировал?
Я как то три года жизни им отдал..
Крыша чуть не поехала..
У меня питы, стафы и азиаты были.
Кавказцы не дрессировались..
Так, на бои пускали..
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7810
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 12:24
#143
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
А злобу Юджина легко понять - обсыкают его палисадничек две шавки с мочой в башке.

Абсолютно мимо... Этих выводят куда-то за дом... Соседи-владельцы наверное имеют совесть не выгуливать там, где некоторые горбатятся, вкладывая силу и душу, что бы не было убого и бесхозно как в 90% дворах городах. А вот подвальные кошаки могут заминировать и газон, и песочницу. Сегодня разодранного голубя обнаружил на газоне.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7810
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 12:32
#144
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Вот и вчера была новость в тему.
Дело дошло до суда. Два алабая напали на женщину в Костанайской области

Жительница Костаная обратилась в суд о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда с соседа за то, что его собаки покусали её. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Как сообщает пресс-служба, женщина находилась во дворе дома, когда две соседские собаки породы «Алабай», напали на нее. Врачи ей поставили диагноз «множественные укушенные раны левого предплечья». Истец прошла лечение и за возмещением вреда к соседу не обращалась. Однако, через несколько месяцев соседская собака вновь напала на истца, укусив ее за левое бедро ноги, после чего она и обратилась в суд. В суде ответчик, не отрицая, что его собака укусила соседку, иск всё же не признал, пояснив, что истец сама виновата, спровоцировав собак.

«Факт нарушения правил содержания и выгула собак, повлекшее за собой причинение вреда здоровью является бесспорным обстоятельством, ответчик по данному факту дважды был привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 408 КРКобАП.

Согласно медицинской карте истец находилась на стационарном лечении с диагнозом «обширные рвано-скальпированные укушенные множественные раны левого бедра с повреждением мышц бедра. Травматический шок 1 степени». До настоящего времени истец проходит физиотерапию, и функции ноги не восстановились на сто процентов, кроме того, тревожность перешла в состояние страха, что усугубило её физическое страдание», — сообщает пресс-служба суда.
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
178
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 12:37
#145
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Цитата:
Маркс:
Любое тявканье - это проявление агрессии и что последует за этим тявканьем никто не знает

Кроме случаев когда тявкают такие декоративные собачки. Это защитная реакция, физически они никому не могут дать отпор, поэтому и отпугивают лаем, вы читали вобще мой первый комментарий? Почему я должен каждому повторять по сто раз чтоб понятно стало?
И про укольчики бред, такие собачки, которые стоят немалых денег, почище некоторых людей будут, им регулярно прививки делают, водят к ветеринару и живёт в квартире, она не уличная. Вы после царапины кошки тоже каждый раз укольчики делаете? И укуса никакого не будет если эту собачку не трогать и не тыкать буквально в морду пальцами, погавкать может, да, в целях самозащиты, они сами боятся, поэтому никого никогда не трогают чтоб не нарваться, только тявкают.
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
178
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 12:39
#146
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Цитата:
yudjin:
новость в тему. Дело дошло до суда. Два алабая напали

Во 👍🏻 сравнение. Алабай и карманная собачка. Совсем "в тему"
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
178
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 12:44
#147
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Цитата:
Vit:
Допустим в моей кв появилась собака

Допустим. Появилась, кинулась, придушил. А какое отношение это имеет к данной теме. Животное ни кого не трогало, ни на кого не кинулось. Всё, вопрос исчерпан? Кидалась только мамаша, вот действительно агрессивное животное
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10555
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 12:52
#148
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Цитата:
Николаич I:
Маленькая собачка может беды наделать ещё больше чем алабай. Ребенку шрам сделать. Девочки так ваще беда. Так что раз уж решили дома держать игрушку то и держите дома Пусть там и живёт раз не может себя вести на улице. А если непонимает то об асфальт, ну а че? Раз по другому не понимают.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1529
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 12:56
#149
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Цитата:
Да сколько можно выгораживать эту шавку?


Сколько можно выгораживать неадекватную тетку, которую только в клетку и на балаган.
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Страница 10 из 11«1...891011»
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