"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным

Отправлено: - 12:32

Вот и вчера была новость в тему.

Дело дошло до суда. Два алабая напали на женщину в Костанайской области



Жительница Костаная обратилась в суд о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда с соседа за то, что его собаки покусали её. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.



Как сообщает пресс-служба, женщина находилась во дворе дома, когда две соседские собаки породы «Алабай», напали на нее. Врачи ей поставили диагноз «множественные укушенные раны левого предплечья». Истец прошла лечение и за возмещением вреда к соседу не обращалась. Однако, через несколько месяцев соседская собака вновь напала на истца, укусив ее за левое бедро ноги, после чего она и обратилась в суд. В суде ответчик, не отрицая, что его собака укусила соседку, иск всё же не признал, пояснив, что истец сама виновата, спровоцировав собак.



«Факт нарушения правил содержания и выгула собак, повлекшее за собой причинение вреда здоровью является бесспорным обстоятельством, ответчик по данному факту дважды был привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 408 КРКобАП.



Согласно медицинской карте истец находилась на стационарном лечении с диагнозом «обширные рвано-скальпированные укушенные множественные раны левого бедра с повреждением мышц бедра. Травматический шок 1 степени». До настоящего времени истец проходит физиотерапию, и функции ноги не восстановились на сто процентов, кроме того, тревожность перешла в состояние страха, что усугубило её физическое страдание», — сообщает пресс-служба суда.