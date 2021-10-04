Отправлено: - 10:42

Маркс:

И потом, сейчас у всяких тиктокеров и шоу-бизнесменов денег больше, чем стОит этот злосчастный дворец, но они тратят их на всякую шнягу лишь бы хайпануть, это лучше что-ли?

Цитата:Тоесть тик-токер заработал на дворец своим собственным талантом кривляться на камеру и Путин котрый кривляется на камеру на первом канале и построил себе дворец не по средствам это одно и тоже?))