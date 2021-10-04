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≡ Pandora Papers - фигурантами расследования консорциума журналистов ICIJ стали Константин Эрнст и Асель Курманбаева
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42517
Pandora Papers - фигурантами расследования консорциума журналистов ICIJ стали Константин Эрнст и Асель Курманбаева
Отправлено: 04.10.21 - 16:02
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Год назад журналистам передали 12 млн документов, подлинность которых подтверждена открытыми данными и участниками сделок. Это крупнейшее документальное расследование, по масштабу превзошедшее "Панамское дело" 2016 года.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1566
Pandora Papers - фигурантами расследования консорциума журналистов ICIJ стали Константин Эрнст и Асель Курманбаева
Отправлено: 05.10.21 - 10:33
#15
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Цитата:
abaika95:
Дворцы не его по документам

Да пусть запишут на него все дворцы в стране, мосты, дороги. Главное, что нет вывоза капитала. Вот муж шубу норковую жене покупает, семья же в целом ничего не теряет, зато приобретает вес и уважение в обществе. Так и в государстве, чем больше красоты понастроят, тем меньше хаоса потомкам останется. Это же не те бегунцы, которые народные денежки повывозили в страну велосипедов и теперь оттуда еще воду мутят, чтобы дополнительно обеспечить себя рыбкой. И потом, сейчас у всяких тиктокеров и шоу-бизнесменов денег больше, чем стОит этот злосчастный дворец, но они тратят их на всякую шнягу лишь бы хайпануть, это лучше что-ли?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10393
Pandora Papers - фигурантами расследования консорциума журналистов ICIJ стали Константин Эрнст и Асель Курманбаева
Отправлено: 05.10.21 - 10:40
#16
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Цитата:
Маркс:
Главное, что нет вывоза капитала

Кипр и панамские офшоры это значит не вывоз капитала?
Когда близские друзья Путина музыкант Ралдугин и Ротенберг попались на том что выводили за рубеж и отмывали денюжки своего старшего товарища?))
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10393
Pandora Papers - фигурантами расследования консорциума журналистов ICIJ стали Константин Эрнст и Асель Курманбаева
Отправлено: 05.10.21 - 10:42
#17
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Цитата:
Маркс:
И потом, сейчас у всяких тиктокеров и шоу-бизнесменов денег больше, чем стОит этот злосчастный дворец, но они тратят их на всякую шнягу лишь бы хайпануть, это лучше что-ли?

Тоесть тик-токер заработал на дворец своим собственным талантом кривляться на камеру и Путин котрый кривляется на камеру на первом канале и построил себе дворец не по средствам это одно и тоже?))
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1566
Pandora Papers - фигурантами расследования консорциума журналистов ICIJ стали Константин Эрнст и Асель Курманбаева
Отправлено: 05.10.21 - 10:44
#18
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Цитата:
abaika95:
Это я сейчас про Путю,Пыню, Путина,Вовку)

Утренник в детском саду или галоперидол вовремя не подвезли?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10393
Pandora Papers - фигурантами расследования консорциума журналистов ICIJ стали Константин Эрнст и Асель Курманбаева
Отправлено: 05.10.21 - 10:51
#19
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Цитата:
Маркс:
Утренник в детском саду или галоперидол вовремя не подвезли?

Сильно обиделись за своего президента?)
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viktorian85
§ viktorian85
(Пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
282
Pandora Papers - фигурантами расследования консорциума журналистов ICIJ стали Константин Эрнст и Асель Курманбаева
Отправлено: 05.10.21 - 11:29
#20
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1566
Pandora Papers - фигурантами расследования консорциума журналистов ICIJ стали Константин Эрнст и Асель Курманбаева
Отправлено: 05.10.21 - 11:40
#21
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Цитата:
abaika95:
Когда близские друзья Путина музыкант Ралдугин и Ротенберг попались на том что выводили за рубеж и отмывали денюжки своего старшего товарища?))

Ну вам-то с самых низов общественной лестницы гораздо виднее что и зачем делается в государстве, особенно соседнем. Достаточно какому-то беглому недругу ляпнуть в интернете какую-нибудь чушь, нужно сразу ее подхватить и нести по всем форумам. Завидую такой наивности.
Цитата:
abaika95:
Тоесть тик-токер заработал на дворец своим собственным талантом

Вот когда кушать нечего будет, вы не отчаивайтесь, смотрите талантливых тиктокеров.
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