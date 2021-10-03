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"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 42517
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 03.10.21 - 14:34
Сообщается, что собака породы мини той-терьер гуляла вместе с хозяйкой, к животному подошли дети, собака начала лаять и испугала ребенка. На шум выбежала мать ребенка с еще одной женщиной, неожиданно завязалась драка.
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"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 09:49
Цитата:
Любое тявканье - это проявление агрессии и что последует за этим тявканьем никто не знает, даже хозяйка собаки. Может быть, собака кинется и легонечко укусит ребенка, но укольчики придется ставить точно так же, как и от сильного укуса. Ну и испуг никто не отменял, знаю как эти исподтишковые собачки со звонким лаем неожиданно кидаются в подъезде на проходящих соседей.
В цивилизованной стране многочисленные свидетели происшествия позвонили бы в полицию и конфликт завершился бы штрафом и оплатой профилактического лечения ребенка с отправкой в специализированную клинику и дальнейшим наблюдением за его психологическим состоянием. По итогу хозяйка сама по-тихому придушила бы питомца или отдала остатки накоплений на гуманный укольчик ветеринара. А может быть муж хозяйки, узнав о банкротстве, выкинул бы невоспитанную собачку из окна прямо на тротуар и сам последовал за ней.
Но у нас полиция никогда не приедет разбираться по такому мелкому поводу, поэтому люди привыкли сами решать такие проблемы. Это еще хорошо, что у нас свободное ношение оружия запрещено, а то бы мы как салунные ковбои в цивилизованных странах убивали друг друга по поводу и без него.
Ну и насчет собачьего лая. Лай и рычание отличается от чихания, кашля и звуков транспорта тем, что человек воспринимает эти звуки в качестве опасности на уровне инстинкта, поэтому у неопытного ребенка заранее прописано на подкорке, что при этих звуках и при виде оскаленной пасти нужно пугаться и прятаться. Можно, конечно, приучить себя специальными тренировками не реагировать на эту агрессию, но на это нужно время. Следовательно, находясь в общественном месте, хозяин собаки должен отвечать за все ее выпады, громкий лай и проявление агрессии, потому что свобода собачника кончается там, где начинается спокойствие других людей.
Николаич I:
Люди,вы вобще бред несёте, те кто считает что собачка совершила ужасное ...тявкнув!
Люди,вы вобще бред несёте, те кто считает что собачка совершила ужасное ...тявкнув!
Любое тявканье - это проявление агрессии и что последует за этим тявканьем никто не знает, даже хозяйка собаки. Может быть, собака кинется и легонечко укусит ребенка, но укольчики придется ставить точно так же, как и от сильного укуса. Ну и испуг никто не отменял, знаю как эти исподтишковые собачки со звонким лаем неожиданно кидаются в подъезде на проходящих соседей.
В цивилизованной стране многочисленные свидетели происшествия позвонили бы в полицию и конфликт завершился бы штрафом и оплатой профилактического лечения ребенка с отправкой в специализированную клинику и дальнейшим наблюдением за его психологическим состоянием. По итогу хозяйка сама по-тихому придушила бы питомца или отдала остатки накоплений на гуманный укольчик ветеринара. А может быть муж хозяйки, узнав о банкротстве, выкинул бы невоспитанную собачку из окна прямо на тротуар и сам последовал за ней.
Но у нас полиция никогда не приедет разбираться по такому мелкому поводу, поэтому люди привыкли сами решать такие проблемы. Это еще хорошо, что у нас свободное ношение оружия запрещено, а то бы мы как салунные ковбои в цивилизованных странах убивали друг друга по поводу и без него.
Ну и насчет собачьего лая. Лай и рычание отличается от чихания, кашля и звуков транспорта тем, что человек воспринимает эти звуки в качестве опасности на уровне инстинкта, поэтому у неопытного ребенка заранее прописано на подкорке, что при этих звуках и при виде оскаленной пасти нужно пугаться и прятаться. Можно, конечно, приучить себя специальными тренировками не реагировать на эту агрессию, но на это нужно время. Следовательно, находясь в общественном месте, хозяин собаки должен отвечать за все ее выпады, громкий лай и проявление агрессии, потому что свобода собачника кончается там, где начинается спокойствие других людей.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2061
Re: "Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного...
Отправлено: 05.10.21 - 09:58
Цитата:
Вывод: мать ребёнка совершенно справедливо грохнула моську об асфальт.
Маркс:
хозяин собаки должен отвечать за все ее выпады, громкий лай и проявление агрессии,
хозяин собаки должен отвечать за все ее выпады, громкий лай и проявление агрессии,
Вывод: мать ребёнка совершенно справедливо грохнула моську об асфальт.
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 10:02
Цитата:
ACROS:Нет. Это было жестоко. Надо было собаку отпустить а хозяйку за сараем грохнуть . Так как завтра она сново заведет злобного пса дома.)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 287
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 10:55
Собака не должна беспричинно длаять на людей. Тем более на детей, потому что и собаки отличают детей от взрослых.
Это пробел в воспитании животного.
А посторонний человек взрослый не имеет права трогать чужое животное, тем более убивать (кроме пределов необходимой самообороны).
Виновны обе стороны, каждая по своему.
Это пробел в воспитании животного.
А посторонний человек взрослый не имеет права трогать чужое животное, тем более убивать (кроме пределов необходимой самообороны).
Виновны обе стороны, каждая по своему.
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 10:57
Цитата:
Нет. Причин может быть несколько. И одна из таких причин- враждебное поведение человека,от которого собаке приходится защищаться громким лаем. Еще один повод для лая- испуг, когда к собаке подходят и тянут руки к морде чужие люди.
Любое тявканье - это проявление агрессии
Нет. Причин может быть несколько. И одна из таких причин- враждебное поведение человека,от которого собаке приходится защищаться громким лаем. Еще один повод для лая- испуг, когда к собаке подходят и тянут руки к морде чужие люди.
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 11:02
Цитата:
serg kost: кроме пределов необходимой самообороны).Это и было мера самообороны. Ребенок по своей физсилы не мог за себя постоять . Мама это сделала пока хватало здоровья Завтра этот ребенок когда мама будет старенькая он тоже ей поможет!
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 11:04
Цитата:
Допустим . А хозяйка зная что её котопёс не любит чужие руки ждала реакцию собаки?
Змея Подколодная:
когда к собаке подходят и тянут руки к морде чужие люди.
когда к собаке подходят и тянут руки к морде чужие люди.
Допустим . А хозяйка зная что её котопёс не любит чужие руки ждала реакцию собаки?
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 11:08
Цитата:
Верно, ключевое слово- беспричинно. А не когда к ее морде тянут свои руки. Собака должна спокойно реагировать на проходящих мимо людей, пока ей пальцем в глаз тыкать не начнут. У меня всегда один и тот же вопрос к проходящим мимо людям- зачем? Зачем вы тяните свои руки??? И на вопрос- а можно погладить, отвечаю-нет,нельзя. Кто то даже возмущаться пробует. Помимо того, что человеку как то удается купировать один из основных своих инстинктов- инстинкт самосохранения, он еще и лицо недовольное делает и бубнит себе что то под нос. Последнее время вообще не отвечаю,мимо иду молча. Подумываю себе футболку с надписью сделать, эксклюзивчик. Написать породу собаки,можно ли гладить, можно ли пальцем в глаз тыкать,можно ли печеньки ей совать в пасть. Но боюсь и это не спасет, народ читать то не любит.
Собака не должна беспричинно длаять на людей
Верно, ключевое слово- беспричинно. А не когда к ее морде тянут свои руки. Собака должна спокойно реагировать на проходящих мимо людей, пока ей пальцем в глаз тыкать не начнут. У меня всегда один и тот же вопрос к проходящим мимо людям- зачем? Зачем вы тяните свои руки??? И на вопрос- а можно погладить, отвечаю-нет,нельзя. Кто то даже возмущаться пробует. Помимо того, что человеку как то удается купировать один из основных своих инстинктов- инстинкт самосохранения, он еще и лицо недовольное делает и бубнит себе что то под нос. Последнее время вообще не отвечаю,мимо иду молча. Подумываю себе футболку с надписью сделать, эксклюзивчик. Написать породу собаки,можно ли гладить, можно ли пальцем в глаз тыкать,можно ли печеньки ей совать в пасть. Но боюсь и это не спасет, народ читать то не любит.
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 11:13
Читаю и удивляюсь! Вы все, говорящие про агрессию собаки, вспомните себя детьми! Неужели вы обходили стороной любого пса?!Уверен - точно так же тянули ручонки, хотя вам и говорили не лезть. И для тех, кто тут говорит о том, что яжемать поступила правильно - вы хоть знаете, какого размера была эта собака?! Да она меньше кошки! Может, всё же эта "яжемать" неправильно воспитывает своего ребёнка?!Уверен, что все здесь говорящие про её "правильный" поступок, не держали в детстве животных.
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 11:17
Цитата:
Надо было ребенка об асфальт шандарахнуть? Начнешь говорить ребенку- отойди, нельзя трогать собаку, да что угодно, реакция мамаши была бы идентичной. Чтобы не сделала в этой ситуации владелица собаки - прибежала бы неадекватоска яжмамаша. Единственное, что мне интересно, собака на руках была или на поводке.
А хозяйка зная что её котопёс не любит чужие руки ждала реакцию собаки?
Надо было ребенка об асфальт шандарахнуть? Начнешь говорить ребенку- отойди, нельзя трогать собаку, да что угодно, реакция мамаши была бы идентичной. Чтобы не сделала в этой ситуации владелица собаки - прибежала бы неадекватоска яжмамаша. Единственное, что мне интересно, собака на руках была или на поводке.
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 11:20
Цитата:
Змея Подколодная:Ну хозяки собак разные. Большенство наоборот рады когда их питомец выйдя на улицу общается с детьми. И дети рады и собака. Возможно в данном случаи дети нарвались на злобного маленького пса) с хозяйкой без футболки с предупреждающими словами
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7808
Re: "Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного...
Отправлено: 05.10.21 - 11:23
Цитата:
Да сколько можно выгораживать эту шавку?
Я что не знаю как они остервенело лают по поводу и без? В доме живут две такие. Когда, они просидев весь день дома, вечером выводят посс...ть, они рвутся с поводка и тявкают просто без причины...никто к ним и близко не подходит... а они лают... моча в голову наверное ударяет.
Змея Подколодная:
Причин может быть несколько. И одна из таких причин- враждебное поведение человека
Причин может быть несколько. И одна из таких причин- враждебное поведение человека
Да сколько можно выгораживать эту шавку?
Я что не знаю как они остервенело лают по поводу и без? В доме живут две такие. Когда, они просидев весь день дома, вечером выводят посс...ть, они рвутся с поводка и тявкают просто без причины...никто к ним и близко не подходит... а они лают... моча в голову наверное ударяет.
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 11:24
Цитата:
Да ладно, маленькие собачки частенько лают просто так, от избытка чувств-с, об этом даже Крылов писал: "Ай, Моська! Знать она сильна, что лает на Слона!"
Цитата:
Да пусть она хоть от радости лает. Не все умеют считывать собачьи настроения, тут людей-то не все понять могут, не то что животных. А то, бывает, пожилой человек идет задумавшись, вспоминает приятный жизненный эпизод, а тут из-под ног неожиданно раздается собачий лай. Испуг, выброс адреналина, инфаркт "микарда". Кто виноват? А может этого человека в детстве уже такая собака один раз напугала.
По законам суровой справедливости если собакам разрешено неожиданно лаять в общественных местах, пугая жителей, то и людям нужно дать возможность как-то мстить за свой испуг собакам или их хозяевам. И все собачники, как минимум, должны извиняться за проявления агрессивности или тупости своих подопечных, а не стоять с гордым видом, поплевывая на окружающих.
Змея Подколодная:
И одна из таких причин- враждебное поведение человека,от которого собаке приходится защищаться громким лаем.
И одна из таких причин- враждебное поведение человека,от которого собаке приходится защищаться громким лаем.
Да ладно, маленькие собачки частенько лают просто так, от избытка чувств-с, об этом даже Крылов писал: "Ай, Моська! Знать она сильна, что лает на Слона!"
Цитата:
Змея Подколодная:
Еще один повод для лая
Еще один повод для лая
Да пусть она хоть от радости лает. Не все умеют считывать собачьи настроения, тут людей-то не все понять могут, не то что животных. А то, бывает, пожилой человек идет задумавшись, вспоминает приятный жизненный эпизод, а тут из-под ног неожиданно раздается собачий лай. Испуг, выброс адреналина, инфаркт "микарда". Кто виноват? А может этого человека в детстве уже такая собака один раз напугала.
По законам суровой справедливости если собакам разрешено неожиданно лаять в общественных местах, пугая жителей, то и людям нужно дать возможность как-то мстить за свой испуг собакам или их хозяевам. И все собачники, как минимум, должны извиняться за проявления агрессивности или тупости своих подопечных, а не стоять с гордым видом, поплевывая на окружающих.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8104
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 11:29
Цитата:
yudjin:
Когда, они просидев весь день дома, вечером выводят посс...ть, они рвутся с поводка и тявкают просто без причины...никто к ним и близко не подходит... а они лают... моча в голову наверное ударяет.
Когда, они просидев весь день дома, вечером выводят посс...ть, они рвутся с поводка и тявкают просто без причины...никто к ним и близко не подходит... а они лают... моча в голову наверное ударяет.
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 05.10.21 - 11:45
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