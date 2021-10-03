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Николаич I:

Люди,вы вобще бред несёте, те кто считает что собачка совершила ужасное ...тявкнув!



Цитата:Любое тявканье - это проявление агрессии и что последует за этим тявканьем никто не знает, даже хозяйка собаки. Может быть, собака кинется и легонечко укусит ребенка, но укольчики придется ставить точно так же, как и от сильного укуса. Ну и испуг никто не отменял, знаю как эти исподтишковые собачки со звонким лаем неожиданно кидаются в подъезде на проходящих соседей.В цивилизованной стране многочисленные свидетели происшествия позвонили бы в полицию и конфликт завершился бы штрафом и оплатой профилактического лечения ребенка с отправкой в специализированную клинику и дальнейшим наблюдением за его психологическим состоянием. По итогу хозяйка сама по-тихому придушила бы питомца или отдала остатки накоплений на гуманный укольчик ветеринара. А может быть муж хозяйки, узнав о банкротстве, выкинул бы невоспитанную собачку из окна прямо на тротуар и сам последовал за ней.Но у нас полиция никогда не приедет разбираться по такому мелкому поводу, поэтому люди привыкли сами решать такие проблемы. Это еще хорошо, что у нас свободное ношение оружия запрещено, а то бы мы как салунные ковбои в цивилизованных странах убивали друг друга по поводу и без него.Ну и насчет собачьего лая. Лай и рычание отличается от чихания, кашля и звуков транспорта тем, что человек воспринимает эти звуки в качестве опасности на уровне инстинкта, поэтому у неопытного ребенка заранее прописано на подкорке, что при этих звуках и при виде оскаленной пасти нужно пугаться и прятаться. Можно, конечно, приучить себя специальными тренировками не реагировать на эту агрессию, но на это нужно время. Следовательно, находясь в общественном месте, хозяин собаки должен отвечать за все ее выпады, громкий лай и проявление агрессии, потому что свобода собачника кончается там, где начинается спокойствие других людей.