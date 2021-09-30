Отправлено: - 18:14

рихард:

Юджин правильно делает, т.к. тут не только эстетический вид портится, но и ухудшается качество воздуха. Зелени все меньше и меньше. Этим воздухом, кстати дышат все, даже и Абайки

рихард:

Этим воздухом, кстати дышат все, даже и Абайки.

рихард:

И хорошо, что таких людей как Юджин в городе мно

рихард:

Хоть он и предприниматель, как его Абайка именует

рихард:

Он вложил свои силы в этот объект, тут его планы и мечты, тут в конце концов часть его жизни заложено, плюс коллектив, который тоже надо брать во внимание. И с каким сердцем и настроением он должен все это похерить? Моральное состояние

Цитата:Зелени не меньшеТакже деревья обрастаютЕго же только вид волнуетИли это другое?))Цитата:И Рихарды всякие Цитата:Было бы лучше, если бы больше было людей типа пешеходаУ него хотя БЫ база профессиональная есть и понимание процессовА Юджин видит яму...о яма надо сфоткать гыгыгы материал будет))Цитата:А что он себя как-то по другому именует?Он кто? Коммерсант и естьКотрый на народе наживается как говорил дедушка ЛенинА народ бежит вприпрыжку его защищать даже не понимая что он народом как прикрытием пользуется)Цитата:Ему за его моральное состояние бабок отвалили столько что он может себе маленькое кафе купить в центре города и уехать к себе в бунгало на тихом океане и до конца жизни сидеть в нем и не работать,только барыши получатьНо явно же кроме этого кафе у него ещё есть бизнес и дела))